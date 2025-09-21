تصاویر قاب‌های گلکسی S26 اولترا طراحی جدید دوربین آن را تأیید کرد

بارزترین تغییری که در این تصاویر دیده می‌شود، کنار گذاشتن طراحی لنزهای مجزا و جزیره‌ای است که در چند نسل اخیر پرچم‌داران سامسونگ به یک امضای طراحی تبدیل شده بود. در عوض، گلکسی S26 اولترا از یک جزیره‌ی دوربین بزرگ و بیضی‌شکل بهره می‌برد که تمام لنزها را در خود جای داده است. این رویکرد جدید در طراحی، نشان‌دهنده‌ی تلاش سامسونگ برای ایجاد تمایز بصری با نسل‌های گذشته و احتمالاً بهبود یکپارچگی ساختاری ماژول دوربین است. این تغییر می‌تواند تجربه‌ی کاربری متفاوتی را نیز به همراه داشته باشد و ظاهر کلی گوشی را مدرن‌تر جلوه دهد.

نکته‌ی دیگری که این تصاویر به صورت غیرمستقیم به آن اشاره دارند، ضخامت قابل‌توجه ماژول دوربین است. هرچند این قاب‌ها ابعاد دقیقی ارائه نمی‌دهند، اما با شایعه‌ی قبلی مبنی بر دو برابر شدن ضخامت برآمدگی دوربین نسبت به مدل S25 اولترا مطابقت دارند. این موضوع گمانه‌زنی‌های مختلفی را به وجود آورده است. از یک سو، ممکن است این افزایش ضخامت به دلیل باریک‌تر شدن بدنه‌ی اصلی گوشی باشد. از سوی دیگر، احتمال به‌کارگیری یک حسگر اصلی جدید با ابعاد بزرگ‌تر یا لنزی با گشودگی دیافراگم وسیع‌تر نیز وجود دارد که نیازمند فضای بیشتری است. با این حال، شایعات ضد و نقیضی نیز در این زمینه وجود دارد؛ برای مثال، گفته می‌شود دوربین تله‌فوتوی 5x بدون تغییر باقی می‌ماند و دوربین تله‌فوتوی دیگر حتی تضعیف خواهد شد. این اطلاعات متناقض، علت اصلی افزایش ضخامت دوربین را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. انتظار می‌رود در هفته‌های پیش رو، جزئیات بیشتری از این پرچم‌دار مورد انتظار منتشر شود و به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

منبع: GSMArena

نوشته تصاویر قاب‌های گلکسی S26 اولترا طراحی جدید دوربین آن را تأیید کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala