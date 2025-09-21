این پاور بانک باریک MagSafe از Anker به پایین‌ترین قیمت ثبت شده رسید

همه ما می‌توانیم صادق باشیم و بگوییم که حمل یک پاور بانک حجیم تقریباً باعث می‌شود به نظر برسد که خاموش شدن تلفن شما آنقدرها هم بد نیست. بین سنگینی و هر سیم لازم، آن‌ها فقط می‌توانند یک دردسر باشند. بنابراین، وقتی Anker یک پاور بانک جدید و بسیار باریک را در تابستان امسال معرفی کرد، کنجکاو شدیم: پاور بانک باریک Anker Nano 5K MagGo.

اکنون، هم Anker و هم آمازون در حال فروش آن هستند و قیمت را از 55 دلار به 46 دلار کاهش داده اند. این تخفیف 16 درصدی، پایین‌ترین قیمت جدید برای این پاور بانک است و در مدل‌های سیاه و سفید موجود است. ضخامت آن فقط حدود یک سوم اینچ است و مستقیماً به آیفون شما متصل می‌شود. با این نکته، با هر تلفن سازگار با MagSafe با یک قاب مغناطیسی کار می‌کند.

پاور بانک باریک Nano 5K MagGo از Anker انتخاب ما برای بهترین، خب، پاور بانک باریک MagSafe است. شارژ آیفون 15 از 5 درصد به 90 درصد، دو ساعت و نیم طول کشید. با این حال، می تواند باتری را در کمتر از یک ساعت تا 40 درصد افزایش دهد. به طور کلی، با این حال، طراحی مینیمالیستی و بافت مات با گرفتن آسان، واقعاً ما را مجذوب خود کرد.

