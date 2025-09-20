آخرین نسل از ساعتهای هوشمند به آسمانها چشم دوختهاند تا قابلیتهای اتصال خود را گسترش دهند. ساعت هوشمند Apple Watch Ultra 3 دومین ساعت هوشمند اصلی (بدون در نظر گرفتن Garmin Fenix 8 Pro) خواهد بود که از ارتباطات ماهوارهای پشتیبانی میکند، و این ویژگی اتصال جدید یکی از معدود تغییراتی است که در این دستگاه ایجاد میشود. سایر ارتقاها عبارتند از تراشه S10، یک صفحه نمایش کمی بزرگتر، باتری بزرگتر که تا 42 ساعت دوام میآورد، پشتیبانی از 5G، و همچنین ویژگیهای فشار خون و امتیاز خواب که به سری 11 (و همچنین Ultra 2 و چندین مدل قدیمیتر Apple Watch) اضافه شدهاند.
یادداشت ویراستار (در 19 سپتامبر، ساعت 8:00 صبح به وقت ET): ساعت Apple Watch Ultra 3 اکنون به طور رسمی در خرده فروشیها در دسترس است و کسانی که دستگاههای خود را پیش سفارش دادهاند، از امروز آنها را دریافت خواهند کرد. در حین تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از اینها را باید بخرید، حتماً بررسیهای ما را در مورد iPhone Air، iPhone 17 Pro and Pro Max و iPhone 17 و همچنین AirPods Pro 3 و Apple Watch Series 11 بررسی کنید.
در حالی که من به بررسی سری 11 ادامه میدهم قبل از اینکه زمان بیشتری را با Ultra 3 (و SE 3) بگذرانم، میخواستم به اشتراک بگذارم که استفاده از ارتباطات ماهوارهای در این دستگاه پوشیدنی چگونه است و چگونه با رویکرد در Pixel Watch 4 متفاوت است. برای روشن شدن، من هنوز یک واحد بررسی از Pixel Watch 4 دریافت نکردهام، بنابراین برداشتهای من بر اساس یک دموی ضبط شده در یک رویداد عملی است. برای Watch Ultra 3، من یک واحد بررسی دارم و از ابزار نمایشی داخلی آن برای اتصال به ماهوارهها استفاده میکنم.
میتوانید ارتباطات ماهوارهای را در Watch Ultra 3 به چند روش راهاندازی کنید. آن را به مرکز کنترل یا به عنوان یک عارضه روی هر صفحه ساعت اضافه کنید، و گزینههایی برای ارسال پیام، به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی خود یا تماس با خدمات اضطراری دریافت خواهید کرد. دو مورد اول نیاز به خدمات تلفن همراه پولی برای ساعت هوشمند شما دارند. این دستگاه همچنین به طور خودکار اتصال ماهوارهای را زمانی که آفلاین هستید پیشنهاد میکند، اگرچه این وضعیتی است که من هنوز با آن مواجه نشدهام. صرف نظر از اینکه از کجا از آن استفاده میکنید، بسیاری از فرآیند اتصال به یک ماهواره شبیه به فرآیند موجود در iPhone 14 و جدیدتر است. اگر قبلاً هرگز آن را امتحان نکردهاید، کمی صبر کنید، زیرا مراحل را کمی پایینتر توضیح خواهم داد.
ارتباطات ماهوارهای اضطراری در Apple Watch Ultra 3
همچنین صفحه نمایش دیگری نیز وجود دارد که ممکن است با یک درخواست برای اتصال به یک ماهواره مواجه شوید - در شمارهگیر تلفن. چه در ساعت باشید و چه در آیفون، اپل تصور میکند (و احتمالاً امیدوار است) که شمارهگیری خط تلفن اضطراری محلی شما اولین قدم شما باشد. در اینجا در ایالات متحده، این شماره 911 است. البته، به عنوان یک فرد مسئولیتپذیر اجتماعی، نمیخواستم بیجهت خدمات اضطراری را تحت فشار قرار دهم و خودم آن را در Watch Ultra 3 امتحان نکردم. در عوض، نمایندگان اپل هفته گذشته در کوپرتینو یک دمو به ما دادند و با 911 تماس گرفتند که به مراکز تماس خود شرکت هدایت شد.
به عنوان یادآوری، فرآیند SOS اضطراری از طریق ماهواره با استفاده از Messages یا Find My از طریق ماهواره متفاوت است، زیرا احتمالاً کاربران قبل از هر چیز با خدمات محلی خود تماس میگیرند. فقط زمانی که این کار با شکست مواجه شود، رابط ارتباطات ماهوارهای اضطراری فعال میشود. هنگامی که گزینه Emergency SOS via Satellite را که پس از چند ثانیه ظاهر میشود یا زمانی که ساعت شما تشخیص میدهد آفلاین هستید، انتخاب کردید، فهرستی از دستورالعملها به شما نشان داده میشود که توصیه میکند در فضای باز با دید واضح به آسمان باشید و توضیح میدهد که انتقال بیشتر طول میکشد تا زمانی که از طریق شبکههای تلفن همراه ارسال شود.
پس از آن، مجموعهای از سوالات چند گزینهای به شما ارائه میشود تا خدمات نجات را از وضعیت و محیط خود مطلع کنید. به لطف صفحه نمایش بزرگتر Watch Ultra 3، دکمههای بزرگ و فونت خوانا سیستم به سختی دیده نمیشدند، و من میتوانستم گزینهها را در فاصله بازو تشخیص دهم. چند ضربه بعد، ما پاسخهایی را انتخاب کرده بودیم که نشان میداد ما "گمشده یا به دام افتادهایم"، تنها هستیم، آسیبی ندیدهایم و در نزدیکی زمینهای شیبدار قرار داریم. نماینده اپل که دموی ما را انجام میداد، همچنین تصمیم گرفت که به مخاطبین اضطراری که در Watch Ultra 3 تنظیم شدهاند اطلاع دهد.
پس از انجام این کار، ساعت یک رابط مشابه نسخه موجود در آیفون را به نمایش گذاشت که دارای یک قوس درخشان و تصویری شفاف از زمین بود. کلماتی روی صفحه نمایش میگفتند "سعی کنید دید واضحی از آسمان داشته باشید" و پوشنده را در جهات مختلف راهنمایی میکرد تا سعی کند به ماهوارههایی که از بالای سر عبور میکنند متصل شود. پس از ایجاد یک لینک، کلمات "Sending report" با یک نوار پیشرفت در زیر ظاهر شد.
ما مجبور شدیم یک دقیقه و نیم صبر کنیم تا پیام ارسال شود، که خیلی طولانی است، اما احتمالاً مقدار معمول زمان نبود. در حدود 25 ثانیه، به نظر میرسید که اتصال از دست رفته و باید دوباره برقرار شود. ممکن است نگه داشتن مچ دستتان برای مدت طولانی به نظر برسد، اما اپل گفت که فقط باید بازوی خود را هنگام برقراری ارتباط با ماهواره بالا ببرید و نه در حالی که اطلاعات ارسال میشود. من معتقدم که نماینده فقط بازوی خود را بالا نگه داشته بود تا ما بتوانیم صفحه نمایش را راحتتر ببینیم.
در نهایت، وقتی گزارش تحویل داده شد، Watch Ultra 3 ما را به پنجره Message برد که تأییدیه دریافت درخواست را نشان میداد. همچنین به پوشنده میگوید اگر خدمات اضطراری مورد نیاز نیست یا دیگر مورد نیاز نیست، با "Stop" پاسخ دهد.
استفاده از ماهوارهها برای ارسال پیام و موقعیت مکانی شما
به غیر از استفاده از ارتباطات ماهوارهای در زمانی که به خدمات اضطراری نیاز دارید، میتوانید پیام ارسال کنید یا موقعیت مکانی خود را زمانی که خارج از شبکه هستید به اشتراک بگذارید. این نیز، بازتابی از نسخه آیفون این سرویس است. میتوانید به برنامه Find My در Watch Ultra 3 بروید تا موقعیت مکانی خود را زمانی که خارج از پوشش هستید به اشتراک بگذارید، و موقعیت شما میتواند تا یک بار در هر 15 دقیقه با مخاطبین قبلاً اضافه شده به اشتراک گذاشته شود. در برنامه Messages در ساعت، میتوانید با افرادی که در 30 روز گذشته با آنها چت کردهاید تماس بگیرید.
به تجربه من، آسانترین راه برای افزودن Satellite به عنوان یک عارضه به یک صفحه ساعت بود. ضربه زدن روی دکمه صفحه Satellite را با گزینههایی برای امتحان یک دمو، رفتن به Messages، به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی خود یا تماس با خدمات اضطراری باز میکند. مانند آیفون، دمو برای کاربران وجود دارد تا با فرآیند اتصال به یک ماهواره آشنا شوند، بنابراین در شرایط پرفشار کاملاً ناآشنا نیستند.
متأسفانه، از آنجایی که من بیشتر وقتم را با Ultra 3 تا کنون در مناطقی گذراندهام که پوشش و سیگنال خوبی داشتند، هرگز فرصتی پیدا نکردم که سعی کنم یک پیام یا موقعیت مکانی خود را از طریق ماهواره ارسال کنم. مشکلات دنیای اول، میدانم. به زودی راهی یک ماجراجویی در شمال ایالت خواهم شد تا آن را بررسی کنم، و بعداً گزارش خواهم داد.
کسانی که با Messages یا Find My از طریق Satellite در آیفونها آشنا نیستند، ممکن است تعجب کنند که چرا این ویژگیها وجود دارند. این فقط برای تمایل بیهوده به بازی با یک ویژگی جدید نیست. میتوانید متن، ایموجی و واکنشهای ضربهای ارسال کنید تا به یکی از عزیزان خود اطلاع دهید که برای مثال، سالم به صحرا برای Burning Man رسیدهاید. متون با یک پیام تحویل که میگوید "sent via Satellite" ارسال میشوند، بنابراین گیرنده شما درک میکند که شما اتصال محدودی دارید و نمیتوانید در یک جلسه چایریزی تمام عیار در همان لحظه شرکت کنید.
یا، اگر شما مانند شریک زندگی من هستید و گاهی اوقات در وسط ناکجاآباد کمپ میزنید، به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی خود هنگام رسیدن به محل کمپ میتواند آرامش خاطر را به ارمغان بیاورد. (توجه: من کمپ نمیروم.) شریک من تمایل دارد به مناطق جنگلی علاقه داشته باشد، اگرچه اتصال ماهوارهای با شاخ و برگهای متراکم با مشکل مواجه میشود و از سودمندی آن میکاهد.
برای روشن شدن، SOS اضطراری از طریق Satellite در همه مدلهای Watch Ultra 3 پشتیبانی میشود، اما ارتباطات ماهوارهای برای Messages و Find My نیاز به یک طرح تلفن همراه پولی دارد. با تمام خریدهای Ultra 3، اپل دو سال خدمات ماهوارهای برای موارد اضطراری، Messages و Find My ارائه میدهد.
مقایسه Apple Watch Ultra 3 در مقابل Pixel Watch 4: مقایسه ماهوارهای
این تا حدودی شبیه به رویکرد گوگل برای the Pixel Watch 4 است، جایی که Satellite SOS "به مدت 2 سال پس از راه اندازی بدون هیچ هزینه اضافی گنجانده شده است." با این حال، فقط مدلهای LTE Pixel Watch از ویژگی ماهوارهای آن پشتیبانی میکنند، و در حال حاضر فقط در ایالات متحده همجوار در دسترس است. نسخه گوگل همچنین از شبکه غیرزمینی باند باریک Skylo (NB-NTN) استفاده میکند و نشانههای لمسی و صوتی مشابهی را با Watch Ultra 3 در فرآیند اتصال اتخاذ میکند. یک منطقه که به نظر میرسد متفاوت باشد این است که Pixel Watch 4 یک دکمه "check replies" ارائه میدهد که Google میگوید "شما را راهنمایی میکند تا اتصال را مجدداً برقرار کنید تا در صورت نیاز از خدمات اضطراری بهروزرسانی دریافت کنید."
در همین حال، ویژگیهای Find My و ماهوارهای اضطراری اپل در هنگام راهاندازی در 18 کشور از جمله ایالات متحده، انگلستان، ژاپن، سوئیس، استرالیا و سایر کشورها کار خواهند کرد. Messages از طریق ماهواره در حال حاضر محدود به مکزیک، کانادا و ایالات متحده است.
سایر برداشتهای آزمایشی از Apple Watch Ultra 3
همانطور که من به آزمایش Watch Ultra 3 ادامه میدهم، ارزش دارد به این نکته توجه شود که آخرین مدل چه تغییراتی نسبت به مدل قبلی خود دارد. همانطور که اشاره کردم، به لطف حاشیههای نازکتر (که اپل گفته است 24 درصد باریکتر هستند) صفحه نمایش بزرگتری دارد و در عین حال اندازه یکسانی را حفظ کرده است. همچنین از یک پنل LTPO 3 استفاده میکند که نرخ تازهسازی سریعتری را در حالت Always On فعال میکند و همچنین OLEDهای زاویه باز برای خواندن آسانتر در زوایای خاموش.
من تا کنون Watch Ultra 3 را سبک و راحت برای پوشیدن یافتهام، و از ضربه زدن روی دکمهها یا خواندن پیامها در صفحه نمایش 49 میلیمتری آن لذت میبرم. متأسفانه، من همچنین فردی هستم که پیراهنهای آستین بلند میپوشم که در مچ تنگ هستند، و فروش ساعتهای بزرگتر را سختتر میکنند، به خصوص که هوا در اینجا در نیویورک سردتر میشود. وقتی حالت شب هر زمان که Ultra 3 را زیر آستینم میبردم، فعال میشد و عقربهها، پیچیدگیها و سایر عناصر صفحه ساعت را قرمز میکرد، برایم جالب بود.
Watch Ultra 3 همان پشتیبانی از 5G، اعلانهای فشار خون و Sleep Score را مانند سری 11 دریافت میکند، همراه با ارتقاءهای watchOS 26 مانند Workout Buddy و Liquid Glass. من به چند روز دیگر با Ultra 3 نیاز دارم تا تخمین باتری 42 ساعته آن را تأیید کنم، اما دیدن زمانهای اجرای طولانیتر در یک ساعت استقامتی خوب است.
ارزیابی من از این ویژگیهای جدید و اینکه آیا آنها به یک بسته معنادار اضافه میکنند، به زودی در یک بررسی کامل آماده خواهد شد. در این میان، Apple Watch Ultra 3 برای پیش سفارش در دسترس است و در 19 سپتامبر وارد فروشگاهها میشود.