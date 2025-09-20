همراه اول پیش‌ثبت‌نام eSIM را آغاز کرد

مشترکین علاقه‌مند به استفاده از این فناوری می‌توانند با ارسال عدد 1 به شماره‌ی پیامکی 8962، درخواست خود را ثبت نمایند. پس از ارسال پیامک، یک پاسخ خودکار مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن پیش‌ثبت‌نام برای کاربر ارسال می‌شود. در این پیام تصریح شده است که نام مشترک در لیست انتظار قرار گرفته و زمان دقیق فعال‌سازی سرویس پس از کسب مجوزهای مورد نیاز، اعلام خواهد شد. این شفاف‌سازی نشان می‌دهد که راه‌اندازی کامل سرویس نیازمند هماهنگی‌های رگولاتوری است.

اهمیت این اقدام در آن است که صنعت جهانی موبایل با سرعت به سمت حذف درگاه سیم‌کارت فیزیکی پیش می‌رود و eSIM به یک استاندارد فراگیر تبدیل شده است. این فناوری به کاربران اجازه می‌دهد تا به‌راحتی بین اپراتورهای مختلف جابه‌جا شوند و یا چندین شماره را روی یک دستگاه مدیریت کنند. با راه‌اندازی این سرویس، همراه اول خود را به عنوان یکی از پیشگامان ارائه خدمات مدرن در بازار مخابرات ایران معرفی می‌کند.

برای ایجاد انگیزه در میان کاربران، همراه اول یک جشنواره‌ی ویژه هم برگزار می‌کند. تمامی افرادی که در مهلت مقرر برای دریافت eSIM پیش‌ثبت‌نام کنند، در قرعه‌کشی سه دستگاه گوشی هوشمند اپل شرکت داده خواهند شد. جوایز این قرعه‌کشی شامل یک دستگاه آیفون 17، یک آیفون 17 پرو و یک آیفون ایر است. همراه اول وعده داده است که نتایج این قرعه‌کشی را به‌زودی از طریق مجاری رسمی خود به اطلاع عموم برساند. این در حالی است که با وجود اینکه ایرانسل هم برای eSIM اعلام آمادگی کرده، ولی هنوز وارد فاز اجرایی ثبت‌نام از کاربران برای سرویس eSIM نشده و نگاه‌ها به اقدامات بعدی این شرکت در این فضای رقابتی دوخته شده است.

