خلاصه بررسی Engadget: مجموعه آیفون 17، ایرپاد پرو 3، اپل واچ سری 11 و موارد دیگر

رویداد اپل در هفته گذشته به این معنی بود که ما در این هفته با سیل بررسی‌ها مواجه خواهیم شد. ما زمان زیادی را صرف آزمایش خانواده آیفون 17، از جمله آیفون ایر جدید، کردیم. ما همچنین ایرپاد پرو 3 و اپل واچ سری 11 را که کمی بیش از یک هفته پیش رونمایی شدند، آزمایش کردیم. در بررسی‌های غیر اپل، تجزیه و تحلیل عمیقی از یک کروم‌بوک ممتاز و جدیدترین دستگاه تاماگوچی وجود دارد. برای اطلاع از هر چیزی که ممکن است در چند هفته گذشته از دست داده باشید، به مطالعه ادامه دهید.

آیفون ایر اپل

اپل آیفون 16 پلاس را با آیفون ایر فوق العاده باریک جایگزین کرد، اما این تلفن جدید چیزی فراتر از یک حقه‌بازی است. همانطور که سام رادرفورد، نویسنده ارشد بررسی‌ها، مشاهده کرد، این شرکت ظرافت را با هدف انتخاب کرده است و این کار را بدون قربانی کردن بیش از حد عمر باتری انجام داد. او نتیجه‌گیری کرد: "در حالی که اپل ممکن است هنوز نخواهد این را بگوید، من شرط می‌بندم که این دستگاه الگویی برای یک آیفون تاشو آینده نیز خواهد بود."

آیفون 17 اپل

ما از طرح قطره‌چکانی اپل برای آیفون معمولی در طول سال‌ها خسته شده‌ایم. این شرکت بارها تصمیم گرفته است ویژگی‌های خط Pro را به این دستگاه‌ها منتقل کند. این بار، سرانجام به آیفون 17 یک صفحه نمایش 120 هرتزی داد و لازم نیست برای بهترین به‌روزرسانی‌های دوربین منتظر بمانید. من نوشتم: "حتی اگر از آیفون 16 آمده باشید، از مزایای صفحه نمایش اصلاح شده و دوربین‌های بهبود یافته بهره‌مند خواهید شد. من هیچ یک از اینها را به سادگی نمی‌گویم، زیرا من کسی نیستم که توصیه کند هر سال یک تلفن جدید بخرید."

آیفون 17 پرو و پرو مکس اپل

نسخه‌های Pro و Pro Max آیفون همیشه نسبت به مدل معمولی از مزیت دوربین برخوردار بوده‌اند و این هنوز هم صادق است. اما تفاوت‌های اصلی اکنون شامل مدیریت حرارتی بهتر، بدنه یکپارچه آلومینیومی و یک صفحه نمایش 6.9 اینچی اختیاری است. چرلین لو، سردبیر اجرایی گفت: "مجموعه آیفون امسال من را مجبور می‌کند در مورد ایده یک تلفن Pro تجدید نظر کنم. آیا این تلفنی است که گران به نظر می‌رسد و حس می‌شود یا تلفنی است که کمی بادوام‌تر است و شاید به اندازه شیک به نظر نرسد؟"

ایرپاد پرو 3 اپل

اگر اپل فقط عملکرد حذف نویز فعال (ANC) و صدای ایرپاد پرو 3 را بهبود بخشیده بود، این یک ارتقاء مناسب بود. با این حال، این شرکت با اضافه کردن ترجمه زنده و ردیابی ضربان قلب، فراتر از آن رفت. اما بهترین بخش در مورد این مدل این است که احتمال زیادی وجود دارد که این شرکت هنوز کار خود را با آن تمام نکرده باشد. من گفتم: "اگر تاریخ اخیر نشانه‌ای باشد، این شرکت به اضافه کردن ویژگی‌های جدید به این نسخه نسل سوم ادامه خواهد داد. من به شدت شک دارم که اپل از بهره برداری از قدرت تراشه H2 دست برداشته باشد، بنابراین تازه شروع کرده است که ایرپاد پرو 3 چه کاری می‌تواند انجام دهد."

اپل واچ سری 11

بهترین ساعت هوشمند برای دارندگان آیفون همچنان در حال بهتر شدن است. با ارتقاء طراحی، عمر باتری، نظارت بر سلامت و موارد دیگر، سری 11 یک بازسازی بزرگ برای دستگاه پوشیدنی است. با این حال، ممکن است بهترین گزینه برای اکثر مردم نباشد. چرلین نتیجه‌گیری کرد: "با Watch SE 3، شما همچنان قادر خواهید بود به طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های سلامتی و تناسب اندام مانند نظارت بر دمای مچ دست، امتیاز خواب، SOS اضطراری، تشخیص سقوط و تصادف و موارد دیگر دسترسی داشته باشید. این یک گزینه قانع‌کننده با قیمت جذاب است."

Acer Chromebook Plus Spin 514

تغییرات زیادی در عملکرد بین کروم‌بوک‌ها وجود دارد، اما Chromebook Plus Spin 514 ایسر قدرت، طول عمر و کارایی را ارائه می‌دهد. نکته منفی اصلی این است که باید برای آن حق بیمه بپردازید. ناتان اینگرام، معاون سردبیر نوشت: "با قیمت 700 دلار، ما در حال رسیدن به بالای قیمتی هستیم که هر کسی باید برای یک کروم‌بوک بپردازد. در حالی که تراشه قدرتمندتر و عمر باتری طولانی برای برخی افراد ارزشش را خواهد داشت، خود ایسر با Chromebook Plus 514 استاندارد خود که در تابستان امسال عرضه شد، رقابت شدیدی ارائه می‌دهد."

تاماگوچی پارادایس

اگر مراقبت از یک حیوان خانگی مجازی این روزها بیشتر با سلیقه شما سازگار است، شاین مک‌دونالد، ویراستار آخر هفته، مدتی را صرف مراقبت از گله دیجیتالی خود کرد. او گفت: "در مجموع، Tamagotchi Paradise پرتر از Uni سال 2023 احساس می‌شود، به خصوص که دومی در زمان عرضه قبل از شروع ورود تمام محتوای قابل دانلود وجود داشت. سرگرمی‌های زیادی با این یکی وجود دارد، تا زمانی که پذیرای کمی (خب، مقدار زیادی) تغییر باشید."