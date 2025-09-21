شارژر 25 واتی MagSafe اپل را در حالی که فقط 35 دلار است، بخرید

خواه یک آیفون 17 جدید خریده باشید یا یک مدل قدیمیتر داشته باشید، میتوانید یکی از شارژرهای خود اپل را با تخفیف به لطف یک فروش نادر تهیه کنید. شارژر 25 واتی MagSafe اپل با کابل دو متری با قیمت 35 دلار به فروش میرسد — 29 درصد تخفیف از قیمت معمول آن.
باور کنید یا نه، این حراجی در واقع نسخه دو متری را ارزانتر از نسخه یک متری میکند. نسخه دوم در حال حاضر 39 دلار برای شما هزینه خواهد داشت.
اگر آیفون 16، آیفون 17 یا آیفون ایر دارید، این کابل میتواند دستگاه شما را با سرعت 25 وات شارژ کند تا زمانی که به یک آداپتور برق 30 واتی در انتهای دیگر متصل باشد. در حالی که برای دستیابی به سریعترین سرعت شارژ MagSafe به یک آیفون جدیدتر نیاز دارید، این شارژر میتواند به صورت بیسیم باتری هر آیفونی را از هشت سال گذشته (آیفون 8 و جدیدتر) شارژ کند. با آیفونهای قدیمیتر، سرعت شارژ حداکثر 15 وات است. این کابل با کیسهای شارژ بیسیم AirPods نیز کار میکند - برای Qi2.2 و شارژ Qi گواهی شده است.
شارژر MagSafe یکی از لوازم جانبی مورد علاقه آیفون ما است و اگر یکی از جدیدترین مدلها را خریداری میکنید، به خوبی با آیفون جدید شما جفت میشود. اگر در این مورد مردد هستید، حتماً بررسیهای ما از آیفون 17، آیفون پرو/پرو مکس و آیفون ایر را بررسی کنید.
پوشش ما از بهترین معاملات اپل را برای تخفیفهای بیشتر بررسی کنید و @EngadgetDeals را در X برای آخرین معاملات فناوری و توصیههای خرید دنبال کنید.