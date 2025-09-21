مایکروسافت میگوید از ۳ اکتبر، قیمت کنسولهای ایکسباکس با یک افزایش قیمت دیگر روبرو خواهند شد، این بار از افزایش ۲۰ دلاری برای مدل ابتدایی این شرکت تا ۷۰ دلار برای مدل نسخه ویژه با ۲ ترابایت حافظه متغیر است. اگر همه اینها آشنا به نظر میرسد، دلیل خوبی دارد، آخرین باری که قیمتهای ایکسباکس افزایش یافت فقط چند ماه پیش در ماه می بود.
جزئیات افزایش قیمت به شرح زیر است:
Xbox Series S (512GB): ۴۰۰ دلار، افزایش ۲۰ دلاری از ۳۸۰ دلار
Xbox Series S (1TB): ۴۵۰ دلار، افزایش ۲۰ دلاری از ۴۳۰ دلار
Xbox Series X Digital: ۶۰۰ دلار، افزایش ۵۰ دلاری از ۵۵۰ دلار
Xbox Series X: ۶۵۰ دلار، افزایش ۵۰ دلاری از ۶۰۰ دلار
Xbox Series X 2TB Galaxy Special Edition: ۸۰۰ دلار، افزایش ۷۰ دلاری از ۷۳۰ دلار
اینها افزایشهای نسبتاً قابل توجهی هستند، به خصوص زمانی که شروع به مقایسه کنسولهای رده بالای Xbox Series X مایکروسافت با رقبا میکنید. به عنوان مثال، Series X Digital (که درایو دیسک ندارد) اکنون ۵۰ دلار بیشتر از PS5 Digital Edition هزینه دارد. برای Xbox Series X 2TB Galaxy Special Edition با قیمت ۸۰۰ دلار، مقایسههای قیمت حتی بدتر هم هست. اکنون گرانتر از PS5 Pro با قیمت ۷۵۰ دلار است و حداقل کنسول سونی عملکرد بهتری را در ازای قیمت بالای خود ارائه میدهد.
Engadget برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات قیمت با مایکروسافت تماس گرفته است. در صورت دریافت پاسخ، این مقاله را بهروزرسانی خواهیم کرد.
در حال حاضر، مایکروسافت نیاز به افزایش قیمتها را به "تغییرات در محیط اقتصاد کلان" نسبت میدهد، که احتمالاً به تأثیر تعرفههای اعمال شده توسط دولت ترامپ بر واردات لوازم الکترونیکی به ایالات متحده مربوط میشود. با این حال، شایان ذکر است که این شرکت همچنین تمرکز خود را از کنسولهای خانگی به نفع آوردن "تجربه Xbox" به سایر پلتفرمها تغییر داده است.
گاهی اوقات، این فقط با انتشار بازیهای انحصاری سابق Xbox در PS5 و Switch صورت میگیرد، اما شامل ایجاد اولین کنسول دستی Xbox با ASUS و تأکید بر استریم بازیهای Xbox در هر جایی که منطقی باشد نیز میشود. با توجه به تخفیفهای مکرر Xbox Series S، دنیایی وجود دارد که کنسول سطح ورودی مایکروسافت همچنان ارزش بررسی داشته باشد. با این حال، برای هر چیز دیگری، استریم یا انتظار برای عرضه بازیها در پلتفرمهای دیگر به طور فزایندهای منطقیترین راه حل مالی به نظر میرسد.