این کارت microSD سامسونگ EVO فقط با قیمت 20 دلار به فروش می رسد

اگر شما هم مانند اکثر افرادی هستید که دستگاه های خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارند، تقریباً اجتناب ناپذیر است که در مقطعی به فضای ذخیره سازی بیشتری نیاز پیدا کنید. چه تلفن هوشمند، تبلت، دوربین یا کنسول بازی دستی باشد، استفاده روزانه از آن فضا را سریعتر از آنچه فکر می کنید پر می کند. به همین دلیل است که ما همیشه در جستجوی معاملات خوب ذخیره سازی هستیم و بسیار عالی است که می توانیم یکی از کارت های microSD مورد علاقه خود را با تخفیف پیدا کنیم.

در حال حاضر، می توانید کارت Samsung Evo Select MicroSD را به قیمت 20 دلار خریداری کنید که نسبت به قیمت 27 دلار کاهش یافته است. این تخفیف 26 درصدی آن را تنها 2 دلار بیشتر از کمترین قیمت تاریخ خود می کند. این مدل نسل جدیدی با 256 گیگابایت حافظه و سرعت خواندن و نوشتن تا 160 مگابایت در ثانیه است.

Engadget سامسونگ EVO select را کارت microSD ارزان قیمت مورد علاقه ما نامید و این یک گزینه عالی برای گسترش فضای شما بدون ورشکستگی است. این با تلفن های هوشمند، تبلت ها و نینتندو سوییچ کار می کند - البته نه مدل نسل دوم.

