پادکست انگجت: آیفون ایر و 17 بررسی، متا یک صفحه نمایش روی عینک های هوشمند می اندازد

ما هنوز این هفته در حالت آیفون هستیم، زیرا همه بررسی های سخت افزار جدید اپل ما در حال انتشار هستند. در این قسمت، سام رادرفورد، نویسنده ارشد، به ما ملحق می شود تا درباره تجربه خود با آیفون ایر و افکار نهایی ما در مورد بقیه خط تولید آیفون 17 صحبت کنیم. همچنین، ما به همه اخبار Meta Connect 2025، از جمله عینک های هوشمند Ray-Ban Display می پردازیم. آیا متا واقعاً با این عینک های هوشمند به چیزی رسیده است؟ یا زاکربرگ فقط ناامید است که مردم را از تلفن ها دور کند؟