پادکست انگجت: آیفون ایر و 17 بررسی، متا یک صفحه نمایش روی عینک های هوشمند می اندازد

ما هنوز این هفته در حالت آیفون هستیم، زیرا همه بررسی های سخت افزار جدید اپل ما در حال انتشار هستند. در این قسمت، سام رادرفورد، نویسنده ارشد، به ما ملحق می شود تا درباره تجربه خود با آیفون ایر و افکار نهایی ما در مورد بقیه خط تولید آیفون 17 صحبت کنیم. همچنین، ما به همه اخبار Meta Connect 2025، از جمله عینک های هوشمند Ray-Ban Display می پردازیم. آیا متا واقعاً با این عینک های هوشمند به چیزی رسیده است؟ یا زاکربرگ فقط ناامید است که مردم را از تلفن ها دور کند؟
موضوعات
بررسی آیفون 17 ایر: باریکی با هدف - 1:21
عمر باتری آیفون 17 ایر چگونه است؟ - 14:47
آیفون 17 پرو: یک به روز رسانی اساسی تر از آنچه به نظر می رسد - 24:54
آیفون 17 پایه یک تلفن عالی برای تقریباً همه است - 35:26
مارک زاکربرگ در سخنرانی اصلی Connect خود از عینک های هوشمند Meta Ray-Ban Display رونمایی کرد - 39:35
اخبار دیگر: «چارچوب» یک معامله TikTok در جای خود قرار دارد، ایالات متحده ممکن است الگوریتم اصلی ByteDance را مجوز دهد - 1:09:08
شایعات جدید در مورد یک MacBook Pro با صفحه لمسی - 1:10:41
در حال کار بر روی - 1:14:32
انتخاب های فرهنگ پاپ - 1:15:02
پخش زنده
اعتبارات
میزبان ها: Devindra Hardawar و Sam Rutherford
تهیه کننده: Ben Ellman
موسیقی: Dale North و Terrence O'Brien