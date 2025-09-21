دولت ترامپ برای ویزای H-1B، سالانه 100،000 دلار هزینه وضع می کند

رئیس جمهور دونالد ترامپ یک دستور اجرایی جدید را امضا کرده است که 100000 دلار هزینه به درخواست های ویزای H-1B اضافه می کند. این یک هزینه یکباره نیست: نیویورک تایمز گزارش داده است که شرکت ها باید سالانه 100000 دلار برای هر کارمندی که با این ویزا به ایالات متحده می آورند تا شش سال پرداخت کنند. وزیر امنیت داخلی، تأیید درخواست های ویزای افرادی را که "در حال حاضر خارج از ایالات متحده" هستند، مگر اینکه با این هزینه همراه باشد، محدود می کند، اگرچه این قانون "در صورت وجود منافع ملی، معافیت های موردی را مجاز می داند." یک مقام کاخ سفید به تایمز گفت که این الزام جدید فقط برای متقاضیان جدید ویزا اعمال می شود و احتمالاً با چالش های قانونی روبرو خواهد شد. اگر اجرا شود، می تواند ضربه بزرگی به صنعت فناوری وارد کند.

در حالی که چندین بخش در ایالات متحده از این برنامه برای آوردن کارگران ماهر به کشور استفاده می کنند، برخی از بزرگترین ذینفعان آن در بخش فناوری هستند. بر اساس اعلام خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، آمازون بیشترین تعداد (بیش از 10000) کارگر دارای ویزای H-1B را دارد. مایکروسافت، متا، اپل و گوگل نیز در فهرست ده شرکت برتر کارفرمایانی هستند که کارگران H-1B را آورده اند و بین 4000 تا 5500 کارمند دارای این ویزا هستند. والمارت، اینتل، آی‌بی‌ام و انویدیا نیز تعداد قابل توجهی کارگر H-1B دارند. همانطور که تک‌کرانچ اشاره کرده است، ایلان ماسک، که قبلاً به رئیس‌جمهور نزدیک بود، با ویزای H-1B به ایالات متحده آمد، همانطور که مایک کریگر، یکی از بنیانگذاران اینستاگرام، نیز این کار را انجام داد.

در اعلامیه کاخ سفید، دولت توضیح داد که برخی از کارفرمایان از ویزای H-1B برای "سرکوب مصنوعی دستمزدها" سوء استفاده کرده اند و یک بازار نامساعد برای آمریکایی ها ایجاد کرده اند. در این اطلاعیه آمده است: «به ویژه شرکت‌های فناوری اطلاعات (IT) به طور برجسته‌ای سیستم H-1B را دستکاری کرده‌اند و به کارگران آمریکایی در زمینه‌های مرتبط با رایانه آسیب جدی وارد کرده‌اند.»

ترامپ همچنین دستوری را برای یک برنامه ویزای جدید به نام "گلد کارت" امضا کرده است که به گفته دولت، "پذیرش اتباع خارجی را که به طور مثبت به نفع ملت هستند، از جمله کارآفرینان، سرمایه گذاران و تاجران موفق، در اولویت قرار می دهد." این یک برنامه ویزای مهاجرتی تسریع شده است که در دسترس هر کسی است که می تواند از عهده "هدیه مورد نیاز" دولت برآید. به طور خاص، هدیه ای که به وزارت بازرگانی ایالات متحده داده می شود باید "1 میلیون دلار برای فردی باشد که از طرف خود کمک می کند و 2 میلیون دلار برای یک شرکت یا نهاد مشابه که از طرف یک فرد کمک می کند."