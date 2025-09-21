گزارش شده است که به دانشمندان EPA دستور داده شده است تا انتشار مقالات تحقیقاتی را متوقف کنند

بر اساس گزارشی از واشنگتن پست، به دانشمندان اداره آب سازمان حفاظت از محیط زیست دستور داده شده است تا کار بر روی مطالعاتی که قرار بود منتشر شوند را متوقف کنند، زیرا اکنون "مشمول یک فرآیند بازبینی جدید" خواهند بود. گزارش شده است که این دستورالعمل ها در یک جلسه عمومی در این هفته به کارکنان داده شده است. گزارش واشنگتن پست که با دو کارمند آژانس صحبت کرده است، می افزاید تنها مقالاتی که "مجله های علمی قبلاً نمونه های چاپی نهایی را برگردانده اند - آخرین مرحله در فرآیند انتشار دانشگاهی" مستثنی هستند. از جمله وظایف دیگر، نقش اداره آب اطمینان از ایمنی آب آشامیدنی است.

این آخرین مورد از یک سری تغییرات در EPA تحت دولت ترامپ است و نگرانی های بیشتری را برای سلامت عمومی ایجاد می کند. در ماه مه، این آژانس اعلام کرد که قصد دارد محدودیت ها را برای برخی از مواد پرفلوئوروآلکیل و پلی فلوئوروآلکیل (PFAS) که به عنوان "مواد شیمیایی ابدی" شناخته می شوند و توسط دولت بایدن تعیین شده بودند، کاهش دهد و گفت که فقط محدودیت ها را برای دو ماده رایج PFOA و PFOS حفظ می کند. در ماه ژوئیه، EPA هزاران کارمند را اخراج کرد و اعلام کرد که دفتر تحقیقات علمی خود را تعطیل می کند. در همان ماه، EPA پیشنهاد کرد لغو استانداردهای خاص انتشار گازهای گلخانه ای را لغو کند، و درست هفته گذشته اعلام کرد طرحی برای از بین بردن برنامه گزارش دهی گازهای گلخانه ای که از برخی از بزرگترین آلوده کننده های کشور می خواهد میزان انتشار خود را گزارش دهند، دارد.

به دنبال آخرین دستورات، کارکنان اداره آب که با واشنگتن پست صحبت کردند، گفتند که هیچ دلیلی برای ارائه به مجلات علمی مبنی بر توقف مقالات ارائه نشده است و هیچ جزئیاتی در مورد روند بررسی جدید به اشتراک گذاشته نشده است. یکی از کارمندان به این نشریه گفت: "این نشان دهنده میلیون ها دلار تحقیق است که اکنون متوقف می شود."