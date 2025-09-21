Nintendo Switch 2 برای فروش در آمازون، بدون نیاز به دعوت‌نامه

دسترسی به جدیدترین کنسول نینتندو آسان‌تر شده است، زیرا آمازون اکنون Nintendo Switch 2 برای فروش را به صورت مستقیم و بدون نیاز به دعوت‌نامه فهرست کرده است. سه ماه از عرضه Nintendo Switch 2 می‌گذرد و تب و تاب روز عرضه به تازگی در حال فروکش کردن است. این کنسول‌های دستی با سرعت سرسام‌آوری به فروش رفته‌اند و کمی کمتر از 6 میلیون دستگاه در چهار هفته اول فروخته شده است.

موجودی آنلاین در آن هفته‌های اولیه در یک چشم به هم زدن تمام شد و تجدید موجودی‌های اندک هم به همان سرعت از بین رفت. آمازون از فرآیند پیش‌سفارش اولیه جا ماند و تا بیش از یک ماه پس از عرضه، کنسول را اصلا فهرست نکرد. این غیبت آشکار ممکن است به دلیل نارضایتی نینتندو از فروشندگان شخص ثالث باشد که قیمت‌های خود این شرکت را برای بازی‌ها در این سایت کاهش می‌دهند.

ما واقعا Nintendo Switch 2 را در بررسی عملی خود دوست داشتیم و فکر کردیم که دنباله‌ای عالی برای کنسول سال 2017 است که رنسانس کنسول‌های دستی را رقم زد. ما به Switch 2 امتیاز 93 از 100 دادیم و به ویژه از صفحه نمایش LCD بزرگتر 7-9 اینچی، Joy-Conهای مغناطیسی، فضای ذخیره‌سازی پایه بهتر و البته عملکرد بسیار بهبود یافته نسبت به نسخه اصلی، تحت تاثیر قرار گرفتیم. قیمت کمی بالاست، عمر باتری می‌توانست بهتر باشد و داک می‌توانست درگاه‌های USB-C بیشتری داشته باشد، اما به غیر از این جزئیات، Switch 2 تقریبا عالی است.

اگر منتظر بوده‌اید که یک Nintendo Switch 2 را بدون نیاز به جستجو و تفحص بخرید، فهرست آمازون باید یک گزینه خوشایند باشد. ماه‌های پس از عرضه همچنین شاهد انتخاب بسیار خوبی از پورت‌های Switch 2 و بازی‌های انحصاری در بازار بوده‌ایم. لیست آمازون کنسول مستقل را با قیمت 449 دلار یا بسته Mario Kart World را با قیمت 499 دلار ارائه می‌دهد. فروش محدود به یک دستگاه برای هر مشتری است.

