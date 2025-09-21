یک رقیب جدید برای اندروید و iOS؛ سیستم‌عامل ناتینگ با هوش مصنوعی می‌آید

محور اصلی این سیستم‌عامل جدید، بهره‌گیری از عامل‌های هوش مصنوعی است. طبق توضیحات کارل پی، این سیستم‌عامل به مرور زمان کاربر خود را به صورت عمیق خواهد شناخت و به یک دستیار فوق‌شخصی‌سازی‌شده تبدیل خواهد شد. در این مدل، سیستم‌عامل به جای انتظار برای دریافت دستور، نیازهای کاربر را پیش‌بینی کرده و پس از دریافت تأیید، اقدامات لازم را از طریق عامل‌های هوش مصنوعی به انجام می‌رساند. این چشم‌انداز، آینده‌ای را نوید می‌دهد که در آن فناوری به جای ایجاد حواس‌پرتی، به ابزاری برای تمرکز بیشتر بر روی زندگی واقعی تبدیل می‌شود.

جاه‌طلبی ناتینگ به اکوسیستم فعلی محدود نمی‌شود. این شرکت قصد دارد سیستم‌عامل جدید خود را به صورت مرحله‌ای در تمام محصولاتش پیاده‌سازی کند. این مسیر با گوشی‌های هوشمند، هدفون‌ها و ساعت‌های هوشمند آغاز خواهد شد تا تجربه‌ای یکپارچه و هماهنگ میان بهترین گجت‌های ناتینگ شکل بگیرد. در آینده، این پلتفرم به حوزه‌های جدیدی مانند عینک‌های هوشمند، ربات‌های انسان‌نما و خودروهای برقی نیز راه خواهد یافت. ناتینگ همچنین سال 2026 را به عنوان موعد رونمایی از اولین دستگاه‌های بومی مبتنی بر هوش مصنوعی خود تعیین کرده است. این برنامه‌ی بلندمدت در حالی اعلام می‌شود که این شرکت در کوتاه‌مدت همچنان از سیستم‌عامل اندروید استفاده خواهد کرد و حتی قصد دارد به‌روزرسانی اندروید 16 را نیز برای کاربرانش عرضه کند. زمان دقیق این گذار بزرگ و خداحافظی با اندروید هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

منبع: 9To5Google

نوشته یک رقیب جدید برای اندروید و iOS؛ سیستم‌عامل ناتینگ با هوش مصنوعی می‌آید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala