آمریکا و چین توافق کردند که در مورد معامله TikTok به توافق برسند

کارولین لویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، گفت انتظار می‌رود قرارداد TikTok «در روزهای آینده» امضا شود، پس از اینکه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ روز جمعه به‌روزرسانی‌ای منتشر کرد که پس از تماس با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، اطلاعات کمی در مورد وضعیت فعلی قرارداد ارائه داد.

ترامپ در پستی در Truth Social گفت که هر دو طرف در "تأیید معامله TikTok" "پیشرفت‌هایی داشته‌اند" و او "از تأیید TikTok قدردانی می‌کند". به گزارش رویترز، ترامپ همچنین به خبرنگاران در دفتر Oval گفت که "معامله TikTok را تأیید کرده است".

اما به گزارش نیویورک تایمز، رسانه‌های دولتی چین این تماس را کمی متفاوت گزارش کردند و گفتند که شی اظهار داشت که دولت "به خواسته‌های شرکت مورد نظر احترام می‌گذارد و خوشحال است که مذاکرات تجاری مطابق با قوانین بازار و راه حلی است که مطابق با قوانین و مقررات چین باشد و منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد."

مالک TikTok، ByteDance، هنگام انتشار بیانیه زیر، اطلاعات چندانی ارائه نکرد. "ما از رئیس‌جمهور شی جین پینگ و رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ برای تلاش‌هایشان برای حفظ TikTok در ایالات متحده تشکر می‌کنیم. ByteDance مطابق با قوانین قابل اجرا عمل خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که TikTok از طریق TikTok U.S. در دسترس کاربران آمریکایی باقی می‌ماند."

لویت در جریان حضور در "شنبه در آمریکا" فاکس نیوز در روز بعد، پس از آنکه ابتدا گفت: "ما 100 درصد اطمینان داریم که معامله‌ای انجام شده است." جزئیات بیشتری را به این اعلامیه اضافه کرد و اکنون فقط باید آن معامله امضا شود و تیم رئیس جمهور با همتایان چینی خود در حال انجام همین کار هستند."

لویت گفت: "این معامله به این معنی است که اکثریت سهام TikTok در ایالات متحده متعلق به آمریکایی‌ها خواهد بود." "هفت کرسی در هیئت مدیره وجود خواهد داشت که کنترل برنامه را در ایالات متحده در دست دارد و شش کرسی از این کرسی‌ها متعلق به آمریکایی‌ها خواهد بود." به گفته لویت، داده‌ها و حریم خصوصی توسط Oracle رهبری می‌شود، "و الگوریتم نیز توسط آمریکا کنترل خواهد شد."

او در ادامه گفت که "همه این جزئیات قبلاً مورد توافق قرار گرفته‌اند. اکنون فقط باید این معامله امضا شود و من پیش‌بینی می‌کنم که این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد."

در این هفته، گزارش‌های متعددی مبنی بر این وجود داشته است که دو طرف به مراحل نهایی مذاکرات رسیده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، شرایط پیشنهادی شامل یک برنامه کاملاً جدید برای کاربران TikTok در ایالات متحده است که به استفاده از فناوری ByteDance برای الگوریتم خود ادامه خواهد داد، کنترل سرمایه‌گذار آمریکایی و پرداخت چند میلیارد دلاری برای دولت ترامپ است.

هنوز رسمی نشده است. ترامپ همچنین یک بار دیگر مهلت ممنوعیت کامل TikTok را برای چهارمین بار تمدید کرد، بنابراین دو طرف اکنون تا دسامبر فرصت دارند تا این موضوع را حل کنند.

به‌روزرسانی، 20 سپتامبر 2025، ساعت 4:40 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا: این داستان برای گنجاندن اطلاعات جدید از کارولین لویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، به‌روزرسانی شده است.