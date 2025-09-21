پاسخ اپل به نگرانی‌ها؛ آیفون ایر تست‌های خم شدن را با موفقیت پشت سر گذاشت

خاطره‌ی جنجال خم شدن آیفون 6 با بدنه‌ی آلومینیومی 6.9 میلی‌متری‌اش، که به «Bendgate» مشهور شد، هنوز در اذهان باقی است. اگرچه بسیاری از ویدیوهای منتشرشده در آن زمان، فشار بیش از حد و غیرمعقولی را به دستگاه وارد می‌کردند، اما این موضوع به یک نگرانی جدی برای کاربران تبدیل شد. اپل برای جلوگیری از تکرار این تجربه و رفع نگرانی‌ها پیش از عرضه، رویکردی پیشگیرانه را در پیش گرفته است. این شرکت ویدیویی را در اختیار رسانه‌ی «Tom’s Guide» قرار داده که در آن، آیفون ایر تحت یک آزمایش مقاومت کنترل‌شده قرار می‌گیرد. در این ویدیو، دستگاهی مکانیکی فشاری معادل 130 پوند (حدود 59 کیلوگرم) را به مرکز گوشی وارد می‌کند. طبق گزارش این رسانه، آیفون ایر پس از تحمل این فشار، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان می‌دهد و بدون هیچ‌گونه انحنای دائمی، به حالت اولیه‌ی خود بازمی‌گردد.

دلیل اصلی این مقاومت چشمگیر، استفاده از یک قاب تیتانیومی در ساختار آیفون ایر است؛ در حالی که آیفون 6 از آلومینیوم ساخته شده بود. تیتانیوم به مراتب استحکام بیشتری نسبت به آلومینیوم دارد و این امکان را فراهم کرده تا دستگاهی نازک‌تر و در عین حال مقاوم‌تر تولید شود. اپل با اطمینان اعلام کرده است که این گوشی از «الزامات سخت‌گیرانه‌ی مقاومت در برابر خمش» فراتر رفته و آن را بادوام‌ترین آیفون ساخته‌شده تا به امروز معرفی می‌کند. در کنار این موارد، هرچند جزئیات رسمی اعلام نشده، اما انتظار می‌رود که قیمت آیفون ایر تحت تأثیر مستقیم این مهندسی پیشرفته و مواد گران‌بها قرار گیرد. اپل همچنین ویدیوهای دیگری از تست‌های دوام منتشر کرده که شامل آزمایش پوشش جلویی «Ceramic Shield 2» در مدل‌های آیفون 17 با مقاومت سه‌برابری در برابر خراشیدگی و تست سقوط شبیه‌سازی‌شده برای آیفون 17 پرو است. با وجود نتایج مثبت این ویدیوهای داخلی، باید منتظر آزمون‌های مستقل و بی‌طرفانه‌ی کارشناسان در شرایط واقعی ماند تا ادعاهای اپل به طور کامل تأیید شود.

منبع: MacRumors

