جانشین معنوی Patapon، لگو مشارکتی و دیگر بازی‌های مستقل جدید که ارزش بررسی دارند

برخی از بزرگترین بازی‌های پرفروش امسال به تازگی عرضه شده‌اند یا به زودی عرضه می‌شوند. اما در میان عناوینی مانند Borderlands 4، EA Sports FC 26 و Battlefield 6، تعداد زیادی بازی مستقل جالب در حال ظهور هستند. ما اینجا هستیم تا در مورد برخی از آنها و سایر اتفاقاتی که در این فضا می‌افتد با مجموعه بازی‌های مستقل هفتگی خود به شما بگوییم.

این هفته، نمایشگاه‌هایی از Critical Reflex (که مملو از چیزهای عجیب و غریب جالب بود)، Game Devs of Color، Six One Indie و Convergence برگزار شد. چیزهای جالب بسیار زیادی در این نمایشگاه‌ها وجود دارد که نمی‌توانیم همه آنها را برجسته کنیم - تنها در پیش‌نمایش Six One Indie، من سه بازی به فهرست آرزوهای Steam خود اضافه کردم. بنابراین، اگر به بازی‌های مستقل علاقه دارید و وقت دارید، توصیه می‌کنم این پخش‌های زنده را بررسی کنید.

اگر همه اینها برای شما کافی نیست، نمایشگاه مستقل دیگری در روز چهارشنبه آینده با نام Indie Fan Fest از The Mix و Digital Bandidos برگزار می‌شود. این همه چیز نیست: پخش زنده Capcom در 24 سپتامبر برگزار می‌شود (نه دقیقاً مستقل، اما Pragmata جالب به نظر می‌رسد) و شایعات مربوط به یک رویداد PlayStation قبل از نمایشگاه Tokyo Game Show در هفته آینده در حال افزایش است.

در جای دیگر، من چشمم به یک جشنواره بازی Itch.io بوده است که در هفته گذشته برگزار شده است. همه چیز در مورد بازی‌های بلوک‌چینی است. من واقعاً از به‌روزرسانی‌هایی که توسعه‌دهنده‌ای به نام Wallaber در Bluesky برای پروژه‌ای به نام Jelly Well به اشتراک می‌گذارد، لذت می‌برم.

یک نکته سریع برای هر توسعه‌دهنده مستقلی که قبل از بررسی برخی از نسخه‌های جدید این هفته به ما می‌پیوندد: ارسال‌ها برای نسخه دسامبر Day of the Devs باز است. به دست آوردن یک جایگاه در این نمایشگاه، یکی از برجسته‌ترین فرصت‌هایی است که یک توسعه‌دهنده مستقل می‌تواند این روزها به دست آورد، بنابراین اگر یک بازی جالب برای نمایش دارید، شانس خود را امتحان کنید.

نسخه‌های جدید

تیم سازنده Patapon با یک جانشین معنوی برای آن سری بازی‌های ریتمیک کلاسیک بازگشته است. عناصر استراتژیک و روگلایک در Ratatan وجود دارد که از TVT Co. Ltd.، Ratata Arts و ناشر Game Source Entertainment است. حالت Co-op برای حداکثر چهار بازیکن نیز وجود دارد.

شما باید ریتم موسیقی متن را با شکست دادن دشمنان مطابقت دهید و نبردها می‌توانند بیش از 100 شخصیت داشته باشند. همه چیز بسیار جذاب به نظر می‌رسد، اگرچه نمی‌توانم از فکر کردن به آن آهنگ توسط Babymetal و Electric Callboy هر وقت عنوان بازی را می‌خوانم خودداری کنم (آهنگ بسیار جذاب "Ratatata" به ندرت از افکار من دور می‌شود). Ratatan در Steam با قیمت 25 دلار در دسترس است، اما تا 28 سپتامبر 10 درصد تخفیف در عرضه وجود دارد.

Lego Voyagers یک ماجراجویی Co-op دوست‌داشتنی به نظر می‌رسد از Light Brick Studio (Lego Builder's Journey) و ناشر Annapurna Interactive. اکنون در PS4، PS5، Xbox Series X/S، Nintendo Switch، Switch 2، Steam و Epic Games Store در دسترس است.

در اینجا، شما و یک شریک (Co-op محلی و پشتیبانی آنلاین وجود دارد) برای نجات یک سفینه فضایی متروکه به یک سفر خواهید رفت. آجرهای کوچک شما می‌توانند به هم متصل شوند و با سایر قطعات Lego ترکیب شوند تا پازل‌ها را حل کنند، در حالی که در این سرزمین به مسیر خود ادامه می‌دهید. گفته می‌شود که این یک بازی نسبتاً کوتاه است، بین سه تا پنج ساعت، اما با توجه به میزان حجیم بودن بسیاری از بازی‌ها، این لزوماً چیز بدی نیست.

من مدتی است که چشمم به Henry Halfhead بوده است - از Lululu Entertainment و ناشر همکار Popagenda - و مشتاقانه منتظر بررسی این ماجراجویی سندباکس هستم. شما در نقش Henry بازی می‌کنید که فقط نیمه بالایی یک سر انسان است. شما می‌توانید به هر شیء نزدیک تبدیل شوید و با چیزهای موجود در محیط بازی کنید. یک راوی به ماجراجویی‌های شما واکنش نشان می‌دهد، زیرا شما چالش‌ها را حل می‌کنید و هنری را در زندگی راهنمایی می‌کنید. یک حالت Co-op نیز وجود دارد.

Henry Halfhead در Steam، Switch و PS5 در دسترس است. معمولاً 13 دلار قیمت دارد، اما تا 30 سپتامبر 25 درصد تخفیف در عرضه وجود دارد.

Frostpunk 2 شرکت 11 Bit Studios پس از عرضه در رایانه شخصی در این زمان در سال گذشته، اکنون در Xbox Series X/S و PS5 نیز عرضه شده است. این یک شبیه‌ساز بقای شهرسازی است که 30 سال پس از آنکه یک کولاک سیاره را ویران کرد و باعث زمستان ابدی شد، شروع می‌شود.

من از تنظیمات و زیبایی‌شناسی اینجا خوشم می‌آید. سازندگان شهر به این سبک معمولاً مورد علاقه من نیستند، اما از آنجایی که Frostpunk 2 در Game Pass وجود دارد، ممکن است آن را امتحان کنم.

Don’t Die, Collect Loot این هفته در Steam به صورت دسترسی زودهنگام در دسترس قرار گرفت. این یک بازی روگ‌لایت به سبک Vampire Survivors با پیمایش عمودی از توسعه‌دهنده انفرادی Dan Marchand (با نام مستعار Dan Makes Video Games) و indie.io است.

اگر به دنبال راهی جدید برای تماشای بالا رفتن اعداد و زندگی کردن یک فانتزی قدرتمند هستید، این یکی ممکن است مورد علاقه شما باشد. برای آنچه ارزش دارد، من عاشق موسیقی چیپ‌تون در تریلر هستم. Don’t Die, Collect Loot 10 دلار قیمت دارد و تا 3 اکتبر 10 درصد تخفیف وجود دارد.

تریلر Troleu من را در طول نمایشگاه Critical Reflex ناشر به خود جذب کرد. در اصل، این یک شبیه‌ساز راننده اتوبوس برقی است، اما به نظر می‌رسد که اوضاع بسیار از کنترل خارج می‌شود. شما با مسافران سرکش (که ممکن است شامل بیگانگان باشند) درگیر مشت‌زنی می‌شوید و در صورت لزوم آنها را از وسیله نقلیه بیرون می‌اندازید. مسیرهای متعدد، تابلوهای امتیازات و حتی یک تی‌رکس وجود دارد. به نظر می‌رسد همه چیز کاملاً آشفته است.

Troleu، که توسط توسعه‌دهنده انفرادی andrground ساخته شده است، اکنون در Steam در دسترس است. می‌توانید آن را با 20 درصد تخفیف از قیمت معمولی 10 دلار تا 29 سپتامبر دریافت کنید.

در مورد بیگانگان صحبت کردیم، در اینجا یک شبیه‌ساز پارک موضوعی (و باغ وحش؟) با یک تفاوت وجود دارد: در دنیای Mars Attacks اتفاق می‌افتد. در Mars Attracts، می‌توانید انسان‌ها را بدزدید و روی نخستی‌های پایین رتبه برای سرگرمی مریخی‌ها آزمایش کنید، که برای ظلم و ستم می‌آیند. نمایشگاه Convergence Games نگاهی کوتاه به مراحل اولیه بازی داشت - آزمایش روی نمونه‌های کم ارزش راه شما برای باز کردن قفل ارتقاء است.

Mars Attracts شرکت Outlier در Steam در دسترس است. این بازی 25 دلاری تا 22 سپتامبر 10 درصد تخفیف دارد و من ممکن است آن را بخرم.

آینده

Relooted یکی از هیجان‌انگیزترین بازی‌هایی بود که در طول Summer Game Fest توجه ما را به خود جلب کرد. توسعه‌دهنده اهل آفریقای جنوبی Nyamakop در حال ساخت یک بازی سرقت است که در آن تیم شما برای بازپس‌گیری آثار باستانی آفریقایی غارت شده از دستان مجموعه‌داران خصوصی راهی می‌شود. این یک تنظیم فوق‌العاده است و اکنون می‌توانید به لطف نمایشی که این هفته در Steam منتشر شد، متوجه شوید که بازی چگونه در واقع اجرا می‌شود.

شما می‌توانید آموزش و یک ماموریت را بازی کنید در حالی که حس داستان بازی را درک می‌کنید. قبل از اینکه هر یک از آثار باستانی ارزشمند را بردارید، باید کمی وقت صرف برنامه‌ریزی برای فرار خود از یک منطقه معین با کمک تیم خود کنید. می‌توانید ماموریت را دوباره بازی کنید تا گزینه‌ها و مسیرهای مختلف را امتحان کنید.

من از این دمو بسیار لذت بردم. حرکت روان است (کمی به من یاد Aerial_Knight's Never Yield می‌اندازد) و استراتژی سبک و حل پازل برای من کاملاً مناسب است. هنوز تاریخ انتشار برای Relooted وجود ندارد، اما من قطعاً آن را بازی خواهم کرد. این بازی به Steam، Epic Games Store و Xbox Series X/S می‌آید.

Dispatch بازی‌ای است که ما آن را پوشش داده‌ایم و چندین بار و اکنون تاریخ انتشار دارد. این یک کمدی محل کار ابرقهرمانی از AdHoc Studio، تیمی از توسعه‌دهندگان سابق Telltale است. در مورد یک قهرمان به حاشیه رانده شده است که به یک توزیع‌کننده ابرقهرمان تبدیل می‌شود.

انیمیشن و هنر مجلل به نظر می‌رسند و یک بازیگر برجسته وجود دارد که شامل آرون پل، لورا بیلی، متیو مرسر و جفری رایت است. Dispatch در 22 اکتبر در Steam (جایی که می‌توانید یک دمو را بررسی کنید) و PS5 در راه است.

Jupiter Junkworks از رادار من خارج شده بود، اما پس از نمایش یک تریلر گیم‌پلی در نمایشگاه Convergence، به طور محکم در آن قرار دارد. این یک بازی به سبک تتریس است که در آن می‌توانید قطعات هر تترومینو را به شکاف‌های پایین‌تر در صفحه بکوبید.

این پازل آرکید از Pixel Drake روایتی دارد که شامل سه مسافر نامرتب است که یاد می‌گیرند با هم کار کنند و یک محوطه نجات سفینه فضایی بسازند. Jupiter Junkworks به Steam و Switch می‌آید و یک دمو در اولی وجود دارد.

بدون Metroidvania، جمع‌بندی بازی مستقل وجود نخواهد داشت و این هفته Critical Reflex یکی را به نمایش گذاشت که همچنین یک شبیه‌ساز دوستیابی است. یک دموی Steam جدید در دسترس است (اما هنوز تاریخ انتشار وجود ندارد) برای Altered Alma استودیوی 2Awesome Studio، که تریلر آن مملو از یک "سایبرپینک" دوست‌داشتنی است.

خب، در مورد یک Metroidvania دیگر چطور؟ توسعه‌دهنده انفرادی Eric Manahan (با نام مستعار The Matte Black Studio) در حال معرفی Lucid به عنوان اولین "Celestoidvania" است - یک حدس وحشیانه بزنید که کدام پلتفرمر از آن الهام می‌گیرد.

یکی دیگر از دلایل هیجان‌زده شدن در مورد Lucid این است که موسیقی از bearbot و دیوید وایز افسانه‌ای، که به طور مشهوری روی سری Donkey Kong Country کار کرده است، دارد. امیدواریم که زیبایی‌شناسی کریستال‌پانک این بازی باعث شود وایز قطعه‌ای را بسازد که با "Aquatic Ambiance" برابری کند. در هر صورت، یک دمو برای Lucid اکنون در Steam در دسترس است. هنوز تاریخ انتشار برای این بازی وجود ندارد که Apogee Entertainment آن را منتشر می‌کند.

A Heavy Morning جذاب‌ترین بازی برای من در نمایشگاه Game Devs of Color بود. این یک ماجراجویی روایی است که بر سلامت روان متمرکز است. هدف کمک به یک زن جوان است که برای بیرون آمدن از رختخواب برای شروع روزش تلاش می‌کند. از جمله موارد دیگر، شما وارد ذهن او می‌شوید تا با کمک تکنیک‌های درمان شناختی رفتاری، به حذف موانع ذهنی کمک کنید.

آخرین تریلر این بازی از Saf Interactive و ناشر همکار Bright Gambit دارای یک سبک هنری کاملاً دوست‌داشتنی است. شما می‌توانید آن را روی Xbox و Steam در پاییز امسال بازی کنید.

من هر بهانه‌ای را می‌گیرم تا در مورد Skate Story بنویسم. هر بار که یک تریلر جدید ظاهر می‌شود (همانطور که در طول نمایشگاه Game Devos of Color اتفاق افتاد)، فکر می‌کنم این یکی از جالب‌ترین بازی‌هایی است که تا به حال دیده‌ام. ناشر Devolver Digital اکنون تأیید کرده است که همراه با نسخه‌های Steam و PS5 که قبلاً اعلام شده بود، Skate Story سام انگ به Nintendo Switch 2 می‌آید.

افسوس، هنوز تاریخ انتشار برای Skate Story وجود ندارد. اما Devolver می‌گوید که تا پایان سال از راه خواهد رسید، بنابراین خوشحالم که به سال 2026 به تعویق نیفتاده است.