گوشی اقتصادی آنر X5c پلاس با باتری غول‌پیکر از راه می‌رسد

مشخصات فاش‌شده‌ی آنر X5c پلاس شامل یک نمایشگر بزرگ 6.74 اینچی LCD با وضوح HD+ و نرخ نوسازی 90 هرتز است که برای یک گوشی ارزان‌قیمت، یک مزیت رقابتی به شمار می‌رود. این نمایشگر دارای یک بریدگی قطره‌ای برای جای‌گیری دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی است. نیروی پردازشی دستگاه از طریق تراشه‌ی هلیو G81 مدیاتک تأمین می‌شود که با 4 گیگابایت حافظه‌ی رم و 128 گیگابایت حافظه‌ی داخلی همراه شده است. همچنین، پشتیبانی از کارت حافظه‌ی microSD نیز برای افزایش فضا وجود دارد. این دستگاه با جدیدترین نسخه‌ی اندروید، یعنی اندروید 15، و رابط کاربری MagicOS 9.0 عرضه خواهد شد.

در بخش پشتی، یک سیستم دوربین دوگانه متشکل از سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی و یک واحد 2 مگاپیکسلی کمکی تعبیه شده است. با این حال، نقطه‌ی قوت اصلی این گوشی باتری غول‌پیکر 5620 میلی‌آمپر ساعتی آن است. این ظرفیت بالا می‌تواند شارژدهی چند روزه را برای کاربران کم‌مصرف تضمین کند، اما سرعت شارژ 10 واتی آن به معنای صرف زمان طولانی برای پر شدن باتری است. در حالی که این مدل به هیچ وجه بهترین گوشی آنر محسوب نمی‌شود، اما ترکیب امکانات آن نشان‌دهنده‌ی استراتژی هوشمندانه‌ی این شرکت برای بازار اقتصادی است. حسگر اثر انگشت جانبی، جک هدفون 3.5 میلی‌متری و درگاه USB-C از دیگر امکانات این گوشی هستند. آنر X5c پلاس قرار است در رنگ‌های مشکی، فیروزه‌ای و نقره‌ای با قیمتی کمتر از 120 یورو (140 دلار) وارد بازار اروپا شود.

منبع: GSMArena

