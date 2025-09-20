اگر یک چیزی وجود داشته باشد که دستگاهها از آن کمبود داشته باشند، حافظه کافی است. مهم نیست که تلفن یا کنسول شما چقدر حافظه داشته باشد، همیشه قبل از اینکه مجبور شوید چیزهایی را حذف کنید، مدت زیادی طول نمیکشد. با در نظر گرفتن این موضوع، ما همیشه خوشحال میشویم که یکی از کارتهای حافظه مورد علاقهی ما با تخفیف به فروش برسد.
در حال حاضر، شما میتوانید کارت حافظه Samsung Evo Select MicroSD را با قیمت ۲۰ دلار خریداری کنید که نسبت به قیمت ۲۷ دلار کاهش یافته است. این تخفیف ۲۶ درصدی، قیمت آن را تنها ۲ دلار بیشتر از کمترین قیمت تاریخ آن میکند. این مدل نسل جدیدی با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و سرعت خواندن و نوشتن تا ۱۶۰ مگابایت در ثانیه است.
Engadget، کارت Samsung EVO select را به عنوان کارت microSD ارزان و مناسب مورد علاقه ما معرفی کرد و این یک گزینه عالی برای افزایش فضای ذخیرهسازی شما بدون شکستن بودجه است. این کارت با گوشیهای هوشمند، تبلتها و نینتندو سوییچ کار میکند — البته نه با مدل نسل دوم.
