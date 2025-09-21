مشترکین جدید Apple Music می توانند سه ماه اشتراک رایگان طرح خانوادگی دریافت کنند

موزیک اپل در حال حاضر یک معامله عالی برای علاقه مندان به طرح خانوادگی دارد. مشترکین جدید می توانند سه ماه اشتراک رایگان از این طرح را دریافت کنند - که معمولاً 17 دلار در ماه است و در کل دوره 51 دلار صرفه جویی می شود.

طرح خانوادگی به شش کاربر مختلف اجازه می دهد تا به این پلتفرم دسترسی داشته باشند. این طرح از دستگاه های مختلف پشتیبانی می کند و هر کاربر به یک Apple ID متصل است، بنابراین موسیقی مورد علاقه آنها الگوریتم دیگران را خراب نمی کند.

اپل موزیک در واقع در صدر لیست بهترین پلتفرم های پخش موسیقی ما قرار دارد و دلیل خوبی هم دارد. صدای عالی دارد و استفاده از آن آسان است. چیز دیگری هم هست؟ تمام موسیقی ها با کیفیت CD یا بالاتر در دسترس هستند و لیست های پخش شخصی سازی شده زیادی وجود دارد. این پلتفرم همچنین تعدادی ایستگاه رادیویی زنده را اداره می کند که سرگرم کننده است.

این سرویس برای دستگاه های اندرویدی در دسترس است، اما واقعاً در محصولات اپل می درخشد. با این حال، برنامه های وب و ویندوز PC به اندازه نسخه iOS صیقلی نیستند. به درستی به هنرمندان پول پرداخت نمی کند، اما این در مورد هر پلتفرم پخش موسیقی صدق می کند. اپل موزیک بیشتر از اسپاتیفای پرداخت می کند، اما این یک استاندارد بسیار پایین است.

این پیشنهاد برای مشترکین جدیدی است که در دستگاه های واجد شرایط از آن استفاده می کنند. به طور خودکار با قیمت 16.99 دلار در ماه تا زمان لغو تمدید می شود. نیاز به اشتراک گذاری خانوادگی دارد. شرایط اعمال می شود.

پوشش ما از بهترین معاملات اپل را برای تخفیف های بیشتر بررسی کنید و @EngadgetDeals را در X برای آخرین معاملات فناوری و مشاوره خرید دنبال کنید.