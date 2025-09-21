ایلان ماسک و برنامه‌های نورالینک برای آزمایش گفتار مغزی در ماه اکتبر

نورالینک قصد دارد شروع آزمایش بالینی دیگری در ایالات متحده در ماه اکتبر، با استفاده از ایمپلنت برای تبدیل افکار به متن. این مطالعه از طریق یک معافیت دستگاه تحقیقاتی FDA برگزار می شود. رئیس نورالینک، DJ Seo، این هفته گفت: "اگر تصور می کنید که چیزی می گویید، ما می توانیم آن را دریافت کنیم."

ایده این است که به افرادی که دچار اختلالات گفتاری هستند کمک شود تا از طریق فکر ارتباط برقرار کنند. نورالینک از جمله شرکت‌هایی است که ایمپلنت‌هایی را آزمایش می‌کنند که به بیماران کمک می‌کند با ذهن خود یک رایانه را کنترل کنند. این می تواند شامل استفاده از صفحه کلیدهای مجازی باشد. ترجمه مستقیم فکر از قشر گفتار بیمار می تواند با قطع واسطه، کارها را سرعت بخشد.

این شرکت در حال حاضر پنج آزمایش بالینی دیگر را در دست دارد. اولین مورد در ایالات متحده بود. از آن زمان مطالعاتی را در کانادا، انگلستان و امارات متحده عربی اضافه کرده است.

برنامه‌های نورالینک برای افراد دارای اختلالات شدید، شبیه داستان‌های علمی تخیلی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد. صرف نظر از هر چیز دیگری، موفقیت در این زمینه می تواند فراتر از تغییر زندگی برای آنها باشد. با این حال، این یک شرکت تجاری است که ایلان ماسک اکثریت سهام آن را در اختیار دارد. برنامه های بلندمدت نورالینک جایی است که سخت است کمی نگران نباشیم.

Seo گفت: "ما در حال حاضر دنیایی را متصور هستیم که در حدود سه تا چهار سال دیگر، فردی سالم وجود خواهد داشت که یک نورالینک دریافت خواهد کرد." رئیس شرکت به آنچه ممکن است شبیه آن باشد اشاره کرد. "ما فکر می کنیم که در واقع می توان توانایی صحبت با آخرین مدل هوش مصنوعی یا مدل های LLM را با سرعت فکر، حتی سریعتر از نحوه صحبت کردن شما، نشان داد و به طور بالقوه می توان آن اطلاعات را از طریق AirPods خود دریافت کرد، و به طور موثر حلقه را بست." او گفت.

دنیای امروز ما نشان داده است که وقتی بیش از حد از انسانیت خود را به فناوری واگذار می کنیم، کجا ممکن است اشتباه رخ دهد. می‌توانید با اعتیاد به تلفن‌های هوشمند و الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی شروع کنید و به سرعت به خودکشی با هوش مصنوعی (ادعایی) بپردازید. ایمپلنت‌های مغزی مصرف‌کننده می‌توانند تاریک‌ترین تصاویری را که توسط آثار بزرگ علمی تخیلی ما ترسیم شده‌اند، تداعی کنند. به Neuromancer، بورگ Star Trek یا سایبرور Cyberpunk 2077 فکر کنید.

آنچه را که در مورد ایده‌های ماسک در مورد سیاست می‌دانیم اضافه کنید، و سخت است که حداقل کمی بدبین نباشیم. آیا این امیدواری زیاد است که فناوری به اندازه کافی پیشرفت کند تا به افراد نیازمند کمک کند، اما نه آنقدر که انسانیت را ببلعد؟