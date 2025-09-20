مدیر ارشد فناوری متا علت شکست‌های نمایشی شرم‌آور عینک‌های هوشمند خود را توضیح می‌دهد

هنگامی که مارک زاکربرگ آخرین عینک‌های هوشمند متا را در کنفرانس اصلی Connect 2025 معرفی کرد، با دو نقص مواجه شد که مانع از نمایش صحیح برخی از ویژگی‌های دستگاه شد. اکنون، مدیر ارشد فناوری متا، اندرو بازورث، در Connect 2025 keynote گفت که اینها شکست‌های نمایشی بودند و نه خرابی‌های واقعی محصول. اولین نقص در اواسط یک نمایش زنده با یک تولیدکننده محتوای آشپزی رخ داد، که از Live AI دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه تهیه سس استیک با الهام از کره ای روی عینک‌های متا خود خواست. به جای ارائه دستورالعمل های دقیق، هوش مصنوعی عینک او چندین مرحله را رد کرد و به گلیچ شدن ادامه داد. سرآشپز به زاکربرگ گفت که "ممکن است WiFi در محل برگزاری مختل شده باشد".

با این حال، بازورث گفت که اینطور نبود. ظاهراً، وقتی سرآشپز گفت "هی متا، Live AI را شروع کن،" هر Live AI متا ری بن را در ساختمان به کار انداخت. و از آنجایی که این رویداد تماماً در مورد عینک‌های هوشمند این شرکت بود، تعداد زیادی از آن‌ها در آن زمان در محل برگزاری حضور داشتند. این شرکت همچنین ترافیک Live AI را برای جداسازی به سرور توسعه خود هدایت کرده بود، اما در نهایت ترافیک Live AI همه عینک‌ها در ساختمان را به سرور خود هدایت کرد. او گفت: "ما اساساً به خودمان DDoS کردیم." او ادامه داد که این اتفاق در تمرین رخ نداد، زیرا وقتی آن را آزمایش کردند، افراد زیادی عینک نمی زدند.

زاکربرگ همچنین هنگام تلاش برای نمایش تماس‌های ویدیویی واتس‌اپ روی Meta Ray-Ban Display با مشکلی روبرو شد. تماشاگران می توانستند او را در حال دریافت تماس روی HUD عینک ببینند، اما او نمی توانست به آنها پاسخ دهد تا تماس را شروع کند. بازورث گفت که این مشکل ناشی از یک "اشکال دیده نشده" بود که در همان لحظه ای که اعلان ها مبنی بر تماس کسی می آمد، صفحه نمایش را به حالت خواب برده بود. حتی پس از اینکه زاکربرگ صفحه نمایش را بیدار کرد، گزینه ای برای پاسخ دادن به تماس وجود نداشت. مدیر ارشد فناوری گفت که متا قبلاً هرگز با این اشکال قبل از نمایش روبرو نشده بود و از آن زمان تاکنون برطرف شده است. او گفت: "شما بچه ها می دانید که ما می توانیم تماس ویدیویی برقرار کنیم... ما واتس اپ داریم، ما می دانیم چگونه تماس ویدیویی برقرار کنیم"، اما اعتراف کرد که این یک فرصت از دست رفته برای نشان دادن روی صحنه بود که این ویژگی واقعاً کار می کند.