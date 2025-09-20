سالها بود که آیفونهای «معمولی» از مدلهای پرو ویژگیهای کمتری دریافت میکردند. این موضوع در مورد آیفون 16 و 16 پلاس کمتر صدق میکرد، اما فلسفه انتقال ویژگیها تا حدودی هنوز وجود داشت. برای سال 2025 و آیفون 17 ($799) دیگر مصالحهای نیست که مدل پایه قبلاً بود. اپل بالاخره آن را با یک نمایشگر 120 هرتزی و هیجانانگیزترین ویژگی دوربین امسال، Center Stage، متبرک کرد.
در حالی که به نظر میرسد اپل دیگر کاربران آیفون را مجبور به مصالحه نمیکند، یا حداقل نه به اندازهای که قبلاً میکرد، هنوز یک نکته بزرگ وجود دارد که باید در نظر گرفت. با معرفی آیفون ایر، این شرکت اندازههای صفحه نمایش را در سراسر مجموعه آیفون 17 تغییر داده است. به جای آیفون 6.1 اینچی و مدل 6.7 اینچی پلاس قبلی، اپل تفاوت را با صفحه نمایش 6.3 اینچی آیفون 17 تقسیم کرده است. این همچنین از نظر اندازه با آیفون 17 پرو همسو میشود، در حالی که ایر در وسط این سری با 6.5 اینچ قرار دارد.
حدس میزنم الان یک آدم گوشی بزرگ هستم، زیرا هفته سختی بود که از 16 پلاس به آیفون 17 تغییر میکردم. گاهی اوقات احساس میکنم تلفنم یک اسباببازی است و در مواقع دیگر انگار به گذشته سفر کردهام. من شخصاً از هیچکدام از این احساسات خوشم نمیآید.
با کنار گذاشتن ترجیحات اندازه صفحهنمایش، آیفون 17 همچنان بهترین آیفون برای اکثر مردم است. از آنجایی که اپل بهترین ویژگیهای جدید خود را امسال به این مدل معمولی آورده است، لازم نیست احساس کنید منتظر ابزارهای هیجانانگیز ایر یا پرو هستید تا در 12 ماه آینده به یک مدل آیفون مقرونبهصرفهتر برسند. نمایشگر ارتقا یافته و دوربین جلوی جدید قطعاً نکات برجسته هستند، اما آیفون 17 همچنان یک دستگاه با ساختار محکم با عمر باتری قابل اعتماد در تمام روز و عملکرد توانا باقی میماند.
بالاخره، یک نمایشگر 120 هرتزی
یک تغییر بزرگ در آیفون 17، صفحه نمایش 6.3 اینچی ProMotion 120Hz است. نه تنها کمی بزرگتر از آیفون 6.1 اینچی 16 است، بلکه بالاخره سریعتر هم تازه میشود. نرخ تازهسازی بالاتر یکی از آخرین موارد باقیمانده بود که اپل هنوز باید از مدلهای پرو خود پایین میآورد، و این یکی تفاوت بزرگی در تجربه کلی ایجاد میکند. چرخاندن در iOS 26 بسیار روانتر است. برنامههایی مانند اینستاگرام و سافاری که قبلاً با برخی لرزشها مواجه میشدم، اکنون بدون زحمت حرکت میکنند. هنگامی که زمان بیرون رفتن فرا میرسد، خوشحال خواهید شد که اپل حداکثر روشنایی را به 3000 نیت افزایش داده است — 1000 نیت افزایش نسبت به آیفون 16. این یک ارتقاء خوشایند برای مواقعی است که باید از تلفن خود در نور مستقیم خورشید استفاده کنید.
این شرکت همچنین آیفون 17 را به یک صفحه نمایش همیشه روشن مجهز کرده است که در صورت از دست دادن یک اعلان، برای بهروزرسانیها در یک نگاه مفید است. و البته، Dynamic Island هنوز هم وجود دارد و اطلاعات مداومی را برای پیشرفت در مواردی مانند ورزشهای زنده، پخش موسیقی، ناوبری، اشتراک سواری و موارد دیگر ارائه میدهد.
تا زمانی که شروع به استفاده از تلفن نکنید، واقعاً متوجه ارتقاء صفحه نمایش نخواهید شد، بنابراین یک نگاه سریع هیچ تغییر سختافزاری آشکاری را نشان نمیدهد. مگر اینکه در کنار آیفون 16 و 16 پلاس این کار را انجام دهید، جایی که تنوع اندازه آشکار خواهد بود، هیچ تفاوتی را تشخیص نخواهید داد. با این حال، به پشت برگردید و یک پالت رنگی تقریباً کاملاً جدید وجود دارد. سیاه و سفید باقی میمانند، اما اسطوخودوس، مریم گلی و آبی مه آلود جایگزین گزینههای Ultramarine، Teal و Pink سال گذشته شدهاند. من رنگهای امسال را ترجیح میدهم، زیرا به اندازه ترکیب 2024 پاستلی نیستند، و سبز مریم گلی در واقعیت بسیار تیز به نظر میرسد.
به جلو برگردید و یک بهروزرسانی مهم دیگر وجود دارد که قابل مشاهده نیست. اپل مقاومت در برابر خراش را با Ceramic Shield 2 ارتقا داده است، که این شرکت میگوید سه برابر محافظت بهتری نسبت به آیفون 16 ارائه میدهد. من باید آیفون 17 خود را برای عکسها در طول بررسیام بکر نگه میداشتم، بنابراین هنوز آن را در موقعیتهایی با پتانسیل آسیب قرار ندادهام. کوکر اسپانیل شرور من برای چند دقیقه آن را به دست آورد، اما هیچ اثر دندان یا خراشی از آن حادثه دلخراش (برای من) وجود ندارد.
بهروزرسانیهای دوربین، Center Stage را در دست میگیرند
برای بسیاری، عملکرد دوربین مهمترین جنبه یک آیفون است، و مدل امسال در آنجا یک ارتقاء قابل توجه دریافت کرد. بزرگترین تغییر، دوربین جلوی جدید 18 مگاپیکسلی Center Stage است که جایگزین دوربین 12 مگاپیکسلی TrueDepth میشود. این نسخه جدید دارای یک سنسور مربعی است که آیفون 17 را قادر میسازد تا به طور خودکار هنگام ورود افراد بیشتر به قاب برای یک سلفی، از حالت پرتره به منظره تغییر کند.
پس از استفاده از Center Stage به مدت حدود یک هفته، به راحتی بهترین ویژگی دوربین جدیدی است که اپل در سالهای اخیر منتشر کرده است. من میتوانم بپذیرم که اضافه شدن حالت ماکرو و Photographic Styles در آیفونهای قبلی نیز عالی بودند، اما Center Stage جادو به نظر میرسد. من حتی یک سلفیگیر بزرگ هم نیستم، اما وقتی نیاز دارم در یک گردش خانوادگی یکی بگیرم، این مرد 41 ساله دیگر احساس نمیکند که یک بومر است که تلفن خود را به پهلو نگه داشته است. تنظیمات به سرعت انجام میشوند، بنابراین منتظر نمیمانید، و اگر آن را دوست ندارید، میتوانید چرخش خودکار، زوم خودکار یا هر دو را غیرفعال کنید.
Center Stage همچنین با تماسهای ویدیویی کار میکند تا شما را در قاب نگه دارد. این به ویژه اگر در حال راه رفتن یا در غیر این صورت در حال حرکت هستید در حالی که سعی میکنید چت کنید، مفید است. یک ثانیه طول میکشد تا سیستم پس از حرکت از مرکز قاب، تنظیمات خود را انجام دهد، اما روان است و حواس هیچکس را در تماس پرت نمیکند.
بهروزرسانی دیگر دوربین جلو، حالت Dual Capture جدید است. این به طور همزمان فیلم را با دوربینهای جلو و عقب برای مواردی مانند ویدیوهای واکنش ضبط میکند. به عنوان والدین دو فرزند در ورزشهای جوانان، میتوانم این ابزار را برای مواردی مانند بازیهای قهرمانی یا حتی لحظات مهم در مدرسه ببینم. من فکر میکنم بسیاری از مردم نیز از خود در حال آواز خواندن در کنسرتها فیلم میگیرند، اما من یکی از آنها نیستم.
تنها مشکلی که من با Dual Capture دارم این است که حفظ هر دو عمل و خودتان در قاب یک چالش است. شما نمیتوانید در دو مکان به طور همزمان نگاه کنید، بنابراین اگر میخواهید یک شات واکنش محور یا تفسیر مداوم داشته باشید، باید راهی برای تردستی شاتها پیدا کنید. من هنوز خودم در آن مهارت ندارم و اگر ترجیح میدهید کلیپهای سلفی شما از زاویه پایین گرفته شوند، احتمالاً با مشکل مواجه خواهید شد.
دوربین جلو تنها ارتقاء عکاسی در آیفون 17 نیست. در پشت، اکنون دو دوربین 48 مگاپیکسلی Fusion وجود دارد. در آیفون 16، فقط دوربین اصلی یک دوربین Fusion بود در حالی که فوق عریض دارای یک سنسور 12 مگاپیکسلی است. همان گزینههای زوم 0.5x، 1x و 2x را مانند قبل، حالت ماکرو خودکار، فلاش True Tone و بقیه ویژگیهای مفید آیفون 16 دریافت خواهید کرد — مانند Portrait Lighting. اگر به Photographic Styles اپل علاقه دارید، یک سبک جدید به نام Bright وجود دارد که رنگ پوست را افزایش میدهد و بقیه تصویر را پر جنب و جوشتر میکند. همکار من Cherlynn Low آن را با فیلتر Oslo که اکنون بازنشسته شده است در اینستاگرام مقایسه کرد، و من فکر میکنم این یک مقایسه مناسب است.
به طور پیشفرض، دوربین اصلی شاتها را با وضوح 24 مگاپیکسل برای تعادل بین جزئیات و روشنایی ارائه میدهد. به طور کلی، عکسهایی که با آیفون 17 گرفتم به نظر میرسید کمی واضحتر از عکسهایی هستند که با آیفون 16 پلاس خود گرفتم، به خصوص در جزئیاتی مانند بافت (همانطور که در عکسهای کدو تنبل و بیسکویت سگم مشهود است). در اینجا جهش بزرگی در عملکرد دوربین عقب وجود ندارد، اما متوجه یک بهبود جزئی شدم.
در تنظیمات کم نور، مانند تصاویر من زیر سایهبان غرفه تولید محلی و داخل یک بار محلی، رنگها دقیق و واضح باقی ماندند. تصاویر ماکرو دقیقاً به اندازه قبل واضح و با جزئیات بودند، با قضاوت از نمای نزدیک گل آفتابگردان که میتوانید در اینجا ببینید. عکسهای شبانه همچنان رنگهای دقیقی تولید میکنند، به خصوص هنگام ارائه گرما یا خنکی چراغهای خیابان، و این عناصر نیز فاقد وضوح نیستند. تنظیمات دوربین خود را به 48 مگاپیکسل تغییر دهید و متوجه افزایش جزئیات در تصاویری خواهید شد که به عنوان مثال حاوی مناظر هستند. فقط به خاطر داشته باشید که آن عکسهای با حداکثر وضوح به زوم 1x محدود میشوند و هر گونه حالت شب یا عکسهای فلاش همیشه با 12 مگاپیکسل ذخیره میشوند.
به غیر از این واقعیت که از پردازنده غیر پرو A19 استفاده میکند، دوربینها اصلیترین حوزهای هستند که آیفون 17 از 17 پرو و 17 پرو مکس عقب میماند. آنها یک دوربین سوم در پشت دارند — یک تلهفوتو 48 مگاپیکسلی Fusion — که به لرزشگیر اپتیکال تصویر با جابجایی سنسور سه بعدی مجهز شده است. آن آرایه سه دوربینه همچنین گزینههای زوم اضافی را در 4x و 8x ارائه میدهد. آنها همچنین ProRAW را برای عکسها و ProRes و ProRes Raw را برای ویدیو باز میکنند و با یک تنظیمات چهار میکروفونی برای ضبط صدای "با کیفیت استودیو" ارائه میشوند. اگر اوج قدرت عکاسی اپل را میخواهید (در حال حاضر، به هر حال)، آیفون 17 پرو از 1099 دلار شروع میشود — 300 دلار بیشتر از آیفون 17.
کارایی
در حالی که اپل آیفون 17 را به جدیدترین تراشه A19 خود مجهز کرده است، هنوز یک CPU شش هستهای و یک GPU پنج هستهای وجود دارد — همانند آیفون 16. تفاوت در اینجا این است که GPU اکنون شتابدهندههای عصبی در هر هسته دارد، که اپل میگوید قدرت محاسباتی اوج را برای وظایف هوش مصنوعی افزایش میدهد. مگر اینکه از یک آیفون قدیمیتر آمده باشید، احتمالاً متوجه بهبود زیادی نسبت به سال قبل نخواهید شد. اپل توضیح میدهد که عملکرد CPU در آیفون 17 تا 50 درصد سریعتر از آیفون 13 است، اما آن تلفن مربوط به چهار سال پیش است — اساساً یک ابدیت. بدیهی است که انتظار میرود هنگام مقایسه مدل جدید پر زرق و برق با چنین دستگاه قدیمی، افزایش عمدهای در سرعت مشاهده شود.
با این حال، آیفون 17 به سرعت از پس هر وظیفهای که به آن محول میکردم، برمیآمد. در طول استفاده روزمره، حتی یک بار هم با مشکلی مواجه نشدم که تلفن مکث کند یا برای تکمیل کار تلاش کند. تنها زمانی که مجبور شدم منتظر چیزی باشم این بود که Apple Intelligence و ChatGPT آخرین پیام من را ایجاد کنند یا یک Genmoji در Image Playground بسازند (به هر حال، توصیه نمیکنم که «یک رگبار هات داگ» بخواهید). علاوه بر این، من هرگز متوجه نشدم که آیفون 17 هنگام استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی به تنهایی گرم میشود، اما زمانی که به طور همزمان شروع به انجام چند کار (پخش موسیقی و غیره) کردم، شروع به گرم شدن کرد. با این حال، آیفون 17 هرگز بیشتر از حد قابل توجهی گرم نشد.
من یک گیمر موبایل مشتاق نیستم، اما برای انجام وظایفم بازی Destiny: Rising (توصیهای از طرف کارکنان Engadget) را روی آیفون 17 انجام دادم. ترکیب تراشه A19 و صفحه نمایش 120 هرتزی، عملکردی نرم و روان را برای تیرانداز اول شخص، حتی در درگیریهای پر هرج و مرج فراهم کرد. به علاوه، آیفون 17 در طول جلسات بازی من گرم نشد، با وجود اینکه محفظه بخار که Pros دارند را نداشت. این احتمالاً باعث شد که من در مواقعی بسیار بیشتر از آنچه باید بازی کنم، زیرا دستگاه هرگز به اندازهای گرم نشد که به من یادآوری کند که چه مقدار زمان گذشته است. آیفون 17 پرو، پرو مکس و ایر همگی دارای تراشه A19 Pro قدرتمندتر هستند، اما آیفون معمولی امسال نیز یک دستگاه بازی موبایل توانا است.
ورود iOS 26
همکار من Mat Smith تمام ویژگیهای جدید iOS 26 را به تفصیل پوشش داده است، بنابراین من شما را به راهنمای او برای جزئیات دقیق در مورد بهروزرسانی ارجاع میدهم. من چند فکر سریع در مورد نرمافزار جدید به طور کلی ارائه خواهم کرد، با شروع از Liquid Glass. پس از یک هفته با آخرین طراحی، من هنوز طرفدار آن نیستم. در برخی از زمینهها، تازهسازی مفید است: من به ویژه تغییرات در CarPlay، برنامه تلفن و پیامها را دوست دارم. من همچنین در حال شروع به استفاده از تغییرات در برنامه Camera هستم. اما به ازای هر بهروزرسانی که مفید است، پنج مورد دیگر را پیدا میکنم که از آنها متنفرم. من منوی جدید را در Apple Music که گاهی اوقات برای نشان دادن گزینهها به یک ضربه اضافی نیاز دارد، دوست ندارم، که یکی از بزرگترین آزاردهندههای من است.
من ترکیب صفحه نمایش همیشه روشن آیفون 17 و اعلانهای اولویت iOS 26 را دوست دارم. نگاهی گذرا به تلفن و دیدن اینکه آیا چیزی وجود دارد که باید فوراً به آن رسیدگی کنم، بسیار مفید است. این جفتسازی همچنین زمانی که چیزهایی را به من نشان میدهد که ممکن است وقتی برای اولین بار ظاهر شد، اعلانی را از دست داده باشم، مفید است. فقط یک هفته است، بنابراین احتمالاً عناصر دیگری را پیدا خواهم کرد که با صرف زمان بیشتر با سیستم عامل جدید میتوانم به خوبی از آنها استفاده کنم. و از آنجایی که iOS 26 یک بازسازی بصری بزرگتر از تازهسازی سالانه معمول اپل است، آیفون 17 حتی بیشتر از یک ارتقاء به نظر میرسد.
از آنجایی که من نیز از AirPods Pro 3 برای چند روز گذشته استفاده میکنم، دو ویژگی که زیاد آزمایش کردهام، ردیابی ضربان قلب و ترجمه زنده هدفون است. خوب است که اگر Apple Watch من در حال شارژ شدن است، نیازی به تعویق تمرین نداشته باشم، زیرا اکنون میدانم که AirPods Pro 3 حرکات من را ردیابی میکند و به درستی به حلقههای فعالیت من اعتبار میدهد. من همچنین نمیتوانم صبر کنم تا با ترجمه زنده به خارج از کشور سفر کنم، زیرا آزمایشهایی که در خانه انجام دادهام در حال حاضر نتایج شگفتانگیزی به همراه داشته است.
عمر باتری
بار دیگر، اپل وعده عمر باتری "تمام روز" را در آیفون 17 میدهد. البته، این شرکت این عبارت را کمیسازی نمیکند، غیر از تعهد به 30 ساعت پخش ویدیو یا 27 ساعت زمان پخش. همکار من Sam Rutherford هنگام پخش یک ویدیو تقریباً 25 ساعت به عنوان مقایسه برای بررسی خود از آیفون ایر به دست آورد. در طول یک روز استفاده از آنچه که من آن را استفاده "معمولی" میدانم — بررسی ایمیل، پاسخ دادن به پیامهای Slack، گوش دادن به موسیقی، تماس، پیامک، پیمایش اینستاگرام و تماشای چند قسمت از The Bear — تا زمان خواب 16 درصد باتری باقی مانده بود. این پس از یک روز بود که از ساعت 7 صبح شروع شد و در ساعت 12 صبح به پایان رسید، و من صفحه نمایش همیشه روشن را در تمام مدت فعال داشتم.
اپل به طور جزئی وات شارژ بیسیم MagSafe را در آیفون 17 افزایش داده است. اکنون تا 25 وات (با آداپتور 30 واتی) افزایش یافته است، که با آیفون 16 پلاس مطابقت دارد، و 3 وات افزایش نسبت به آیفون 16 دارد. اگر از کابلها بدتان نمیآید، میتوانید انتظار داشته باشید که با یک آداپتور 40 واتی (یا بالاتر) در 20 دقیقه به 50 درصد شارژ برسید و با یک شارژر 30 واتی در نیم ساعت به نصف برسید. این زمان شارژ تا 50 درصد در آیفون 17 سریعتر از چیزی است که در 16 و 16 پلاس با 10 و 15 دقیقه به ترتیب دریافت میکنید.
رقابت
اگر به دنبال یک جایگزین غیر اپلی هستید، Pixel 10 گوگل بهترین گزینه شماست. این گوشی عملکرد بهتری نسبت به نسخه قبلی خود دارد و دارای یک دوربین تله فوتو ارتقا یافته با زوم 5 برابر است. پشتیبانی از PixelSnap (نسخه گوگل از MagSafe) وجود دارد و ویژگی Magic Cue مجهز به Gemini به طرز شگفت انگیزی مفید است. به علاوه، Pixel 10 دقیقاً مانند آیفون 17 از 799 دلار شروع میشود.
آخرین پرچمدار سطح پایه سامسونگ، Galaxy S25، کمتر یک انتخاب بدیهی است. از آنجایی که این سری مدتهاست که رقیب آیفون اپل بوده است، شایسته گنجاندن در اینجا است. صفحه نمایش و دوربینهای S25 نسبت به S24 ارتقا نیافتهاند، اما دارای یک پردازنده جدید قدرتمند و عمر باتری عالی است. Gemini بهتر از گذشته روی S25 کار میکند و کیفیت ساخت محکمی وجود دارد که سامسونگ همیشه در این محدوده قیمت ارائه میدهد. صحبت از هزینه شد، S25 نیز به اندازه آیفون 17 قیمت دارد.
نتیجهگیری
آیفون 17 با مهمترین بهروزرسانی در سالهای اخیر، یک انتخاب آسان برای ارتقاء برای اکثر مردم است. حتی اگر از آیفون 16 آمده باشید، از مزایای صفحه نمایش تعمیر شده و دوربینهای بهبود یافته بهره خواهید برد. من هیچکدام از اینها را به سادگی نمیگویم، زیرا من کسی نیستم که توصیه کند هر سال یک تلفن جدید تهیه کنید. بیشتر اوقات، تغییرات به اندازه کافی قانعکننده نیستند که ارزش آن را داشته باشند. این مورد در مورد امسال صدق نمیکند، و اگر از آیفونی آمدهاید که چند سال از عمر آن میگذرد، احتمالاً احساس میکنید که به آینده قدم گذاشتهاید.
من با این انتظار وارد این بررسی شدم که مشتاق بازگشت به آیفون 16 پلاس خود باشم وقتی که آزمایش را تمام کردم. و در حالی که من دستگاه بزرگتر را پس از یک سال استفاده ترجیح میدهم، بهروزرسانیهایی که اپل روی آیفون 17 جمع آوری کرده است — به ویژه دوربین Center Stage — این خواسته را برآورده کردهاند... فعلاً. من استفاده زیادی از افزایش عملکردی که آیفون 17 پرو یا پرو مکس ارائه میدهند، ندارم و نمیتوانم فقط برای یک صفحه نمایش بزرگتر هزینه کنم. بنابراین، من با اطمینان میتوانم بگویم که حتی اگر یک گزینه کمتر در سری آیفون معمولی نسبت به یک سال پیش وجود داشته باشد، آیفون 17 همچنان بهترین آیفون برای اکثر ما است.