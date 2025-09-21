دعوی پیچیده Subnautica 2 یک چرخش عجیب و غریب پیدا کرد

برخلاف لذت کاوش در دنیای زیر آب در Subnautica، شیرجه رفتن عمیقتر در دعوی Subnautica 2 کمترین شباهتی به پاداش دادن ندارد. آخرین بهروزرسانی در دعوی پیچیده بین سازنده Subnautica، Unknown Worlds، و شرکت مادر آن، Krafton، نشاندهنده یک چرخش 180 درجهای در یکی از ادعاهای اصلی پرونده است. طبق گزارش PC Gamer، Krafton گفته است که "اسناد مربوط به آمادگی بازی بیربط به خاتمه" رهبری Unknown Worlds بوده است، که یکی از اختلافات اصلی بود که منجر به اقدام قانونی شد.
به عنوان یک خلاصه سریع، توسعه دهندگان Subnautica 2 احساس می کردند که بازی برای دسترسی اولیه آماده است، در حالی که Krafton ادعا کرد غیر این صورت است و در عوض آن را تا سال 2026 به تعویق انداخت. این دعوی بر این اختلاف عمده متمرکز بود و شامل عناصر حیاتی زیادی مانند پاداش عملکرد 250 میلیون دلاری و اخراج و جایگزینی تیم رهبری بود. این تغییر عقیده از سوی Krafton، Fortis Advisors، که نماینده بنیانگذاران Unknown Worlds است، را گیج کرده و به گفته PC Gamer، این را "یک تغییر لرزه نگاری در پرونده" خوانده است.
نمایندگان Krafton دلیل روشنی برای اینکه چرا دیگر این استدلال را دنبال نمیکنند ارائه نکردند، اما در عوض میخواهند روی این موضوع تمرکز کنند که رهبری Unknown Worlds "پست خود را ترک کردهاند" و Krafton را "فریب دادهاند"، طبق این گزارش. برای پیچیدهتر کردن اوضاع، Fortis ادعا کرد که Krafton در ارائه شواهد برای این دعوی همکاری نمیکند. با حرکت پرونده از طریق مرحله کشف، جایی که هر دو طرف سعی می کنند از طرف دیگر شواهدی به دست آورند، واضح است که دوستداران دریا باید کمی بیشتر برای دنباله مورد انتظار صبر کنند.