Meta Ray-Ban Display hands-on: Discreet and intuitive

من تقریباً یک دهه است که در حال آزمایش عینکهای هوشمند هستم. و در این مدت، یکی از سؤالاتی که بیشتر از همه از من پرسیده شده این است: "اوه، اما آیا میتوانی چیزی را در آنها ببینی؟" سالها، من مجبور بودم توضیح دهم که نه، چنین عینکهایی هنوز واقعاً وجود ندارند.
دیگر اینطور نیست. و در حالی که من در سال گذشته دستهای از عینکها را دیدهام که نوعی صفحه نمایش دارند، عینکهای Meta Ray-Ban Display به نظر میرسد نزدیکترین چیز به تحقق بخشیدن به چیزی هستند که بسیاری از مردم هنگام شنیدن کلمات "عینکهای هوشمند" تصور میکنند.
برای وضوح، آنها نوع AR فراگیری را که با نمونه اولیه اوریون متا امکان پذیر است، ارائه نمیدهند. در واقع متا "عینکهای هوش مصنوعی نمایشگر" را یک دسته کاملاً جدا از AR میداند. نمایشگر فقط روی یک لنز است - سمت راست - و میدان دید 20 درجهای آن بسیار کوچکتر از 70 درجه در Orion است. ممکن است این یک مصالحه بزرگ به نظر برسد، اما اینطور احساس نمیشود.
نمایشگر تکی برای یک جفت عینک که میخواهید هر روز بپوشید بسیار کاربردیتر به نظر میرسد. این نمایشگر طوری طراحی شده که وقتی به آن نیاز دارید، به آن نگاهی بیندازید، نه اینکه یک پوشش همیشه روشن باشد. اندازه کوچکتر همچنین به این معنی است که نمایشگر بسیار واضحتر است، با 42 پیکسل در هر درجه. این امر به ویژه زمانی که من با عینک بیرون رفتم قابل توجه بود. به لطف ویژگیهای روشنایی خودکار، تصاویر روی نمایشگر حتی واضحتر از نور داخل خانه به نظر میرسیدند.
همچنین قدردانی کردم که وقتی به کسی نگاه میکنید که عینک به چشم دارد، هیچ نوری از نمایشگر نمیتوانید ببینید. در واقع وقتی از نزدیک به آنها نگاه میکنید، نمایشگر به سختی قابل توجه است.
داشتن یک صفحه نمایش کوچکتر همچنین به این معنی است که قیمت عینکها ارزانتر است، 799 دلار، و اینکه آنها شبیه عینکهای حجیم AR که بارها دیدهایم به نظر نمیرسند. با وزن 69 گرم، کمی سنگینتر و ضخیمتر از Meta Ray-Banهای نسل دوم هستند، اما نه زیاد. به عنوان کسی که تعداد زیادی جفت عینک هوشمند مشکی ضخیم را امتحان کردهام، خوشحالم که Meta اینها را در رنگی غیر از مشکی ارائه میکند. همه فریمهای سبک Wayfarer روی صورتم پهن به نظر میرسند، اما رنگ "شن" روشنتر احساس چاپلوسی بیشتری دارد.
مچبند Meta Neural Band که همراه با عینکهای نمایشگر عرضه میشود، تقریباً همان عملکرد مچبندی را دارد که من در نمونه اولیه Orion استفاده کردم. این مچ بند از حسگرها برای تشخیص حرکات ظریف ماهیچههای روی دست و مچ شما استفاده میکند و میتواند آن را به اقدامات درون رابط عینک ترجمه کند.
توضیح آن سخت است، اما حرکات برای پیمایش در رابطهای عینک به طرز شگفت انگیزی خوب کار میکنند. من میتوانم ببینم که ممکن است کمی طول بکشد تا به حرکات مختلف برای پیمایش بین برنامهها، بالا آوردن Meta AI، تنظیم صدا و سایر اقدامات عادت کنید، اما همه آنها نسبتاً شهودی هستند. به عنوان مثال، از انگشت شست خود برای کشیدن در امتداد بالای انگشت اشاره خود، تقریباً مانند یک D-pad، برای حرکت به بالا و پایین و پهلو به پهلو استفاده میکنید. و میتوانید با نگه داشتن انگشت شست و اشاره در کنار هم و چرخاندن مچ دست خود به راست یا چپ، مانند یک دستگیره تنظیم صدا، صدای بلندگو را کم و زیاد کنید.
این یک راز نیست که هدف نهایی Meta برای عینکهای هوشمند خود جایگزینی، یا تقریباً جایگزینی، تلفن شما است. هنوز این امکان وجود ندارد، اما داشتن یک صفحه نمایش واقعی به این معنی است که میتوانید خیلی کمتر به تلفن خود نگاه کنید.
نمایشگر میتواند متون ورودی، ناوبری با پیشنمایش نقشه (برای مسیرهای پیادهروی) و اطلاعات تقویم شما را نشان دهد. من همچنین توانستم یک تماس ویدیویی از عینک برقرار کنم - بر خلاف تلاش مارک زاکربرگ برای نسخه نمایشی زنده در سخنرانی اصلی خود - و این خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم. من نه تنها میتوانستم به وضوح فردی را که با او صحبت میکردم و محیط اطرافش را ببینم، بلکه میتوانستم دوربین عینکهایم را روشن کنم و یک نسخه کوچکتر از ویدیو را از طرف خود ببینم.
من همچنین فرصتی پیدا کردم تا ویژگیای را امتحان کنم که به شما امکان میدهد زیرنویسهای زنده از فردی که با او صحبت میکنید، حتی در یک محیط پر سر و صدا که ممکن است شنیدن آن سخت باشد، دریافت کنید. چیزی بسیار سورئال در مورد دریافت زیرنویسهای بیدرنگ برای مکالمه با فردی که مستقیماً روبروی من ایستاده بود وجود داشت. به عنوان کسی که خیلی سخت تلاش میکنم وقتی با مردم صحبت میکنم به صفحهها نگاه نکنم، تقریباً کمی اشتباه به نظر میرسید. اما من همچنین میتوانم ببینم که این چقدر میتواند برای افرادی که در شنیدن یا پردازش مکالمات مشکل دارند، بسیار مفید باشد. همچنین برای ترجمهها عالی خواهد بود، کاری که Meta AI در حال حاضر به خوبی انجام میدهد.
من نتوانستم Conversational Focus را امتحان کنم، که به شما امکان میدهد "صدای" فردی را که با او صحبت میکنید "بالا ببرید"، اما مشتاقانه منتظر آزمایش آن هستم وقتی که در دسترس باشد. اگر طبق برنامه کار کند، میتواند یک کمک مکالمهای کمتر منحرفکننده باشد.
من همچنین قدردانی کردم که مچبند به شما اجازه میدهد تا Meta AI را با یک حرکت فراخوانی کنید، بنابراین لازم نیست همیشه بگویید "Hey Meta". این یک تغییر کوچک است، اما من همیشه در مورد صحبت با Meta AI در ملاء عام احساس عجیبی داشتهام. نمایشگر همچنین به یکی دیگر از شکایات طولانی مدت من در مورد عینکهای Ray-Ban Meta و Oakley رسیدگی میکند: قاببندی یک عکس واقعاً دشوار است. اما با یک نمایشگر، میتوانید پیشنمایش شات خود و همچنین عکس را پس از واقعیت ببینید، بنابراین دیگر لازم نیست فقط یک دسته عکس بگیرید و امیدوار باشید که بهترین باشد.
من فقط حدود 30 دقیقه با عینکها وقت گذراندهام، بنابراین واقعاً نمیدانم که داشتن یک نمایشگر چگونه میتواند در روال روزانه من قرار گیرد. اما حتی پس از مدت کوتاهی با آنها، آنها واقعاً مانند آغاز نوعی از عینکهای هوشمند هستند که بسیاری از مردم منتظر آن بودهاند.
Meta Ray-Ban Display قرار است در 30 سپتامبر در ایالات متحده به فروش برسد. برخلاف سایر نسخههای عینکهای هوشمند آنها، نسخه نمایشگر فقط در فروشگاههای خردهفروشی فیزیکی، از جمله تعداد "محدودی" از مکانهای Best Buy، LensCrafters Ray-Ban و Sunglass Hut در دسترس خواهد بود. میتوانید در وبسایت متا در دسترس بودن را مشاهده کرده و یک نسخه آزمایشی را برنامهریزی کنید.
به روز رسانی، 19 سپتامبر 2025، 12:15PM PT: این داستان به روز شد تا روشن شود که Conversational Focus هنوز در دسترس نیست و اطلاعاتی در مورد در دسترس بودن خرده فروشی ارائه دهد.