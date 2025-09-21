آماده برای دانلود iOS 26 هستید؟ ابتدا بررسی کنید که آیا آیفون شما واجد شرایط دریافت به‌روزرسانی رایگان هست یا خیر

آیا بررسی کرده‌اید که آیفون شما واجد شرایط به‌روزرسانی جدید iOS 26 است یا خیر؟ این به‌روزرسانی در اوایل این هفته در دسترس قرار گرفت — نحوه نصب آن اگر هنوز این کار را نکرده‌اید. سیستم‌عامل جدید روز دوشنبه به همراه iPadOS 26 و سایر به‌روزرسانی‌های سیستم‌عامل اپل منتشر شد.

اگر تلفن شما با آخرین سیستم عامل سازگار باشد، هنگام نصب به‌روزرسانی جدید، تغییرات اساسی را متوجه خواهید شد. ممکن است قبلاً درباره "شیشه مایع" شنیده باشید، که (خواه عمدی یا نه) تا حدودی شبیه برداشت اپل از زبان طراحی قدیمی Windows Vista است. این قابل توجه ترین تغییر است، اما ما دو هفته را صرف آزمایش بسیاری از ویژگی های دیگر موجود در به‌روزرسانی کردیم — می توانید پیش نمایش عملی iOS 26 ما را برای دریافت برداشت های بیشتر بررسی کنید.

مطمئن نیستید که یک تلفن هوشمند یا تبلت واجد شرایط دارید، اما نمی خواهید آن را ارتقا دهید؟ نگران نباشید، ما به شما کمک می کنیم تا بفهمید آیا دستگاه های شما می توانند iOS 26 را اجرا کنند یا خیر.

در حالی که اپل سال گذشته هیچ آیفونی را از لیست واجد شرایط خود حذف نکرد، اما این موضوع در سال 2025 صدق نمی کند، زیرا چند مدل این بار از گردونه خارج می شوند. تمام مدل های آیفون 8 و آیفون X آخرین مدل هایی بودند که در سال 2023 کنار گذاشته شدند و امسال، آیفون هایی که در سال 2018 عرضه شدند، جا می مانند.

می توانید لیست کاملی از آیفون ها و آیپدهایی که از iOS 26 و iPadOS 26 پشتیبانی می کنند را در زیر بیابید. برای دیدن همه چیزهایی که با آخرین به‌روزرسانی های سیستم عامل دریافت می کنید، می توانید خلاصه بزرگ ما از آنچه از iOS 26 انتظار دارید را بررسی کنید. علاوه بر این، در اینجا همه چیزهایی که اپل در رویداد عرضه آیفون 17 فاش کرد، از جمله آیفون ایر کاملاً جدید وجود دارد. (برای جزئیات کامل، وبلاگ زنده Engadget از این رویداد را بررسی کنید.)

این سه آیفون iOS 18 با iOS 26 سازگار نخواهند بود

برخلاف سال گذشته، سه آیفون واجد شرایط دانلود جدیدترین iOS نخواهند بود. این سه مدلی که اولین بار در سال 2018 عرضه شدند، به مهمانی iOS 26 نمی آیند:

آیفون XR

آیفون XS

آیفون XS Max

آیفون های سازگار با iOS 26

طبق سایت اپل، دستگاه های فهرست شده در زیر با iOS 26 سازگار خواهند بود. خلاصه اینکه اگر آیفونی دارید که در سال 2019 یا بعد از آن معرفی شده است، مشکلی ندارید:

آیفون SE (نسل دوم یا جدیدتر)

آیفون 11

آیفون 11 پرو

آیفون 11 پرو مکس

آیفون 12

آیفون 12 مینی

آیفون 12 پرو

آیفون 12 پرو مکس

آیفون 13

آیفون 13 مینی

آیفون 13 پرو

آیفون 13 پرو مکس

آیفون 14

آیفون 14 پلاس

آیفون 14 پرو

آیفون 14 پرو مکس

آیفون 15

آیفون 15 پلاس

آیفون 15 پرو

آیفون 15 پرو مکس

آیفون 16

آیفون 16 پلاس

آیفون 16 پرو

آیفون 16 پرو مکس

آیفون 16e

آیفون 17

آیفون 17 پرو

آیفون 17 پرو مکس

آیفون Air

آیپدهای سازگار با iPadOS 26

در همین حال، آیپدهای فهرست شده در زیر واجد شرایط دانلود iPadOS 26 هستند:

آیپد پرو (M4)

آیپد پرو 12.9 اینچی (نسل سوم و جدیدتر)

آیپد پرو 11 اینچی (نسل اول و جدیدتر)

آیپد ایر (نسل سوم و جدیدتر، از جمله M2 و M3)

آیپد (نسل هشتم و جدیدتر، از جمله A16)

آیپد مینی (نسل پنجم و جدیدتر، از جمله A17 Pro)

اگر نخواهم آیفون جدید بخرم چه؟

اگر می خواهید به استفاده از آیفون قدیمی خود که توسط iOS 26 پشتیبانی نمی شود ادامه دهید، مشکلی نیست. با این حال، در نهایت به‌روزرسانی‌های امنیتی را از دست خواهید داد که می‌تواند به طور بالقوه تلفن شما را در معرض خطر بدافزار و سایر تهدیدها قرار دهد. علاوه بر این، ممکن است برخی از برنامه‌ها در صورت نیاز به نسخه خاصی از iOS یا بالاتر از کار بیفتند. و البته، شما نمی توانید به آخرین ویژگی های ارائه شده در iOS 26 دسترسی داشته باشید.

آیا باید به iOS 18.7 یا iOS 26 ارتقا دهم؟

وقتی برای اولین بار Software Update را در Settings باز می کنید، دو گزینه مختلف برای ارتقا مشاهده خواهید کرد: iOS 18.7 و iOS 26. اپل نسخه قبلی را برای رفع مشکلات امنیتی منتشر کرد، بنابراین اگر در مورد همه تغییرات بزرگ در iOS 26 مطمئن نیستید، حداقل می توانید آن را دانلود کنید. همچنین زمان بیشتری به شما می دهد تا منتظر بمانید تا اپل از شر هرگونه باگ در سیستم عامل جدید خلاص شود.

با این حال، اگر هیجان زده هستید که بالاخره زیبایی شناسی Liquid Glass را در تلفن خود داشته باشید و از تمام ویژگی های جدید iOS 26 استفاده کنید، همین حالا آن را نصب کنید. از این گذشته، اپل تمام تابستان را برای ریشه کن کردن مشکل‌سازترین باگ‌ها در مرحله بتا صرف کرد و معمولاً مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی اولیه، یک به‌روزرسانی جدید منتشر می‌کند.

ویژگی های iOS 26 که برای امتحان کردن آن هیجان زده ایم

طراحی Liquid Glass: صفحه اصلی شما با نمادهای برنامه جدید، از جمله حالت تاریک و گزینه های کاملاً واضح، بازسازی می شود. همچنین دکمه هایی با طراحی شناور جدید مشاهده خواهید کرد. Liquid Glass، به عبارت اپل، به گونه ای طراحی شده است که تمام سیستم عامل های این شرکت از نظر بصری منسجم تر باشند.

طراحی مجدد برنامه تلفن: در نهایت می توانید مخاطبین، تماس های اخیر و پیام های صوتی را همگی در یک صفحه پیمایش کنید. همچنین دارای ویژگی جدیدی به نام Hold Assist است که وقتی یک نماینده پشت تلفن می آید به شما اطلاع می دهد تا از موسیقی آسانسوری اجتناب کنید.

ترجمه زنده: iOS 26 امکان برقراری مکالمه از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با فردی که به زبان دیگری صحبت می کند را فراهم می کند. Live Translate مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می کند.

ویژگی نظرسنجی: در پیام های گروهی در برنامه پیام ها، اعضای گفتگو اکنون می توانند نظرسنجی ایجاد کنند. این می تواند از بیش از 30 پیام ناخواسته هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه در کدام رستوران این آخر هفته ملاقات می کنید، جلوگیری کند.

گزینه های جدید صفحه قفل: گزینه های قابل تنظیم تری برای صفحه قفل آیفون با iOS 26 در دسترس است، از جمله ساعت خنک تر، جلوه های تصویر زمینه سه بعدی، ویجت های بیشتر و گزینه های حالت تمرکز بهتر.

به تعویق انداختن طولانی تر (یا کوتاه تر): با تنظیمات به تعویق انداختن 9 دقیقه ای در زنگ های خود خداحافظی کنید (اگر می خواهید). اکنون این گزینه را دارید که زمان به تعویق انداختن خود را از یک دقیقه تا 15 دقیقه تغییر دهید.

طراحی جدید برنامه دوربین: متوجه خواهید شد که پیمایش در برنامه دوربین در iOS 26 ساده تر است و تمام دکمه ها و منوها در مکان های مناسب قرار دارند. این بدان معناست که کشیدن انگشت کمتر، عکس گرفتن بیشتر. به‌علاوه، ویژگی جدیدی وجود دارد که به شما می‌گوید لنز شما خیلی کثیف است.

تغییرات اساسی در اسکرین شات: وقتی اسکرین شات می گیرید، اکنون این گزینه را دارید که تصویر را در گوگل جستجو کنید (شاید به دنبال ژاکتی هستید که روی یک سلبریتی دیده اید) و می توانید در مورد عکس از ChatGPT سؤال بپرسید — همه از صفحه ویرایش. این مانند یک جستجوی تصویر معکوس است، اما بدون تمام کارهای سخت.