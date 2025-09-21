آیا هنوز از iOS 26 جدید استفاده میکنید؟ میتوانید دانلود آن را در آیفون خود انجام دهید و پس از انجام این کار، تغییرات جدید زیادی، از جمله طراحی شفافی به نام Liquid Glass را مشاهده خواهید کرد. ظاهر نیمهشفاف را میتوان در برنامهها و همچنین در صفحههای قفل و اصلی خود یافت. (نمیتوانید آن را خاموش کنید، اما میتوانید کاهش شفافیت را برای کمتر شفاف کردن آن انجام دهید.) این بازسازی یکی از چندین تغییر بزرگ است که با iOS، macOS، iPadOS، watchOS و بقیه مجموعه نرمافزاری اپل ارائه میشود — بهروزرسانیهای سیستمعامل جدید برای این گجتها نیز برای دانلود در دسترس هستند.
همچنین اضافات مفید متعددی را در برنامههای Phone و Messages خواهید دید. برای مثال، امکان حذف پیامکهای هرزنامه یا فرستندههای ناشناس و گزینهای برای نگه داشتن جایگاه خود در یک تماس تلفنی زمانی که منتظر پاسخگویی نماینده هستید. و برای سرگرمی، اکنون میتوانید نظرسنجی در پیامکهای گروهی ایجاد کنید. سایر پیشرفتهای جدید شامل یک ویژگی ترجمه زنده تأیید شده AirPods و یک انیمیشن فنری جدید در صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل است.
اگر قصد دارید امسال گوشی خود را ارتقا دهید، نگاهی به تمام مدلهای جدیدی که اپل در رویداد iPhone 17 خود از آنها رونمایی کرد، بیندازید، از خط تولید iPhone 17 (نقد و بررسی iPhone 17 ما را بررسی کنید) تا iPhone Air فوقالعاده باریک (نگاهی به بررسی عملی ما بیندازید). اگر سخنرانی اصلی را از دست دادید، میتوانید همه چیزهایی که اپل در اینجا اعلام کرد یا تماشای مجدد راهاندازی کامل آیفون ۱۷ را دنبال کنید. این شرکت اطلاعیههای خود را با سه مدل جدید Apple Watch و همچنین AirPods Pro 3 جدید به پایان رساند.
اکثر مدلهای جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند. ما لیستی کامل از ویژگیهای جدید را جمعآوری کردهایم که باید آنها را بررسی کنید.
iOS 26 چیست و آیا ابتدا باید iOS 18.7 را دانلود کنم؟
به جای انتشار iOS 19، اپل از قرارداد نامگذاری خود عبور کرد و به iOS 26 رسید. این شرکت تصمیم گرفته است شماره نسخههای iOS خود را با سیستم مبتنی بر سال هماهنگ کند، شبیه به سال مدل خودرو. بنابراین در حالی که iOS و سیستمعاملهای خواهرش در سال 2025 منتشر شدند، همه آنها برای انعکاس سال آینده "26" تعیین شدهاند.
اپل همچنین iOS 18.7 را در کنار iOS 26 برای رفع مشکلات امنیتی منتشر کرد - خبر خوبی اگر تلفنی ندارید که واجد شرایط اجرای آخرین سیستم عامل باشد. اگر میخواهید بدانید کدام یک را ابتدا دانلود کنید، واقعاً به خودتان بستگی دارد. آیا میخواهید منتظر بمانید تا اپل اشکالات موجود در iOS 26 را برطرف کند یا میخواهید اکنون به همه ویژگیهای جدیدی که همه در مورد آن صحبت میکنند دسترسی داشته باشید؟
طراحی Liquid Glass چیست؟
بیایید صادق باشیم. از بین تمام مواردی که در WWDC امسال اعلام شد، طراحی جدید Liquid Glass ستاره نمایش بود. صفحه اصلی و قفل آیفون سال به سال تقریباً یکسان به نظر میرسند - آخرین چیز هیجانانگیز (به نظر من) این بود که بتوانید با سفارشی کردن برنامهها و ویجتهای خود، زیباییشناسی خود را به صفحه اصلی اضافه کنید. بنابراین دیدن ظاهر جدید صفحه اصلی و قفل، طراوتبخش است.
بنابراین Liquid Glass دقیقا چیست؟ اپل آن را "ماده نیمه شفاف جدید" مینامد، زیرا برنامهها و ویجتها شفاف هستند. با این حال، صفحه نمایش همچنان میتواند بسته به محیط اطراف، با حالتهای تاریک و روشن سازگار شود. همچنین دکمههایی با طراحی شناور جدید در چندین برنامه مانند Phone و Maps مشاهده خواهید کرد. آنها طوری طراحی شدهاند که کمتر از دکمههای فعلی حواسپرتکننده باشند، اما همچنان به راحتی قابل مشاهده هستند.
در حالی که این بازسازی طراحی از زمان اعلام خود بحثبرانگیز بوده است، برخی از جمله Devindra Hardawar از Engadget، جهتگیری جدید را دوست دارند، حتی اگر تا حدودی یادآور طرحهای Windows Vista Aero نیمهشفاف مایکروسافت از تقریباً بیست سال پیش باشد.
گفته میشود، در حالی که در حالت بتا بود، اپل برخی از بازخوردهای کاربران را در طراحی گنجاند و شفافیت را حداقل در برخی مکانها کاهش داد. و در حالی که به تکامل خود ادامه خواهد داد، کاربران اپل نمیتوانند از آن فرار کنند: این شرکت میگوید Liquid Glass برای این طراحی شده است که تمام پلتفرمهای خود را منسجمتر کند.
در اینجا نگاهی به این است که زیباییشناسی نیمهشفاف با macOS Tahoe 26 جدید در دسکتاپ شما چگونه به نظر میرسد.
نحوه خاموش کردن تنظیمات Liquid Glass در iOS 26
اگر بعد از دانلود iOS 26 متوجه شدید که ظاهر شفاف جدید را دوست ندارید، میتوانید چند تنظیمات Accessibility را تغییر دهید، اگرچه نمیتوانید Liquid Glass را به طور کامل خاموش کنید. برای شروع، میتوانید با رفتن به Settings > Accessibility > Motion > toggle on Reduce Motion، ظاهر مایع را کاهش دهید.
میتوانید منوهای کشویی خود را به جای نیمهشفاف، ماتتر کنید، برای این کار به Settings >Accessibility > Display & Text Size > toggle on Reduce Transparency بروید.
همچنین میتوانید برنامههای شفاف خود را به حالت قبلی برگردانید. فقط هر برنامه را روی صفحه نمایش خود فشار داده و نگه دارید و Edit Home Screen را انتخاب کنید. از اینجا، روی Edit (بالا سمت چپ) و Customize ضربه بزنید. میتوانید آن را به Default، Dark یا Tinted تغییر دهید.
ویژگیهای جدید و قابل توجه iOS 26 چیست؟
iOS 26 دارای لیست بلند بالایی از ویژگیهای جدید است. از جمله ارزشمندترین آنها:
بازطراحی برنامه تلفن: اکنون میتوانید مخاطبین، تماسهای اخیر و پیامهای صوتی را همگی در یک صفحه مرور کنید. همچنین دارای یک ویژگی جدید به نام Hold Assist است که وقتی یک اپراتور به تلفن میآید به شما اطلاع میدهد تا از موسیقی آسانسور دوری کنید و به سایر وظایف خود ادامه دهید.
ترجمه زنده در Phone، FaceTime و Messages: iOS 26 این امکان را فراهم میکند که از طریق تماس تلفنی، FaceTime یا پیامک با کسی که به زبان دیگری صحبت میکند، مکالمه داشته باشید. Live Translation از Apple Intelligence استفاده میکند و مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه میکند که منجر به برخی تعاملات توقف و حرکت در نمونههایی میشود که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت.
نظرسنجی در چتهای گروهی: از مرتبسازی آنچه که به نظر میرسد صدها پیام در چت گروهی شماست خسته شدهاید؟ اکنون شما و دوستانتان میتوانید نظرسنجیهایی را در پیامهای گروهی ایجاد کنید تا در مورد مواردی مانند اینکه کدام نقطه ناهارخوری را انتخاب میکنید یا ماشین چه کسی را در سفر جادهای برمیدارید، تصمیم بگیرید.
فیلتر کردن فرستندههای ناشناس در Messages: اگر پیامکهای هرزنامه در مورد عوارض پرداخت نشده یا سایر اخطاریهها دریافت نکردهاید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که این پیامها را دریافت کردهایم، به زودی این پیامهای آزاردهنده در پوشه جداگانهای فیلتر میشوند.
Visual Intelligence: این ویژگی جدید که شبیه به جستجوی معکوس تصویر گوگل است، به شما امکان میدهد هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما است جستجو کنید. برای مثال، اگر یک جفت کفش را در عکس اینستاگرام مشاهده کردید، میتوانید از آن اسکرینشات بگیرید و از Visual Intelligence استفاده کنید تا آن کفشها (یا موارد مشابه) را آنلاین پیدا کنید.
تبهای Photos برگشتهاند: برای هر کسی که از تغییرات سال گذشته در برنامه Photos ناامید شده است، خوشحال خواهید شد که بدانید تبهای شما برگشتهاند. Library و Collections فضاهای جداگانهای دارند، بنابراین لازم نیست تا بینهایت اسکرول کنید تا آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید.
بهروزرسانیهای برنامه Camera: پیمایش در برنامه Camera باید در iOS 26 سادهتر باشد، زیرا همه دکمهها و منوها در نقاط مناسبی قرار دارند - اسکرول کمتر، عکسبرداری بیشتر. به علاوه، یک ویژگی جدید وجود دارد که به شما میگوید لنز شما نیاز به تمیز کردن دارد یا خیر.
ویژگی "Communication Safety" در FaceTime: به نظر میرسد یک افزودنی جدیدتر به iOS 26، ویژگی "Communication Safety" در FaceTime است که در صورت شناسایی برهنگی، ارتباطات را متوقف میکند. به نظر میرسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده میکند، بنابراین از هرگونه مشکل حفظ حریم خصوصی مبتنی بر ابر جلوگیری میکند.
گزینههای جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 قابل تنظیمتر است، با یک ساعت جذابتر، جلوههای تصویر زمینه سه بعدی، ویجتهای بیشتر و گزینههای حالت تمرکز بهتر.
تنظیمات زنگ هشدار جدید: دیگر در تنظیمات چرت زدن 9 دقیقهای در هشدارهای خود گیر نخواهید کرد. در عوض، اکنون این گزینه را دارید که زمان چرت زدن خود را از یک تا 15 دقیقه تغییر دهید.
اسکرین شاتها متفاوت به نظر میرسند: هنگام گرفتن اسکرین شات، چندین ویژگی جدید را مشاهده خواهید کرد، از جمله "highlight to search"، گزینه جستجوی تصویر خود در گوگل و ChatGPT برای هر سؤالی که در مورد تصویر دارید وجود دارد.
Preview در iOS 26: یک برنامه جدید به نام Preview وجود دارد که به شما امکان میدهد اسناد را اسکن کنید، فرمهای PDF را پر کنید، و همچنین متن را در یک فایل PDF برجسته، زیر خط دار یا خط بزنید. همچنین میتوانید پس زمینه را از تصاویر در این برنامه حذف کنید.
تغییرات جدید با iPadOS 26
iPad شما در مورد بهروزرسانیهای بزرگ عقب نمیماند. در اینجا چیزی است که باید به دنبال آن باشید.
Multitasking و پنجرهبندی واقعی: وقتی جدیدترین بهروزرسانی را دانلود میکنید، میتوانید چندین برنامه را به طور همزمان روی صفحه نمایش خود اجرا کنید. هنگامی که یک برنامه را باز میکنید، به طور معمول روی صفحه نمایش شما ظاهر میشود، اما میتوانید اندازه آن را تغییر دهید و آن را در سراسر صفحه نمایش خود حرکت دهید تا برای برنامههای دیگر جا باز کنید. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، میتوانید آن را خاموش کنید.
بهروزرسانی بصری: iPadOS 26 به همراه سایر سیستم عاملهای جدید، زیباییشناسی Liquid Glass را نیز دارد. این ظاهر جدید در صفحههای قفل و اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر میشود.
نوار منوی جدید: وقتی روی صفحه نمایش خود به پایین بکشید، نوار منوی جدید با گزینههایی مانند File، Edit، Windows و موارد دیگر ظاهر میشود. اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو نیز وجود دارد.
فراتر از اینها هم چیزهایی وجود دارد، بنابراین حتماً اولین برداشتهای ما از iPadOS 26 را بررسی کنید.
در مورد AirPods چه؟
AirPods نیز با iOS 26 بهروزرسانی میشوند. در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجهتر وجود دارد.
ضبط صدای پیشرفته: اپل این را ضبط صدای "با کیفیت استودیو" مینامد و با آن، در محیطهای پر سر و صدا، وضوح بیشتری را متوجه خواهید شد.
کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، میتوانید تنها با یک فشار روی AirPods خود، یک عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه iPhone یا iPad شما عکس را بگیرد، شمارش معکوس سه ثانیهای دریافت خواهید کرد.
ویژگی ترجمه زنده: ترجمه زنده در AirPods Pro 3، AirPods Pro 2 و AirPods 4 با ANC در صورت جفت شدن با آیفونهایی که iOS 26 را اجرا میکنند، در دسترس است. اپل میگوید وقتی کسی به زبان دیگری با شما صحبت میکند، میتوانید از AirPods خود برای ترجمه آنچه میگوید استفاده کنید.
نظارت بر ضربان قلب: اپل در این ماه ایرپاد پرو 3 جدیدی را معرفی کرد که شامل نظارت بر ضربان قلب است. این با برنامه Health اپل و سایر برنامههای تناسب اندام که ضربان قلب را ردیابی میکنند، کار خواهد کرد.
آیا سیری بهروزرسانی شد؟
سیری در یک الگوی نگهدارنده است. اپل قبلاً مشخص کرده است که دستیار صوتی هوشمندتر آن — که برای اولین بار در WWDC 2024 وعده داده شد — تا زمانی در نقطهای در "سال آینده" به تعویق افتاده است، بنابراین نباید انتظار تغییرات عمدهای را در حال حاضر داشته باشید. اما گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با قرار دادن آن بر اساس مدلهای هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT یا Claude OpenAI، پیوند مغز بزرگتری به سیری بدهد، که میتواند سال 2026 را به سالی محوری تبدیل کند. این شرکت همچنین گزارش شده است که در حال کار بر روی یک ربات چت هوش مصنوعی "ساده شده" برای رقابت با ChatGPT است.
کدام آیفونها میتوانند به iOS 26 ارتقا یابند؟
تعدادی از مدلهای آیفون که نسخه فعلی iOS را اجرا میکنند - iPhone XR، XS و XS Max - با آخرین ارتقا سازگار نیستند. اما هر آیفونی از سال 2019 یا بعد از آن واجد شرایط iOS 26 خواهد بود:
-
iPhone SE (نسل دوم یا بعد از آن)
-
iPhone 11
-
iPhone 11 Pro
-
iPhone 11 Pro Max
-
iPhone 12
-
iPhone 12 mini
-
iPhone 12 Pro
-
iPhone 12 Pro Max
-
iPhone 13
-
iPhone 13 mini
-
iPhone 13 Pro
-
iPhone 13 Pro Max
-
iPhone 14
-
iPhone 14 Plus
-
iPhone 14 Pro
-
iPhone 14 Pro Max
-
iPhone 15
-
iPhone 15 Plus
-
iPhone 15 Pro
-
iPhone 15 Pro Max
-
iPhone 16
-
iPhone 16 Plus
-
iPhone 16 Pro
-
iPhone 16 Pro Max
-
iPhone 16e
-
iPhone 17
-
iPhone Air
-
iPhone 17 Pro
-
iPhone 17 Pro Max
چه زمانی میتوانید iOS 26 را دانلود کنید؟
iOS 26 رسماً از 15 سپتامبر 2025 به صورت رایگان برای عموم منتشر شده است.
اگر بیشتر به ویژگیهای جدید Apple Intelligence علاقهمند هستید، در اینجا همه چیزهایی که اپل برای iOS، macOS و موارد دیگر در طول WWDC فاش کرد آمده است. همچنین، بررسی کنید که چگونه اسکرین شاتهای iOS 26 میتوانند پیشنمایش جذابی از بازسازی سیری به تعویق افتاده اپل باشند.
