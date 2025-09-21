چند ماه پس از انتشار Grok 4 و یک ذوب شدن ضد یهودی بسیار مشکل ساز از ربات چت خود، xAI در حال تلاش برای پیشروی با جدیدترین مدل هوش مصنوعی خود است. xAI ایلان ماسک انتشار Grok 4 Fast را اعلام کرد، یک مدل استدلال سریعتر و کارآمدتر در مقایسه با مدل قبلی خود. به گفته xAI، Grok 4 Fast عملکردی مشابه Grok 4 را ارائه می دهد در حالی که به طور متوسط 40 درصد کمتر از توکن های فکری استفاده می کند.
xAI علاوه بر نتایج سریعتر، گفت که Grok 4 Fast "منجر به کاهش 98 درصدی قیمت برای دستیابی به همان عملکرد در معیارها نسبت به Grok 4 میشود"، چه این کار با انجام وظایفی که شامل نوشتن کد میشوند یا فقط مرور وب برای پاسخهای سریع. مشابه GPT-5 OpenAI که بین یک مدل هوشمند و کارآمد و یک مدل استدلالی عمیقتر تغییر میکند، آخرین بهروزرسانی xAI شامل یک معماری یکپارچه است که میتواند بین رسیدگی به درخواستهای پیچیده با مدل «استدلالی» خود و پاسخهای سریع از طریق «مدل غیر استدلالی» خود جابهجا شود.
در آزمایشات LMArena، پلتفرمی که مدلهای هوش مصنوعی را در برابر یکدیگر قرار میدهد و مقایسههای جانبی ارائه میکند، Grok 4 Fast در وظایف مرتبط با جستجو رتبه اول و در وظایف مرتبط با متن رتبه هشتم را کسب میکند. xAI Grok 4 Fast را برای همه کاربران، از جمله کاربران رایگان، در وب، iOS و Android در دسترس قرار داد. با این حال، با رقابتی شدن مسابقه LLM، این فقط یک موضوع زمان است قبل از اینکه گوگل نسخه نسل بعدی Gemini را منتشر کند یا Anthropic مدل Claude Opus را فراتر از نسخه 4.1 منتشر شده اخیر به روز کند.