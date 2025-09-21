لنوو به دلیل تقاضای بیش از حد، پیش‌سفارشات برخی از Legion Go 2 را به طور ناگهانی لغو کرد

از یک AMA فاجعه‌بار در روز دوشنبه تا ناامید کردن مشتریان پیش‌سفارش Legion Go 2 در روز جمعه، تیم لنوو هفته‌ی بسیار بدی را سپری می‌کند. برای شروع، تیم Lenovo Legion یک AMA در Reddit میزبانی کرد که حول محور عرضه کنسول بازی دستی خود بود. Legion Go 2 هیجان زیادی ایجاد کرد، زیرا کنسول بازی دستی نسل بعدی لنوو با مشخصات قدرتمندتر و برچسب قیمت بالاتر بود، اما این تیم تنها به 10 سوال پاسخ داد و سپس تاپیک را رها کرد. لنوو روز چهارشنبه بابت عدم آمادگی کافی برای پاسخگویی به تمام سوالات عذرخواهی کرد، اما در یک ویرایش که روز جمعه منتشر شد، یک خبر ناگهانی را اضافه کرد و اعلام کرد که "ما مجبور خواهیم بود برخی از پیش‌سفارشات ثبت شده مستقیماً در Lenovo.com را" برای Legion Go 2 "لغو کنیم".

به گفته تیم لنوو، تقاضا "به طور قابل توجهی از پیش‌بینی‌های ما فراتر رفت" و منجر به "توسعه دامنه تحویل پیش‌بینی نشده" شد. در حالی که سفارشات با شرکای خرده فروشی لنوو، مانند بست بای، تحت تأثیر قرار نمی گیرند، هر کسی که Legion Go 2 را مستقیماً در وب سایت لنوو پیش سفارش داده است، ممکن است اخبار ناامید کننده ای را در صندوق ورودی خود مشاهده کند. این لغو ممکن است یک شوک کامل نباشد، زیرا برخی از گزارش‌های کاربر در حال انتشار هستند که لنوو قبلاً تاریخ ارسال اولیه را از سپتامبر به اکتبر با "عدم ارتباط در مورد تاخیر" تغییر داده است.

لنوو برای تلاش برای حفظ آبرو، توضیح داد که "به محض اینکه موجودی ما دوباره پر شود، Lenovo.com در دسترس بودن به‌روزرسانی شده را نشان می‌دهد و سفارش‌دهی دوباره باز می‌شود." هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آیا کسانی که سفارش‌هایشان لغو شده است، در دسته بعدی دستگاه‌های موجود اولویت خواهند داشت یا خیر، اما تیم لنوو گفت که به سوالات تاپیک AMA در بقیه ماه پاسخ خواهد داد. با این حال، اگر نظرات Reddit نشانه‌ای باشد، احتمال زیادی وجود دارد که بسیاری از مشتریان پس از این عرضه فاجعه‌بار، دوباره سفارش ندهند.