فرآیند انتشار و ضرب توکنهای mUSD بر بستر زیرساخت غیرمتمرکز M0 و از طریق پلتفرم Bridge، که زیرمجموعهای از شرکت استرایپ است، انجام میشود. تیم توسعهدهندهی این پروژه که توسط شرکت Consensys پشتیبانی میشود، تضمین کرده است که mUSD به صورت کامل توسط داراییهای باکیفیت و نقدشوندهی معادل دلار آمریکا پشتیبانی خواهد شد. این استیبلکوین با ارائهی شفافیت لحظهای و قابلیت تعامل میانزنجیرهای از طریق شبکهی نقدینگی M0، تلاش میکند تا اعتماد کاربران را جلب کند. در زمان نگارش این خبر، حجم در گردش این رمزارز به حدود 18 میلیون دلار رسیده است که نشاندهندهی استقبال اولیهی بازار است.
رونمایی از mUSD در دورهای صورت میگیرد که بازار استیبلکوینها شاهد تحولات چشمگیری است. از یک سو، شرکت تتر از برنامهی خود برای عرضهی استیبلکوین USAT با هدف انطباق کامل با قوانین ایالات متحده خبر داده و از سوی دیگر، پروژههایی مانند Hyperliquid نیز در حال توسعهی استیبلکوینهای اختصاصی خود هستند. حتی بانکهای سنتی نیز با شفافتر شدن چهارچوبهای قانونی، به فکر ورود به این حوزه افتادهاند. در چنین فضایی، متامسک با تکیه بر پایگاه کاربری گستردهی خود به دنبال کسب سهم از این بازار است. هرچند رقابت برای کسب عنوان بهترین کیف پول ارز دیجیتال شدید است، اما این اقدام میتواند یک مزیت رقابتی مهم برای متامسک ایجاد کند. کاربران این کیف پول اکنون میتوانند به سادگی mUSD را خریداری، نگهداری، مبادله و بین شبکههای مختلف جابهجا کنند. علاوه بر این، اعلام شده است که تا پایان سال جاری میلادی، امکان خرج کردن مستقیم mUSD از طریق کارت متامسک در تمام فروشگاههای پذیرندهی مسترکارت فراهم خواهد شد.
منبع: theblock
نوشته کیف پول متامسک از رمزارز اختصاصی mUSD رونمایی کرد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala