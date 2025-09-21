یک سال Starz فقط با قیمت 24 دلار به فروش می رسد

در حال حاضر، می توانید یک سال Starz سرویس پخش را فقط با 24 دلار دریافت کنید، اگر هزینه کل سال را پیش پرداخت کنید. این 46 دلار کمتر از هزینه سالانه معمول است. یک گزینه ماه به ماه نیز وجود دارد که سه ماه اول را به جای 11 دلار معمول، به ازای 4 دلار در ماه ارائه می دهد. این 64 درصد تخفیف است.

Starz ممکن است یکی از برجسته‌ترین استریمرها نباشد، اما همچنان در لیست بهترین معاملات استریم ما قرار دارد، وقتی با چنین ارزش فوق‌العاده‌ای ارائه می‌شود. این سرویس دارای کاتالوگ عمیقی از عناوین قابل تشخیص و همچنین سریال‌های اصلی مانند Outlander، Spartacus و Ash vs. Evil Dead است. برنامه های تلویزیونی تقریباً منحصراً اورجینال های Starz هستند و برخی از نمایش های قدیمی وسترن نیز در آن گنجانده شده است.

اشتراک Starz از پخش همزمان در حداکثر سه دستگاه پشتیبانی می‌کند و یک پخش زنده از کانال‌های کابلی خود را برای مشترکین از طریق وب‌سایت ارائه می‌دهد. برنامه و سرویس پخش Starz گزینه پخش 4K را ارائه نمی‌دهند.

انتخاب های زیادی از سرویس های پخش عالی در این روزها وجود دارد، اگرچه بسیاری از آنها به طور مکرر قیمت ها را افزایش می دهند. برای کسانی که می خواهند کابل را قطع کنند، اشتراک در تعداد کافی استریمر، خیلی ارزان تر نیست، اگر اصلاً ارزان تر نباشد، از قبض کابل. اینجاست که پیشنهادات ارزش‌مدار مانند Starz وارد عمل می‌شوند.

