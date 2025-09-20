مجموعه عینکهای هوشمند متا به زودی قابلیتهای بیشتری پیدا خواهند کرد. متا به توسعهدهندگان خارجی اجازه خواهد داد برنامههای خود را به عینکهای هوشمند RayBan و Oakley خود بیاورند. متا در دومین روز رویداد Connect خود.
تاکنون، متا تعداد محدودی ادغام شخص ثالث برای عینکهای خود داشته است، با برنامههایی مانند Spotify و Audible. اما متا اکنون به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا شروع به آزمایش برنامههایی کنند که میتوانند از حسگرهای داخلی و قابلیتهای صوتی عینکهای خود استفاده کنند. این بدان معناست که شرکتهای دیگر قادر خواهند بود تجربیات سفارشی خود را ایجاد کنند که از متا استفاده میکنند.
این شرکت در حال حاضر با مجموعهای از شرکای اولیه، مانند Twitch، که در حال ایجاد قابلیتهای پخش زنده برای عینکها است، و دیزنی، که در حال آزمایش یک برنامه برای داخل پارکهای خود است، کار میکند. یک ویدیوی نمایشی بازدیدکنندهای را نشان میدهد که در دیزنیلند قدم میزند و در مورد وسایل بازی که میبیند و سایر اطلاعات پارک از دستیار هوش مصنوعی میپرسد. 18Birdies، یک برنامه گلف، در حال کار بر روی یکپارچهسازی است که میتواند به بازیکنان توصیههای کلاب و آمار مسافت را ارائه دهد.
قابل توجه است که به نظر میرسد همه این برنامهها با عینکهای غیرنمایشی متا کار میکنند، به این معنی که حتی افرادی که نسل اول عینکهای Ray-Ban Meta را دارند، میتوانند مجموعهای از عملکردهای جدید اضافه شده را مشاهده کنند. مشخص نیست که آیا این شرکت به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا تجربیاتی را نیز ایجاد کنند که بتوانند از نمایشگر روی جدیدترین خود استفاده کنند یا خیر، اما این میتواند احتمالات بیشتری را باز کند.
مجموعه ابزارهای جدید متا، که رسماً "Wearables Device Access Toolkit" نامیده میشود، به عنوان یک قبل از در دسترس بودن گسترده در سال 2026، منتشر میشود.