بررسی اپل واچ سری 11: یک پوشیدنی قابل اعتماد برای مواقعی که بیشترین اهمیت را دارد

دهمین نسل از اپل واچ سال گذشته بدون سر و صدای زیادی آمد و رفت، و ورود سری 11 نیز به همین ترتیب آرام است. به نظر نمی رسد تغییر زیادی در ساعت هوشمند اپل ایجاد شده باشد و طراحی مجددی دیده نمی شود. با این حال، این بدان معنا نیست که اپل واچ سری 11 چشمگیر یا هیجان انگیز نیست. این ساعت دارای ویژگی های جدید مرتبط با سلامت، دوام بهبود یافته، اتصال 5G، پشتیبانی از حرکت مچ دست و برای اولین بار در سال های اخیر، وعده عمر باتری بیشتر است.

یادداشت ویراستار (در 19 سپتامبر، ساعت 8:00 صبح به وقت ET): اپل واچ سری 11 اکنون به طور رسمی در فروشگاه های خرده فروشی در دسترس است و کسانی که دستگاه های خود را پیش خرید کرده اند، از امروز شروع به دریافت آن خواهند کرد. همانطور که در مورد اینکه آیا و کدام یک از این موارد را باید خریداری کنید تصمیم می گیرید، حتماً بررسی های ما را در مورد آیفون ایر، آیفون 17، آیفون 17 پرو و پرو مکس، و همچنین AirPods Pro 3 بررسی کنید. ما همچنین نگاهی دقیق تر به ویژگی اتصال ماهواره ای اپل واچ اولترا 3 انداخته ایم که شامل برداشت هایی از نحوه استفاده از آن در زندگی واقعی است.

قابل توجه ترین آنها سیستم هشدارهای فشار خون جدید اپل است که تنها مدتی پس از رویداد "سقوط آور" مجوز FDA را دریافت کرد. تا اوایل این هفته بود که توانستم این ویژگی را آزمایش و راه اندازی کنم، که این کار را در روزهای پس از انتشار این بررسی انجام دادم. این کار مستلزم اطمینان از داشتن آخرین نسخه iOS 26، رفتن به برنامه Health، جستجوی بخش Heart و جستجوی "notifications فشار خون" بود. من مراحل راه اندازی را طی کردم، جایی که واقعاً فقط باید وارد می کردم که آیا بالای 22 سال سن دارم و آیا تا به حال فشار خون بالا برایم تشخیص داده شده است یا خیر. سپس، مسئله خواندن و ضربه زدن به چند صفحه اطلاعات احتیاطی بود و به من گفته شد که این ویژگی تنظیم شده است.

تاکنون، هنوز هشداری مبنی بر فشار خون بالا دریافت نکرده ام، اما اگر چنین شود، حتماً آن را خواهم نوشت. باید اشاره کنم که می خواستم یک خوانش فشار خون را به صورت دستی ثبت کنم، اما مجبور شدم به این سوالات پاسخ دهم که آیا برای انجام این کار، کاف فشار خون دارم یا خیر. از آنجایی که می خواستم به جای اینکه در همان لحظه خوانش را انجام دهم، از خوانش آخرین معاینه سالانه خود استفاده کنم، مجبور شدم بگویم خیر. باید منتظر بمانم تا نزدیک یکی از آنها باشم (در داروخانه، مطب پزشک یا با والدینم که کاف خود را دارند) تا این کار را انجام دهم.

به دلیل تأخیر در عرضه، نتوانستم کاربردی بودن آن را در این بررسی ارزیابی کنم، اما حتی پس از رسیدن آن، نمی توانید از این ویژگی برای دریافت خوانش های فشار خون موقت استفاده کنید. در حال حاضر، تنها چیزی که می توانم بگویم این است که فکر می کنم این یک حوزه مهم از سلامت است که باید به آن توجه کرد و خوشحالم که اپل به آن توجه کافی نشان می دهد.

از میان تمام موارد جدیدی که به سری 11 می آیند، موردی که افراد بیشتری ممکن است بیشتر با آن روبرو شوند، امتیاز خواب، حرکت مچ دست و عمر باتری بیشتر است.

یک رویکرد بسیار اپلی به امتیاز خواب

در سرزمین پوشیدنی‌های ردیابی خواب، امتیازات خواب از یک ویژگی جدید به دور هستند. اما اپل آن را با Watch Series 11 معرفی می کند و طبق معمول، رویکرد آن کمی متفاوت از رقبا است. در حالی که شرکت هایی مانند Fitbit، Google و Samsung یک عدد و برخی داده ها را در مورد نحوه خوابیدن شما ارائه می دهند، شاید حیوانی را برای نشان دادن نمایه خود اختصاص دهند، امتیاز اپل در حلقه ای با سه رنگ نشان داده می شود. آنها نشان دهنده سه مؤلفه ای هستند که امتیاز خواب شما از آنها محاسبه می شود: مدت، اختلالات و زمان خواب.

دو مورد اول کاملاً خود توضیحی هستند. هر چه بیشتر بخوابید و در طول شب کمتر از خواب بیدار شوید، امتیاز شما بهتر خواهد بود. در مورد مورد آخر، اپل به دنبال ثبات در ساعاتی است که به رختخواب می روید. ایده این است که این روال به بدن شما کمک می کند تا ثبات خود را حفظ کند و برای بهبودی بهتر آماده شود.

من طرفدار بزرگ خوابیدن بیشتر هستم، اما هرگز به برنامه های زمان خواب پایبند نبودم. من که جغد شب سابق بودم و معمولاً ساعت 2 صبح به رختخواب می رفتم و نزدیک به 9 صبح از خواب بیدار می شدم، اکنون تا نیمه شب به رختخواب می روم و ساعت 6 صبح بیدار می شوم. من تعجب می کنم که با وجود اینکه مجبورم این روزها زودتر از خواب بیدار شوم، باز هم می توانم احساس شادابی و انرژی کنم، به شرطی که به طور معمول به اندازه کافی و تقریباً در یک زمان در هر شب استراحت کرده باشم.

در حالی که من سری 11 را برای شب های زیادی به رختخواب نبرده ام، امتیازات خوابی که تاکنون دریافت کرده ام نشان دهنده بوده اند. اولین امتیاز 82 بود، پس از یک روز طولانی بیرون رفتن از هتل، ملاقات با یکی از دوستانم از سنگاپور و سپس نقل مکان به خانه دوست دیگری در کالیفرنیا. من فقط پس از شام و یک گفتگوی صمیمانه طولانی که ساعت ها به طول انجامید، توانستم وسایلم را باز کنم، بنابراین تا زمانی که در رختخواب افتادم، حدود 1:30 صبح بود.

شب بعد، از آنجایی که از قبل وسایلم را باز کرده بودم، توانستم کمی زودتر، درست بعد از نیمه شب بخوابم. نتیجه؟ امتیاز خواب 97، با نمرات کامل در بخش های زمان خواب و مدت و تنها یک اختلال سه دقیقه ای. وقتی بالاخره به خانه رسیدم و خودم را مجبور کردم که ساعت را به رختخواب ببرم، ترکیبی از جت لگ و اضطراب عمومی باعث شد امتیاز من به 53 کاهش یابد، که عامل اصلی آن مدت زمان 2 ساعت و 17 دقیقه بود.

Cherlynn Low for Engadget

نه تنها به نظر می رسید که اعداد با احساس استراحتی که داشتم مطابقت دارند، بلکه به نظر می رسید که اپل به طور دقیق تشخیص داده است که چه زمانی به خواب رفته ام. من متوجه شدم که چگونه سری 11 تقریباً بلافاصله به من گفت که سعی کنم حرکت کنم تا به هدف Stand خود برای ساعت برسم، و حتی اگر به سختی تکان خوردم، به سرعت به من گفت که به اندازه کافی حرکت کرده ام تا به علامت برسم.

در مقایسه با پیشنهادات Google و Samsung، کلیات امتیاز خواب اپل مشابه است. در تجربه من، من حدوداً همان اعداد را برای آن نوع شب ها دریافت می کنم. اما این فقط امتیاز نیست که مهم است. من دوست دارم که سیستم اپل این امکان را فراهم می کند که به راحتی ببینید که در کدام زمینه ها باید برای بهبود تلاش کنم. این تقریباً مانند بستن حلقه های فعالیت خود در Fitness یا watchOS است - زیرا بسیار واضح است که در حلقه Sleep Score کمبودهای شما کجا ممکن است باشد، تلاش برای رسیدن به یک هدف را کمی آسان تر می کند.

در همین حال، امتیازات خواب در برنامه Fitbit، که Pixel Watches از آن استفاده می کنند، با ضربه زدن روی نمودارها، داده های بیشتری را نشان می دهند.

با این حال، من Google (یا Fitbit) را از نظر رابط کاربری و تجسم داده ها ترجیح می دهم. در برنامه Health اپل، پیمایش در نتایج قبلی شما به سادگی کشیدن انگشت به صورت افقی در بین صفحات نیست. همچنین آرزو می کنم که بتوانم روی مقیاس "اختلالات" ضربه بزنم تا دقیقاً ببینم در چه ساعاتی تکان خورده ام یا از خواب بیدار شده ام. من در نهایت آن اطلاعات را پیدا کردم، اما مجبور شدم برای دیدن اطلاعات بیشتر به نمودار خواب در بخش اختصاصی آن بروم. این فقط کمی غیر شهودی است و برای یافتن چیزها نیاز به ضربه زدن و کشیدن انگشت دارد.

Cherlynn Low for Engadget

طراحی سخت تر سری 11 یک پالایش ظریف است

من معمولاً از خوابیدن با ساعت هوشمند متنفرم، اما از آنجایی که سری 11 بسیار نازک و سبک است، آنقدرها هم بد نبود. ابعاد آن با سری 10 یکسان است، 9.7 میلی متر ضخامت دارد و حدود 0.3 گرم وزن بیشتری دارد. همانطور که امتیازات نسبتاً بالای خواب من نشان می دهد، من واقعاً در وسط شب از خواب بیدار نشدم، مانند آنچه معمولاً با ساعت های سنگین تر و بزرگتر قبلی انجام می دادم. (با این حال، من هنوز از پوشیدن ساعت برای خواب متنفرم.)

مهمتر از آن، سری 11 همچنین دارای پوشش شیشه ای IonX است که اپل می گوید دو برابر مقاوم تر از سری 10 است که ممکن است افزایش جزئی در وزن را توجیه کند. در حالی که من سعی زیادی برای آزمایش این ادعا نکردم، مطمئناً واحد بررسی خود را به سطوح سخت زیادی، از جمله آیفون 17 پرو، زده ام و هنوز خراشی ندیده ام.

حتی وقتی دست هایم را در بالای هم در حالات مختلف یوگا که شامل دراز کشیدن رو به پایین بود، روی یکدیگر گذاشتم، آن را به سری 10 روی مچ دست دیگرم زدم و به هیچ یک از دستگاه ها آسیبی وارد نشد. با توجه به اینکه سری 10 که من می پوشم پس از یک سال کاملاً بکر باقی مانده است، مطمئن هستم که مواد سخت تر سری 11 به این معنی است که به طور مشابه بدون آسیب باقی می ماند.

ردیابی تمرین، حرکات و watchOS 26

در طول مدتی که با سری 11 کار می کردم، انواع تمرینات، از جمله کلاس یوگا، و همچنین جلسات معمول پیاده روی در فضای باز، قدرت عملکردی و تمرین متقابل را ردیابی کردم. من تفاوت های کمی را در اینجا در مقایسه با سری 10 خود مشاهده کردم و تغییرات اصلی رابط watchOS 26 بود. پس از روشن کردن Workout Buddy، انتخاب یکی از سه صدای موجود و اجازه دادن به آن برای اتمام دانلود، مجبور شدم قبل از اینکه حتی در طول جلسات چیزی بشنوم، اهدافی را تعیین کنم و هدفون را وصل کنم. من معمولاً با هدفون ورزش نمی کنم، اما می توانم ببینم که مربیگری برای آینده ای امیدوارکننده مفید است، جایی که شاید سعی می کنم یک مایل را در 6 دقیقه بزنم (زمان فعلی من حدود 8 دقیقه است).

Cherlynn Low for Engadget

من خاطرنشان خواهم کرد که بسیاری از چیزهایی که باعث می شود سری 11 جدید به نظر برسد در نرم افزار است که به زودی برای اپل واچ های قدیمی تر نیز عرضه می شود. watchOS 26 سبک Liquid Glass را به ارمغان می آورد، که به من اجازه می داد از برخی فونت های شیک روی ساعت خود استفاده کنم. من همچنین دکمه های بزرگتر را در سراسر رابط کاربری و احساس تازه ای که از نگاه کردن به کارت های شفاف به جای نسخه قبلی داشتم، دوست داشتم. این فقط یک تغییر بصری است که باعث می شود همه چیز به روز به نظر برسد، و چشمان من از آن استقبال کرد.

سری 11 همچنین یک حرکت جدید مچ دست دریافت می کند که برای کسانی از ما که از زمان آغاز به کار، صنعت ساعت های هوشمند را پوشش داده ایم، آشنا به نظر می رسد. نکته اصلی این است که می توانید به سرعت مچ دست خود را از خود دور کنید تا با پوشیدنی خود تعامل داشته باشید. به عنوان مثال، در سایر دستگاه ها، می توانید از این عمل برای پیمایش در لیست برنامه ها استفاده کنید. در اپل واچ سری 11، ابتدا باید هنگام دریافت اعلان، مچ دست خود را بالا بیاورید، سپس مچ دست خود را تکان دهید تا اعلان را رد کنید و به صفحه ساعت خود بازگردید. این کار برای پایان دادن به تماس ها، آلارم ها و تایمرها نیز کار می کند. من توانستم از این کار برای بی صدا کردن زنگ هشدار استفاده کنم، به شرطی که ابتدا مچ دست خود را قبل از تکان دادن بالا می آوردم.

باتری که بیش از یک روز دوام می آورد

وقتی اپل در سخنرانی اصلی خود گفت که سری 11 به لطف باتری مهندسی مجدد شده اش 24 ساعت دوام می آورد، همکار من Sam Rutherford پوزخند زد. این عدد در مقایسه با زمان های اجرا چند روزه ای که توسط ساعت های Pixel و Samsung وعده داده شده است، ناچیز است، چه رسد به تخمین های تقریباً یک هفته ای Garmin. اما وقتی در نظر بگیرید که اپل وعده تا 18 ساعت برای سری 10 را می دهد، این بهبود چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

همچنین، 24 ساعت یک تخمین است که بسته به نحوه استفاده شما از اپل واچ شما متفاوت است. بسیاری از افراد فقط هنگام بیرون رفتن برای پیاده روی، دویدن یا ورزش، ساعت خود را می بندند، در حالی که برخی دیگر تمام روز از آن استفاده می کنند. این تخمین شامل زمان برای ردیابی خواب شبانه است، که 18 ساعت آن به "فعالیت های روزانه مانند بررسی زمان، دریافت اعلان ها، استفاده از برنامه ها و انجام یک تمرین 60 دقیقه ای" اختصاص دارد.

افزایش زمان اجرا تا حدی به لطف باتری 9 درصد بزرگتر در مدل 42 میلی متری و باتری 11 درصد بزرگتر در نسخه 46 میلی متری، و همچنین بهینه سازی در نرم افزار و یک مودم جدید که از 5G نیز پشتیبانی می کند، است.

سری 11 مطمئناً در تجربه من از تخمین 24 ساعته بیشتر دوام آورد. معمولاً یک روز و نیم دوام می آورد، از جمله ردیابی فعالیت های سبک، کنترل رسانه و ردیابی خواب. یک روز، آن را در ساعت 2 بعد از ظهر از شارژر جدا کردم، یک تمرین را در ساعت 4 بعد از ظهر ردیابی کردم، از کنترل از راه دور دوربین و منظره یاب به مدت حدود 20 دقیقه استفاده کردم، به شام رفتم و آن را به رختخواب بردم. من ساعت 8 صبح از خواب بیدار شدم در حالی که 39 درصد از باتری باقی مانده بود. حتی ساعت ها بعد در ساعت 3:15 بعد از ظهر، هنوز 22 درصد سالم برای کار کردن داشتم. در یک روز دیگر، با 29 درصد شارژ از خواب بیدار شدم، یک پیاده روی صبحگاهی 37 دقیقه ای را ردیابی کردم و حدود 20 درصد باقی مانده بود. به نظر می رسد که راندمان انرژی بهبود یافته است.

این همچنین به این معنی است که زمان های اجرای مداوم برای فعالیت های خاص افزایش یافته است. به عنوان مثال، می توانید یک ساعت اضافی در حالی که ضربان قلب، GPS و سایر ویژگی های اپل واچ خود را ردیابی می کنید، به مدت هشت ساعت متوالی بدوید. یا به احتمال زیاد، به سادگی یک ماراتن را بدون نگرانی در مورد داشتن شارژ پس از آن بدوید.

Cherlynn Low for Engadget

اپل همچنین توانست حالت کم مصرف خود را تقویت کند، و اکنون در صورت فعال بودن، حداکثر 38 ساعت شارژ را فشرده می کند. این حالت صفحه نمایش همیشه روشن را خاموش می کند، اتصالات سلولی و Wi-Fi را قطع می کند و همچنین فعالیت حسگر را محدود می کند، بنابراین اندازه گیری های ضربان قلب پس زمینه و هشدارهای مرتبط کار نمی کنند. من آن را در ساعت 9:20 شب روشن کردم وقتی که باتری در 86 درصد بود، به این امید که یک روز طولانی دور از شارژر داشته باشم.

روز بعد، پس از ردیابی حدود سه ساعت خواب در طول شب، چند تمرین و آزمایش کلی، ساعت همچنان در ساعت 8:50 شب در 22 درصد نسبتاً قوی بود. با این حال، من مجبور شدم چند بار در طول روز دستگاه را مجدداً راه اندازی کنم و حالت کم مصرف را خاموش کنم تا فقط بررسی کنم که آیا ویژگی های خاص (مانند AOD و حرکات) کار می کنند یا خیر، بنابراین استفاده بدون وقفه از این حالت ممکن است ساعت های بیشتری از آن را دریافت کند.

شارژ نیز بسیار سریع است. من سری 11 را در حدود ساعت 1 بعد از ظهر با 8 درصد باقی مانده روی شارژر قرار دادم و ده دقیقه بعد برگشتم تا ببینم که قبلاً به 38 درصد رسیده است. کمی بیش از سی دقیقه بعد، به طور کامل شارژ شد. البته این با یک شارژر سریع ارائه شده توسط اپل است.

کدام اپل واچ برای شما مناسب است؟

اگر در حال خواندن این بررسی هستید، به احتمال زیاد ساعت های غیر اپل را در نظر نمی گیرید، بنابراین من حتی سری 11 را با Galaxy Watch 8 یا Pixel Watch 4 مقایسه نمی کنم. به هر حال، ما حتی آن دومی را بررسی نکرده ایم. شما احتمالاً در حال حاضر سری 10 را ندارید، اگرچه اگر این کار را انجام می دهید و می پرسید که آیا ارتقاء ارزشش را دارد، به خواندن ادامه دهید.

برای کسانی که از اپل واچ های قدیمی تر (مانند سری 9 یا قبل از آن) استفاده می کنند، سری 11 یک ارتقاء اساسی است. بهبودهای عمر باتری حتی اگر از سری 10 آمده باشید، معنادار خواهد بود، اگرچه اگر از چیزی قدیمی تر مهاجرت می کنید، تأثیر بیشتری خواهد داشت. شما از صفحه نمایش بزرگتر با زوایای دید وسیع تر، نمایه نازک تر و ویژگی های کلی مدرن مانند تازه سازی watchOS و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی قدردانی خواهید کرد.

اگر یکی از سه اپل واچ جدید را در نظر می گیرید، امسال وضعیت پیچیده تری از حد معمول است. از آنجایی که اپل صفحه نمایش همیشه روشن و شارژ سریعتر را به SE 3 اضافه کرد، اپل ساعت هوشمند سطح پایه را برای تقریباً هر کسی که یک دستگاه مبتدی را در نظر می گیرد، به یک انتخاب بدیهی تبدیل کرده است. با قیمت 250 دلار، این ساعت همه کارهایی را که سری 11 انجام می دهد به شما می دهد، به جز در یک قاب کمی بزرگتر و صفحه نمایش کوچکتر و کم نورتر. شما از ویژگی‌های ECG و اکسیژن خون، و همچنین هشدارهای فشار خون و حسگرها برای عمق و دمای آب چشم پوشی خواهید کرد. عمر باتری نیز کمی کوتاه تر است و شما یک تراشه باند فوق عریض برای Find My دقیق نخواهید داشت.

اما با Watch SE 3، همچنان می توانید به طیف گسترده ای از ویژگی های سلامتی و تناسب اندام مانند نظارت بر دمای مچ دست، امتیاز خواب، SOS اضطراری، تشخیص سقوط و تصادف و موارد دیگر دسترسی داشته باشید. این یک گزینه قانع کننده با قیمت جذاب است.

Cherlynn Low for Engadget

جمع بندی

من انتظار ندارم شرکت ها محصولات خود را به طور کامل تغییر دهند، به خصوص در 11 نسل. اپل واچ سری 11 پالایشی از یک فرمول از قبل برنده است، که دستگاهی را که همیشه روی بدن شما است، دقیقاً با نوع ویژگی های غیرفعالی که می خواهید در چیزی شبیه به آن داشته باشید، بسته بندی می کند. سری 11 چه بی سر و صدا مراقب سلامت قلب و تغییرات فشار خون شما باشد، چه اطلاعات بهتری در مورد نحوه خوابیدن شما ارائه دهد، یا حتی اگر افتاده اید یا در بیابان گم شده اید، جان شما را نجات دهد، یک همراه توانا است. با عمر باتری بیشتر این بار، نویدبخش آرامش خاطر بیشتر است. لمس های جالب مانند Liquid Glass در watchOS 26، Workout Buddy و اتصال 5G، روکش یک کیک غنی و اساسی هستند.