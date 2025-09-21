Football Manager 26 برای اولین بار فوتبال زنان را ارائه خواهد داد

بازی آینده Football Manager 26 شامل لیگ برتر زنان بارکلیز و لیگ ملی فوتبال زنان، در میان سایر مسابقات زنان خواهد بود، که نشان دهنده اولین باری است که فوتبال زنان در این شبیه سازی مدیریتی طولانی مدت حضور دارد. این بدان معناست که شما می توانید یک تیم زنان را برای مدیریت انتخاب کنید، که دارای تصاویر دقیق بازیکنان، لوگوهای باشگاه و کیت ها است.

در واقع، معرفی فوتبال زنان در سال 2021 اعلام شد، و قرار بود در Football Manager 2025 گنجانده شود. آن بازی در نهایت لغو شد و توسعه دهنده Sports Interactive توجه خود را به Football Manager 26 معطوف کرد، که در 4 نوامبر عرضه می شود.

هنگامی که توسعه دهنده برای اولین بار چشم انداز افزودن بازی زنان به حالت های مختلف بازی خود را مورد بحث قرار داد، گفت که تنها زمانی این کار را انجام می دهد که بتواند همان سطح عمق و اصالتی را که برای فوتبال مردان ارائه می دهد، ارائه دهد. از زمان ارائه آن بیانیه اولیه، محبوبیت فوتبال زنان به طور چشمگیری افزایش یافته است و Sports Interactive می گوید در FM26 یک "اکوسیستم واحد" ایجاد کرده است که در آن شما محدود به مدیریت انحصاری یک تیم مردان یا زنان در یک ذخیره واحد نیستید. برای اطمینان از اینکه بازآفرینی مجازی آن از فوتبال زنان تا حد امکان واقع بینانه است، استودیو با بازیکنان، مربیان، باشگاه ها و سازمان های واقعی مشورت کرد.

در زمان عرضه، آخرین نسخه دارای 14 لیگ قابل بازی خواهد بود که 11 کشور و سه قاره را در بر می گیرد، با لیگ هایی در آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و غیره در کنار انگلستان و ایالات متحده آمریکا. پایگاه داده FM26 در حال حاضر شامل بیش از 36000 بازیکن است و استودیو اکنون یک تیم 40 نفره از محققان دارد که منحصراً روی توسعه بیشتر آن کار می کنند و مسابقات قابل بازی اضافی نیز برنامه ریزی شده است.

تفاوت های خارج از زمین بین بازی مردان و زنان نیز منعکس شده است، با در نظر گرفتن قراردادهای معمولا کوتاه تر در فوتبال زنان و بندهای آزادسازی کمتری که می توانند در بازار نقل و انتقالات فعال شوند. Sports Interactive همچنین از داده های دنیای واقعی برای اطلاع رسانی به میانگین سرعت بهبودی برای آسیب های مختلف استفاده کرد، جایی که ممکن است بین مردان و زنان متفاوت باشد.

برای مشاهده کامل تمام موارد جدید اضافه شده، اینجا کلیک کنید. Football Manager 26 در 4 نوامبر برای Xbox و PS5 عرضه می شود، با یک نسخه موبایل از طریق نتفلیکس که در همان روز عرضه می شود و FM26 Touch برای نینتندو سوییچ یک ماه بعد به صورت دیجیتالی منتشر می شود.