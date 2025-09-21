برای سالهای طولانی، لپتاپهای ویندوزی از قابلیت لمسی بهره میبردند، در حالی که اپل همواره بر جدایی کامل تجربهی مک و آیپد اصرار داشت. اما با قدرتمندتر شدن iPadOS و شباهت روزافزون آن به یک سیستمعامل دسکتاپ، این مرزها کمرنگتر شدهاند. معرفی مک بوک پرو با نمایشگر لمسی، این همگرایی را به اوج خود میرساند. طبق گفتههای کو، این محصول که احتمالاً با تراشهی M6 عرضه خواهد شد، تنها دو نسل با مدلهای فعلی فاصله دارد و زنجیرهی تأمین اپل از هماکنون برای تولید آن آماده میشود.
نکتهی جالب توجه در گزارش کو این است که این فناوری انقلابی، تنها در انحصار مدلهای گرانقیمت پرو باقی نخواهد ماند. او معتقد است که اپل قصد دارد این ویژگی را به یک مک بوک اقتصادی جدید که با تراشهای شبیه به پردازندههای آیفون کار میکند نیز بیاورد. این رویکرد میتواند در نهایت به اضافهشدن صفحهنمایش لمسی به سری مک بوک ایر نیز منجر شود و این قابلیت را به یک استاندارد در تمام لپتاپهای اپل تبدیل کند.
برای دستیابی به یک تجربهی کاربری بینقص، اپل ناچار است تغییراتی را در رابط کاربری macOS اعمال کند تا آن را برای ورودی لمسی بهینه سازد. مواردی مانند بزرگتر کردن آیکونها و منوها برای جلوگیری از لمسهای اشتباه، ضروری خواهد بود. الهامگیریهای macOS Tahoe از طراحیهای لمسی iPadOS 26 نشان میدهد که اپل از قبل برای این گذار برنامهریزی کرده است. اگرچه تولید انبوه این دستگاه برای اواخر 2026 هدفگذاری شده، اما ممکن است عرضهی نهایی آن به ابتدای سال 2027 موکول شود. با این حال، ورود مک بوک لمسی میتواند تعامل کاربران با کامپیوترهای اپل را برای همیشه تغییر دهد و به یکی از بهترین مکبوک های بازار تبدیل شود.
منبع: wccftech
