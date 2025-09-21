نحوه ترکیب فایل های PDF

PDFها همچنان یک روش رایج برای به اشتراک گذاری اسناد هستند زیرا قالب بندی را در دستگاه ها و سیستم عامل های مختلف حفظ می کنند. با این حال، گاهی اوقات، شما با چندین PDF جداگانه مواجه می شوید که مدیریت آنها به عنوان یک فایل واحد آسان تر خواهد بود. شاید در حال ارسال چندین قرارداد برای یک مشتری هستید یا تمام قبوض اسکن شده خود را در یک مکان نگهداری می کنید. دلیلش هر چه که باشد، ترکیب PDFها به محض اینکه بدانید از چه ابزارهایی استفاده کنید، ساده است. Adobe Acrobat مستقیم ترین روش را ارائه می دهد، اما جایگزین های رایگان زیادی نیز برای در نظر گرفتن وجود دارد.

نحوه ترکیب فایل های PDF با Adobe Acrobat

Adobe Acrobat مدت‌هاست که راه حل پیش فرض برای ویرایش و مدیریت فایل های PDF بوده است. اگر از قبل از برنامه دسکتاپ استفاده می کنید، می توانید فایل ها را بدون تکیه بر هیچ ابزار شخص ثالثی ادغام کنید. کار را با باز کردن Acrobat و انتخاب زبانه Tools شروع کنید. از آنجا، Combine Files را انتخاب کنید. گزینه ای برای افزودن اسناد خود خواهید دید. نکته مفید این است که این گزینه شما را فقط به فایل های PDF محدود نمی کند. فایل های Word، صفحات Excel و فرمت های تصویر نیز پشتیبانی می شوند.

هنگامی که فایل ها در فضای کاری ظاهر شدند، می توانید با کشیدن آنها به ترتیبی که می خواهید، آنها را دوباره مرتب کنید. اگر صفحاتی وجود دارد که به آنها نیاز ندارید، می توانید قبل از نهایی کردن، آنها را حذف کنید. Acrobat همچنین به شما این امکان را می دهد که اگر خروجی تمیزتری را ترجیح می دهید، نشانک های خودکار را خاموش کنید. وقتی همه چیز درست به نظر می رسد، روی Combine کلیک کنید تا برنامه یک PDF واحد ایجاد کند که بتوانید آن را در هر جایی از دستگاه خود ذخیره کنید.

اگر نسخه دسکتاپ را ندارید، Adobe همچنین یک ابزار آنلاین رایگان ارائه می دهد. نسخه مبتنی بر وب در هر مرورگر مدرن کار می کند. شما به سادگی به صفحه ابزار ادغام Adobe می روید و PDF های خود را به پنجره آپلود می کشید. این رابط به شما امکان می دهد قبل از تأیید، ترتیب را تغییر دهید. پس از کلیک بر روی Merge، سند ترکیب شده پردازش شده و به عنوان دانلود ارائه می شود.

این سرویس از حداکثر 100 فایل جداگانه یا 1500 صفحه پشتیبانی می کند، که برای اکثر نیازهای روزمره بیش از اندازه کافی است.

جایگزین های رایگان آنلاین را در نظر بگیرید

اگر ترجیح می دهید از Adobe استفاده نکنید یا روی پروژه های کوچکتر کار می کنید، چندین سرویس رایگان ادغام PDF را در یک مرورگر انجام می دهند. I Love PDF یکی از محبوب ترین انتخاب ها است. استفاده از I Love PDF نیز خوب و ساده است: اسناد خود را آپلود می کنید، آنها را در صورت نیاز مرتب می کنید و فایل نهایی را دانلود می کنید.

با این حال، محدودیت‌هایی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید: لایه رایگان I Love PDF حداکثر 25 فایل یا 100 مگابایت در هر ادغام را مجاز می داند، اما زمانی که نمی خواهید نرم افزار اضافی نصب کنید، یک گزینه سریع باقی می ماند.

Sejda یکی دیگر از ابزارهای پیشنهادی گسترده است. این ابزار به طور مشابه کار می کند، اما بر امنیت تاکید دارد و فایل ها را پس از پردازش حذف می کند. می توانید چندین فایل PDF را آپلود کنید، تغییراتی مانند مرتب سازی مجدد یا حذف صفحات ایجاد کنید و سپس آنها را در یک فایل ادغام کنید. نسخه رایگان Sejda دارای محدودیت‌های کاری است، اما برای استفاده گاه به گاه، موارد اولیه را به خوبی پوشش می دهد.

Foxit همچنین خدمات ادغام آنلاین خود را ارائه می دهد که نیاز به چیزی بیش از افزودن فایل ها، کلیک کردن روی ادغام و دانلود نتیجه ندارد. این راه حل های مبتنی بر وب سریع و راحت هستند، اگرچه با توجه به نیاز به آپلود اسناد در یک سرور، برای پروژه های کوچکتر و غیر حساس مناسب هستند.

برنامه های دسکتاپ فراتر از Adobe

برای کسانی که ترجیح می دهند اسناد را آفلاین نگه دارند، گزینه های منبع باز و رایگان در دسترس هستند. PDFsam Basic یک برنامه دسکتاپ قدیمی است که بر روی ویندوز، macOS و لینوکس اجرا می شود. برخلاف ابزارهای آنلاین، همه چیز به صورت محلی اتفاق می‌افتد، که اگر در مورد حریم خصوصی نگرانی دارید، خوب است.

پس از نصب برنامه، ماژول Merge را باز می کنید، فایل های خود را انتخاب می کنید و انتخاب می کنید که آیا ویژگی هایی مانند نشانک ها یا فهرست مطالب را در آن قرار دهید یا خیر. هنگامی که از تنظیمات راضی بودید، برنامه اسناد را در یک فایل واحد که مستقیماً روی رایانه شما ذخیره می شود، ادغام می کند.

کاربران ویندوز همچنین می توانند به PDF24 Creator روی بیاورند. این برنامه یک چاپگر مجازی و یک جعبه ابزار با گزینه هایی برای ویرایش اضافه می کند. در داخل جعبه ابزار، Merge Files را انتخاب می کنید و سپس آنها را در پنجره پیش نمایش مرتب می کنید. پس از تأیید، برنامه PDF ترکیبی را در سیستم شما ذخیره می کند.

PDFsam و PDF24 هر دو رایگان، سبک و قابل اعتماد هستند و در صورت نیاز به یک راه حل آفلاین بدون اشتراک در Adobe Acrobat، آنها را به گزینه های قوی تبدیل می کند.

نحوه ترکیب فایل های PDF در macOS با استفاده از Preview

اگر از Mac استفاده می کنید، توجه داشته باشید که لزوماً به نرم افزار شخص ثالث نیاز ندارید. برنامه Preview اپل که به صورت پیش فرض بر روی macOS نصب شده است، دارای یک روش داخلی برای ترکیب فایل های PDF است.

یکی از فایل های خود را در Preview باز کنید، سپس نوار کناری تصویر بندانگشتی را از منوی View فعال کنید. با قابل مشاهده بودن نوار کناری، می توانید PDF دیگری را مستقیماً به داخل آن بکشید و سند جدید را قبل یا بعد از صفحات موجود رها کنید. هنگامی که ترتیب صحیح به نظر می رسد، Export as PDF را از منوی File انتخاب کنید تا نسخه ترکیبی ایجاد شود. این یک راه حل ساده است که نیازی به دانلود ندارد و برای نیازهای اساسی به خوبی کار می کند.

انتخاب روش صحیح

بهترین گزینه بستگی به این دارد که هر چند وقت یک بار با PDF ها کار می کنید و اینکه آیا حریم خصوصی نگران کننده است یا خیر. Adobe Acrobat بیشترین ویژگی ها و روان ترین گردش کار را ارائه می دهد، اما برای استفاده از دسکتاپ نیاز به اشتراک دارد. نسخه آنلاین رایگان برای ادغام گاه به گاه مناسب است، به خصوص اگر چیزی سریع و آسان می خواهید.

سرویس هایی مانند I Love PDF، Sejda و Foxit راحتی مشابهی را ارائه می دهند، اگرچه محدودیت های اندازه فایل ممکن است پروژه های بزرگتر را محدود کند. ابزارهای دسکتاپ مانند PDFsam Basic و PDF24 Creator برای هر کسی که می خواهد فایل ها را محلی نگه دارد و از محدودیت های آپلود جلوگیری کند، مناسب تر هستند. کاربران Mac از برنامه Preview داخلی بهره مند می شوند، که موارد اولیه را بدون نیاز به نرم افزار اضافی پوشش می دهد.