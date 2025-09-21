همراه داشتن کابلهای شارژ، آداپتورها یا حتی یک پاور بانک حجیم، هدف از مسافرت سبک را از بین میبرد. اما اکنون گزینههای زیادی برای کسانی که یک پاور بانک به باریکی تلفن خود میخواهند وجود دارد - حتی کسانی که در حال سرمایهگذاری در یک آیفون ایر هستند. یکی از جدیدترین محصولات Anker مناسب این منظور است: پاور بانک باریک Anker Nano 5K MagGo.
در حال حاضر، هم Anker و هم آمازون در حال فروش ویژه آن هستند و قیمت را از 55 دلار به 46 دلار کاهش دادهاند. این تخفیف 16 درصدی، کمترین قیمت جدید برای این پاور بانک است و در مدلهای سیاه و سفید موجود است. ضخامت آن فقط حدود یک سوم اینچ است و مستقیماً به آیفون شما متصل میشود. با این نکته، این دستگاه با هر تلفن سازگار با MagSafe با یک قاب مغناطیسی کار میکند.
پاور بانک باریک Anker Nano 5K MagGo، انتخاب ما برای بهترین پاور بانک باریک MagSafe است. شارژ یک آیفون 15 از 5 درصد به 90 درصد، دو ساعت و نیم طول کشید. با این حال، میتواند باتری را در کمتر از یک ساعت به 40 درصد برساند. به طور کلی، با این حال، طراحی مینیمالیستی و بافت مات با چسبندگی آسان، واقعاً ما را مجذوب خود کرد.
