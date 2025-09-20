صبح بعد: نمایشگر Ray-Ban متا نزدیک‌ترین چیز به عینک‌های هوشمند واقعی است

نمایشگر Ray-Ban که در کنفرانس Connect 2025 متا رونمایی شد، دارای یک نمایشگر کوچک و یکپارچه در لنز سمت راست است که برای نگاه‌های سریع و محتاطانه به اعلان‌ها، مسیرها و حتی تماس‌های ویدیویی طراحی شده است. نکته هوشمندانه در مورد آن ظرافتش است. برای یک ناظر، شما فقط یک جفت Ray-Ban به چشم دارید، نه دسترسی به یک صفحه نمایش کوچک با دید محیطی خود. (اگرچه به نظر می رسد که خیره های متفکرانه متعددی به فاصله میانی می کنید)

این عینک که با یک Meta Neural Band جفت شده است و آن را روی مچ دست خود می بندید، به حرکات ظریف دست پاسخ می دهد. یک حرکت ساده انگشت شست روی انگشت اشاره، در رابط کاربری حرکت می کند، در حالی که یک پیچش مچ، کنترل صدا را انجام می دهد. این سیستم تعامل با عینک را به طور چشمگیری یکپارچه و شهودی می کند.

در حالی که این عینک ها قرار نیست گوشی هوشمند شما را منسوخ کنند، اما نشان دهنده پالایش قابل توجهی از مفهوم عینک هوشمند هستند. به گفته کاریسا بل از Engadget، که آن‌ها را در اوایل این هفته آزمایش کرد، آنها یک گام عملی در جهت ادغام اطلاعات دیجیتال به طور طبیعی‌تر در زندگی روزمره ما هستند.

او همچنین ویژگی Conversational Focus را آزمایش کرد که به شما زیرنویس‌های زنده از شخصی که با او صحبت می‌کنید، حتی در یک محیط پر سر و صدا که ممکن است شنیدن آن سخت باشد، ارائه می‌دهد.

قیمت Ray-Ban Display 799 دلار است - باز هم یک آزمایش گران قیمت از فناوری جدید. آنها در 30 سپتامبر به قفسه های فروشگاه های منتخب ایالات متحده می روند. برداشت های کامل ما را درست در اینجا بررسی کنید.

— مت اسمیت

خبرنامه Engadget را دریافت کنید که مستقیماً به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود. در اینجا مشترک شوید!

خبری که ممکن است از دست داده باشید

متا از دومین نسل عینک های هوشمند Ray-Ban خود در Connect رونمایی کرد

بهترین پیشنهادات October Prime Day برای خرید اکنون

بررسی موتور سیکلت برقی Can-Am Origin: برای یک تفریح ​​خوب است، نه برای یک مدت طولانی

درون آزمایشگاه صوتی اپل که در آن AirPods آزمایش و تنظیم می شوند

Oakley Meta Vanguard عینک های هوشمندی هستند که ورزشکاران ممکن است واقعاً بخواهند

بررسی iPhone 17: نزدیکتر به Pro

Fiverr کارمندان را اخراج می کند تا به یک شرکت اولویت دهنده هوش مصنوعی تبدیل شود

250 شغل از دست رفت.

Fivver، که بیشتر به دلیل ارائه فهرست مشاغل اقتصاد گیگی برای انواع تلاش های خلاقانه شناخته شده است، 250 کارمند را اخراج می کند. این شرکت می گوید در حال تغییر به یک شرکت اولویت دهنده هوش مصنوعی است.

Micha Kaufman، مدیرعامل، می گوید هدف نهایی این است که Fiverr را به "یک شرکت اولویت دهنده هوش مصنوعی تبدیل کند که لاغرتر و سریعتر است" - و آن را با "حالت استارت آپ" مقایسه می کند. مطمئنم حقوق و مزایای مدیرعاملی Kaufman در سطح استارت آپ نخواهد بود.

به خواندن ادامه دهید.

بررسی iPhone 17 Pro و Pro Max

طراحی مجدد چشمگیر.

Engadget

در حالی که iPhone Air ممکن است دزد صحنه باشد، iPhone Pro همچنان برای بهترین مشخصات و دوربین ها، بهترین انتخاب است. و فراموش نکنیم: این گوشی نیز طراحی مجدد شده است! دارای یک سیستم سه‌حسگره همه‌کاره برای دوربین‌های پشتی است، در حالی که بدنه آلومینیومی جدید در برابر خراش مقاوم است و استحکام خوبی دارد. بنابراین آیا آیفون جدیدی را که از نظر فنی توانمندتر است می‌خواهید یا مدل جدید؟

به خواندن ادامه دهید.

بررسی iPhone Air

نازکی با هدف.

Engadget

اینجا هست. شاید این فقط یک قدم برای رسیدن به اولین آیفون تاشو باشد، اما آیفون ایر رسماً اینجا است. ممکن است مقرون به صرفه ترین آیفون یا مدلی با بیشترین دوربین نباشد، اما از نظر استایل و ظرافت، بدون شک آیفون ایر باحال ترین گوشی هوشمند اپل از زمانی است که دکمه هوم را حذف کرد. و می دانید چیست؟ عمر باتری وحشتناک نیست.

به خواندن ادامه دهید.