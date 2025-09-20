اگزینوس 2600 با استفاده از لیتوگرافی 2 نانومتری اختصاصی سامسونگ ساخته میشود که این امر به خودی خود یک دستاورد فنی بزرگ است. این فرآیند تولید پیشرفته، بهبودهای چشمگیری در بهرهوری انرژی و مدیریت دما را به همراه دارد. سامسونگ برای کنترل بهتر حرارت، از فناوری جدیدی به نام Heat Pass Block (HPB) در این تراشه استفاده کرده که عملکرد پایدار دستگاه را حتی تحت بارهای کاری سنگین تضمین میکند. این پیشرفتها میتواند به برطرف کردن یکی از نقاط ضعف تاریخی تراشههای اگزینوس کمک کند.
بر اساس اطلاعات فاششده از بنچمارکها، اگزینوس 2600 در عملکرد تکهستهای و چندهستهای پا به پای تراشههای رقیب یعنی Snapdragon 8 Elite Gen 5 و A19 Pro اپل حرکت میکند. این موضوع نشان میدهد که سامسونگ سرانجام توانسته است شکاف عملکردی را با رقبای اصلی خود پر کند. در همین حال، استراتژی سامسونگ برای سری S26 همچنان دوگانه باقی خواهد ماند؛ مدل پرچمدار یعنی S26 اولترا از تراشهی ساخت کوالکام که توسط TSMC و با فرآیند 3 نانومتری تولید شده، بهره خواهد برد. این تصمیم نشان میدهد که سامسونگ همچنان با احتیاط گام برمیدارد.
موفقیت اگزینوس 2600 برای سامسونگ اهمیتی استراتژیک دارد. این موفقیت نهتنها میتواند اعتبار تراشههای داخلی این شرکت را احیا کند، بلکه به کسبوکار Samsung Foundry نیز کمک میکند تا پس از چند سال چالشبرانگیز، دوباره اعتماد مشتریان بزرگ را جلب نماید. با نزدیک شدن به زمان رونمایی در اوایل 2026، همگان منتظرند تا عملکرد واقعی این تراشهی جدید را در دنیای واقعی ببینند.
