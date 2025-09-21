AirPods Pro 3 جدید اپل هم‌اکنون در دسترس هستند

AirPods Pro 3 تنها چند روز پیش پس از معرفی در رویداد "Awe Dropping" آیفون اپل، در دسترس قرار گرفتند، اما هم‌اکنون اولین تخفیف خود را دریافت می‌کنند. آمازون آن‌ها را با قیمت ۲۳۹ دلار، یا ۱۰ دلار کمتر از قیمت اصلی ۲۴۹ دلار، به فروش می‌رساند.

AirPods Pro 3 بزرگ‌ترین به‌روزرسانی در سال‌های اخیر برای تواناترین هدفون‌های بی‌سیم اپل هستند. آن‌ها از ترجمه زنده، ردیابی ضربان قلب و بهبودهای چشمگیر در کیفیت صدا و حذف نویز فعال (ANC) برخوردارند. با این حال، اگر این مبلغ هنوز بیش از بودجه شما باشد، AirPods Pro 2 نیز در حال حاضر با قیمت ۱۹۹ دلار به فروش می‌رسند.

AirPods Pro 3 ارتقاء کوچکی نسبت به نسل قبلی نیستند. ANC دو برابر موثرتر از AirPods Pro 2 است، به لطف ترکیبی از میکروفون‌های با نویز فوق‌العاده کم، صدای محاسباتی و نوک‌های گوشی جدید تزریق شده با فوم، که به گفته بیلی استیل از Engadget، که مدتی را با این هدفون‌ها گذرانده است، هم تناسب بهتری ایجاد می‌کنند و هم عایق‌بندی صدای بهتری را ارائه می‌دهند. قابلیت ترجمه زنده هنگام آزمایش ترجمه‌های اسپانیایی به انگلیسی و فرانسوی به انگلیسی عملکرد خوبی داشت و این هدفون‌ها را به ابزاری بالقوه مفید برای سفر تبدیل کرد. (البته برای استفاده از ترجمه زنده به یک آیفون با هوش مصنوعی اپل نیاز دارید).

این هدفون‌ها در بررسی Engadget نمره ۹۰ را کسب کردند، که به بهبودهای قابل توجه در کیفیت صدا و عمر باتری اشاره می‌کند. اپل می‌گوید با فعال بودن ANC، تا هشت ساعت شارژ خواهید داشت. با اضافه شدن نظارت بر ضربان قلب و پشتیبانی از ۵۰ تمرین با استفاده از برنامه Fitness اپل، AirPods Pro 3 به شما امکان می‌دهد معیارهای ضربان قلب را در طول ورزش بدون استفاده از اپل واچ دریافت کنید.

در مورد آخرین نسخه AirPods Pro چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توان دوست داشت، بنابراین با تخفیف یا بدون تخفیف، اگر منتظر یک ارتقاء معنادار بوده‌اید، نمی‌توانید اشتباه کنید. طبق بررسی ما، "AirPods Pro 3 بزرگ‌ترین به‌روزرسانی در خط تولید هدفون‌های اپل در سال‌های اخیر است."

