این هفته در دنیای اپل، هفته بزرگی بود: آیفون ۱۷، آیفون ایر و آیفون ۱۷ پرو روز جمعه به طور جهانی برای فروش عرضه شدند، در حالی که آخرین بهروزرسانیهای اصلی iOS، macOS و سایر سیستم عاملهای اپل روز دوشنبه برای عموم منتشر شدند. در همین حال، اگر به دنبال خرید آیپد جدید هستید، در بخش سختافزار چیز جدیدی وجود ندارد - اما تخفیفهای خوبی برای دستگاههایی که در حال حاضر در بازار هستند وجود دارد، از جمله ۱۵۰ دلار تخفیف برای iPad Air. ما این هفته بهترین تخفیفهای آیپد را که توانستیم پیدا کنیم، به همراه برخی تخفیفهای قابل توجه در سایر دستگاههای اپل که در حال حاضر در دسترس هستند، گردآوری کردهایم.
بهترین تخفیفهای آیپد
Apple iPad Air (۱۳ اینچی، M3) با قیمت ۶۴۹ دلار (۱۵۰ دلار تخفیف): نیت اینگرام از انگجت به آیپد ایر ۱۳ اینچی امتیاز ۸۹ را داد که در ماه مارس عرضه شد. این دستگاه نمایشگر بزرگتر و کمی روشنتر از نمونه ۱۱ اینچی خود دارد. در غیر این صورت، این دو دستگاه یکسان هستند. اگر قصد دارید آیپد خود را به صفحه کلید متصل کنید، فضای اضافی صفحه نمایش برای تماشای فیلم و انجام چندوظیفگی برای کار بسیار عالی است. این یک کمترین قیمت تمام دوران دیگر است و برای چندین گزینه رنگ و پیکربندی ذخیره سازی اعمال می شود.
Apple iPad (A16) با قیمت ۲۹۹ دلار (۵۰ دلار تخفیف): جدیدترین آیپد سطح پایه با تراشه سریعتر A16، ۲ گیگابایت رم بیشتر و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره سازی به صورت پیش فرض ارائه می شود. این دستگاه در بررسی ما امتیاز ۸۴ را کسب کرد - اگر فقط به یک تبلت برای گشت و گذار در اینترنت، تماشای نمایش ها و انجام برخی کارهای بهره وری سبک تر نیاز دارید، باید کار خود را انجام دهد. با بهروزرسانی جدید iPadOS 26، این دستگاه بیشتر ویژگیهای چندوظیفگی موجود در مدلهای گرانتر را نیز دارد. ما این قیمت را برای بیشتر ماههای گذشته دیدهایم، اما هنوز کمی ارزانتر از خرید مستقیم از اپل است. همچنین در Walmart، Best Buy و Target.
Apple iPad mini (A17 Pro) با قیمت ۳۹۹ دلار (۱۰۰ دلار تخفیف): iPad mini دقیقا همان چیزی است که به نظر می رسد: آیپد کوچکتر. این تکرار جدید دارای تراشه بهبود یافته A17 Pro است - که برای پشتیبانی از Apple Intelligence کافی است - همراه با 128 گیگابایت فضای ذخیره سازی در مدل پایه و پشتیبانی از Apple Pencil Pro. مانند قبل، اگر برای نمایشگر کوچکتر 8.3 اینچی ارزش قائل هستید و یک تبلت می خواهید که بتوانید راحت تر با یک دست نگه دارید، آن را خریداری می کنید. این تخفیف فقط 20 دلار بیشتر از کمترین قیمتی است که ردیابی کرده ایم. همچنین در Target و Best Buy.
Apple iPad Pro (۱۱ اینچی، M4) با قیمت ۸۹۹ دلار (۱۰۰ دلار تخفیف): iPad Pro بیشتر از آن که اکثر مردم به آن نیاز داشته باشند، تبلت است، اما این بهترین iPad برای کسانی است که می توانند قیمت آن را تحمل کنند. این دستگاه فوق العاده نازک است، نمایشگر OLED آن یکی از بهترین هایی است که ما در یک دستگاه مصرفی دیده ایم و تراشه M4 آن می تواند تقریباً هر کاری را که تا به حال روی یک iPad انجام می دهید، انجام دهد. همچنین تنها تبلت اپل با Face ID است و نسبت به iPad Air از تنظیمات بلندگوی بهتری برخوردار است. ما در بررسی خود به آن امتیاز ۸۴ دادیم، تنها نقطه ضعف واقعی آن قیمت است. همچنین در