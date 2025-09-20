اپل چگونه از ANC برای ساخت بهترین ویژگی‌های ایرپاد خود استفاده کرد

روزی روزگاری، هدفون‌های حذف نویز عمدتاً برای یک هدف وجود داشتند: سفر هوایی. Bose و Sennheiser از جمله اولین شرکت‌ها در صحنه تجاری بودند و صداهای ناخواسته را برای خلبانان مدت‌ها قبل از اینکه هدفون‌های بی‌سیم حتی وجود داشته باشند، مسدود می‌کردند. امروزه، حذف نویز فعال (ANC) نه تنها رایج است، بلکه عملاً برای هر هدفون مصرفی انتظار می‌رود.

در طول توسعه چهار مجموعه ایرپاد خود با ANC، اپل از قدرت سیستم مسدود کننده نویز خود برای ایجاد حالت شفافیت با صدای طبیعی، توسعه ویژگی تطبیقی ​​صوتی خودکار و ایجاد ابزارهای دسترسی مانند آگاهی از مکالمه استفاده کرده است. ANC اساس انبوهی از ویژگی‌های کاربردی ایرپاد است و با ایرپاد پرو 3، اپل این مجموعه پیشنهادات را حتی بیشتر بهبود بخشیده است.

همانطور که اریک ترزکی، مدیر بازاریابی محصولات خانگی و صوتی به Engadget گفت: "با ANC، واقعاً در مورد گسترش این قابلیت به موارد استفاده دیگر بود."

طراحی مجدد کلی ایرپاد پرو 3

Billy Steele for Engadget

قبل از اینکه به ارتقاء سیستم ANC و سایر ابزارهایی که آنها را باز می‌کنند بپردازم، باید در مورد اینکه چگونه طراحی مجدد کلی ایرپاد پرو 3 در آن دخیل است، بحث کنم. اول، اپل جهت خروج صدا از گوشی‌ها را تنظیم کرد تا مستقیماً وارد کانال گوش شود. بعد، به‌روزرسانی‌های تناسب ایرپاد پرو 3 - از جمله سرگوشی‌های پر شده از فوم جدید - مهر و موم بهتری ایجاد می‌کند که به کارآمدتر شدن تنظیم ANC کمک می‌کند.

متیو کاستلو، معاون مهندسی صوتی و سخت‌افزار، توضیح داد: «تناسب بهتر به ما امکان می‌دهد آنچه را که در داخل کانال گوش اتفاق می‌افتد تشخیص دهیم. ما در واقع می‌توانیم ANC را دقیق‌تر کنیم، نشت را جبران کنیم و همچنین هندسه کانال‌های گوش فردی را بهتر درک کنیم.»

کاستلو گفت که تیم طراحی محصول زمان زیادی را صرف سرگوشی‌های جدید کرده‌اند و به یک نسخه آغشته به فوم با روکش سیلیکونی برای ایرپاد پرو 3 رسیده‌اند. او خاطرنشان کرد که این سرگوشی‌ها بهترین مهر و موم را در بین تمام ایرپادها ارائه می‌کنند، که من می‌توانم تأیید کنم، و انزوای نویز غیرفعال که آنها ارائه می‌دهند یکی از جنبه‌های عملکرد جدید و بهبود یافته ANC است.

یک سیستم ANC دقیق تر

به منظور بهبود فناوری ANC، مهندسان از چیزی به نام کنترل headroom استفاده کردند تا اپل بتواند بازخورد بیشتری از میکروفون ها در سیستم حذف نویز دریافت کند. این میکروفون‌های داخلی هر گونه نویز ناخواسته‌ای را که به داخل کانال گوش نفوذ می‌کند، نظارت می‌کنند و تنظیم ANC را وادار می‌کنند تا تغییرات لازم را انجام دهد. سپس تیم توانست عملکرد را با استفاده از ترکیبی از نرم افزار، هندسه و آکوستیک بهینه کند.

یک ویژگی ذاتی سرگوشی های فوم این است که در مسدود کردن صداهای فرکانس بالاتر بهتر هستند، که کاستلو آن را "چالش برانگیزتر" توصیف می کند، بنابراین من پرسیدم چه مقدار از بهبود در عملکرد کلی ANC صرفاً به دلیل این جزء جدید است. کاستلو به سرعت توضیح داد که این یک بخش از یک سیستم بسیار گسترده تر است.

او ادامه داد: "این یک کمک کننده قابل توجه است، اما بخشی از عملکرد کلی سیستم است. درک آنچه در واقع در کانال گوش اتفاق می افتد به ما کمک می کند تا تشخیص دهیم چه زمانی به ANC بیشتری نیاز دارید، اما مهر و موم بهتر کل تجربه را قابل اعتمادتر می کند."

مهندسان آکوستیک، که شامل یک تیم اختصاصی ANC نیز می شوند، میکروفون های کف نویز را نیز دوباره طراحی و تغییر مکان دادند. اینها اجزایی هستند که هر گونه صدای ناخواسته را از خود هدفون ها یا محیط شما تشخیص می دهند. از آنجایی که اکنون مسیر مستقیم‌تری به داخل کانال گوش وجود دارد، فضای کمتری برای تداخل یا اعوجاج وجود دارد. یک الگوریتم خودتنظیمی جدید سپس داده‌ها را از آن میکروفون‌ها می‌گیرد و دقیقاً آنچه را که در داخل گوش می‌گذرد، شناسایی می‌کند. باز هم، همه اینها به خاطر دقت است.

ترزکی توضیح داد: "این اساساً یک سیگنال تمیزتر است که قابل پیش بینی تر است."

نقش ANC در سایر ویژگی‌های صوتی

Billy Steele for Engadget

تنظیمات ANC در حال تکامل به پایه و اساس بسیاری از ویژگی‌های اپل در ایرپاد و ایرپاد پرو تبدیل شد. با بهبود سیستم حذف نویز، حالت شفافیت نیز بهبود می‌یابد. کاستلو گفت که اکنون که سیستم می تواند فرکانس های بیشتری را در نظر بگیرد، این ابزار صدای محیطی بیشتر به شنوایی شما سفارشی شده است.

او خاطرنشان کرد: "ما در واقع توانسته ایم شفافیت را شخصی سازی کنیم، زیرا اطلاعات عبوری بسیار بهتر است."

از آنجایی که ANC ایرپاد پرو 3 اکنون می تواند طیف وسیع تری از فرکانس ها را پوشش دهد، تطبیق پذیری صدا نیز در تشخیص صداهای بلند و زیر بسیار ماهرتر است. این امر اثربخشی ابزارهای محافظت از شنوایی اپل را افزایش داد، که قرار گرفتن در معرض صداهای خطرناک بلند را کاهش می دهد، مثلاً هنگام عبور از کنار یک سایت ساختمانی، بمباران شدن با آژیر آمبولانس یا شرکت در کنسرت. پروفایل EQ صوتی دوباره تنظیم شده به شرکت کمک می کند تا بهتر درک کند چه زمانی به ANC بیشتری در محیط های پر سر و صدا نیاز دارید و تعادل بهتری بین حذف نویز و شفافیت در آن شرایط ایجاد کنید.

همین تغییرات از بهبود در تست شنوایی اپل نیز پشتیبانی می کند. به لطف این تغییرات، اکنون می توانید آزمایش را در محیط های کمی بلندتر از قبل انجام دهید بدون اینکه این ویژگی از شما بخواهد به یک مکان ساکت تر بروید. ویژگی کمک شنوایی نیز گسترش یافته است، زیرا کاستلو گفت که تیم بهره بیشتری را اضافه کرده است تا این ابزار بتواند سطوح بالاتری از کم شنوایی را اصلاح کند.

ترزکی ادامه داد: "به دلیل بهبودهای ANC، مزایای [سمعک] در واقع عمیق تر به کم شنوایی خفیف و متوسط ​​گسترش می یابد، تا به افراد بیشتری که با شنوایی مشکل دارند کمک کند." تمام عملکردهای سلامت شنوایی در ایرپاد در آزمایشگاه های صوتی و با همکاری شنوایی شناسان توسعه یافته است. اپل این ویژگی ها را با میکروفون در گوش افراد آزمایش می کند، هم برای اعتبار سنجی و هم برای ایمنی، تحت راهنمایی متخصصان بالینی. این تأیید به تیم توسعه محصول اطلاع می دهد که چه زمانی این نوع ویژگی ها ممکن است برای استفاده در دنیای واقعی آماده باشند.

Billy Steele for Engadget

چشمگیرترین بخش ویژگی جدید ترجمه زنده اپل در ایرپاد 4 با ANC، ایرپاد پرو 2 و ایرپاد پرو 3 تبدیل زبان نیست. برای من، این روشی است که حذف نویز فعال برای اطمینان از اینکه می توانید صحبت سیری را بشنوید، وارد عمل می شود. وقتی یک جلسه ترجمه زنده را در یک مجموعه ایرپاد سازگار شروع می کنید، ANC صدای فردی را که با او صحبت می کنید کاهش می دهد و نویز محیط را کاهش می دهد تا یک کلمه از سیری را از دست ندهید.

ترزکی توضیح داد: "ما واقعاً می خواستیم اطمینان حاصل کنیم که شما قادر به شنیدن سیری و درک مکالمه به بهترین شکل ممکن هستید. بنابراین، ایده این است که بتوانید واقعاً روی آن صدا تمرکز کنید و از سایر صداهای اطراف منحرف نشوید." کاستلو افزود که آزمایش در دنیای واقعی، با توجه دقیق به پنهان کردن محصولات معرفی نشده در ملاء عام، ذاتی فرآیند توسعه است.

ترزکی گفت: «آنچه در ابتدا چیزی بود که واقعاً فقط در یک هواپیما استفاده می شد، اکنون کارهایی را انجام می دهد تا به شما در ترجمه زبان، حفظ سلامت [شنوایی] خود در صورت حضور در کنسرت، گوش دادن به سطوح پایین تر موسیقی یا حتی انجام آزمایش شنوایی کمک کند.»

اپل توانایی ظاهراً ساده برای مسدود کردن نویز را گرفته و آن را در بسیاری از ویژگی هایی که مترادف با ایرپاد شده اند به کار برده است. این شرکت احتمالاً هنوز برنامه های بیشتری برای تراشه H2 خود دارد، بنابراین احتمالاً ویژگی های بیشتری با قدرت ANC در راه است.