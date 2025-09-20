عطش بی‌سابقه بازار برای آیفون ۱۷؛ افزایش ۶۰ درصدی تولید هم کافی نبود

شواهد این تقاضای بالا در آمار تولید و زمان انتظار مشهود است. اپل با پیش‌بینی استقبال بیشتر، حجم تولید سه‌گانه‌ی اصلی (آیفون 17، 17 پرو و 17 پرو مکس) را در سه‌ماهه‌ی سوم 25 درصد افزایش داد. با این حال، زمان تحویل تخمینی برای خریداران یک هفته بیشتر از سال گذشته است که نشان می‌دهد تقاضا حتی از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ی اپل نیز فراتر رفته است.

در این میان، آیفون 17 پرو مکس همچنان به‌عنوان محبوب‌ترین مدل خودنمایی می‌کند. اپل تولید این دستگاه را 60 درصد نسبت به نسل قبل افزایش داده است، اما زمان انتظار برای دریافت آن تفاوت چندانی نکرده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که عطش بازار برای قدرتمندترین آیفون جدید بسیار زیاد است.

اپل برای مدل جدید خود، یعنی آیفون ایر، نیز برنامه‌ریزی دقیقی داشته است. حجم تولید این مدل سه برابر بیشتر از آیفون 16 پلاس در مدت مشابه سال قبل بوده و به همین دلیل، برخلاف سایر مدل‌ها، با تأخیر در ارسال مواجه نیست. کو خاطرنشان می‌کند که موفقیت واقعی آیفون ایر در بلندمدت مشخص خواهد شد و هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. سری آیفون 17 از روز جمعه‌ی پیش رو به‌طور رسمی در فروشگاه‌ها عرضه خواهد شد و باید دید این روند تقاضای بالا ادامه خواهد یافت یا خیر. برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون 17 از 799 دلار آغاز می‌شود.

منبع: GSMArena

نوشته عطش بی‌سابقه بازار برای آیفون ۱۷؛ افزایش ۶۰ درصدی تولید هم کافی نبود اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala