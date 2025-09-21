تخریب iFixit نشان می‌دهد که iPhone Air قابلیت تعمیر را فدای نازکی نمی‌کند

اپل موفق شده است رکورد اخیر خود در زمینه قابلیت تعمیر را با آخرین آیفون ایر حفظ کند، که در تخریب iFixit امتیاز موقت 7 از 10 را حفظ کرده است. همانطور که در تخریب دیده می‌شود، iPhone Air می‌تواند به راحتی باتری‌ها را تعویض کند، دارای یک پورت USB-C ماژولار است و راهنماهای تعمیر روز اول را ارائه می‌دهد. iFixit می‌گوید با وجود اینکه iPhone Air نازک‌ترین آیفون اپل تا به امروز با ضخامت 5.6 میلی‌متر است، طراحی باریک باعث می‌شود تعمیرات "دست‌یافتنی‌تر باشند، نه کمتر".

اپل همان طراحی باتری را که با سری iPhone 16 معرفی شد، حفظ کرده است، که به یک چسب باتری آزاد شده الکتریکی برای تعویض‌های مداوم‌تر تغییر یافت. به طور مشابه، هنگام تعویض باتری iPhone Air، هرگز لازم نیست خطر آسیب رساندن به صفحه نمایش OLED را داشته باشید، زیرا هنوز آن دسترسی دوگانه وجود دارد که به شما امکان می‌دهد از شیشه پشتی به آن دسترسی داشته باشید.

از آنجایی که این گوشی هوشمندی است که بر نازکی تأکید دارد، اپل مجبور شد برخی از عمر باتری را با iPhone Air قربانی کند. با این حال، در بررسی ما، متوجه شدیم که iPhone Air با سایر مدل‌های سری iPhone 17 قابل مقایسه است و تقریباً یک روز کامل در آزمایش‌های دنیای واقعی دوام می‌آورد. iFixit همچنین کشف کرد که باتری دقیقاً همان باتری موجود در لوازم جانبی باتری MagSafe همراه با قیمت 99 دلار است که iFixit آن را به "لاستیک زاپاس" تشبیه کرد. علاوه بر این، باتری موجود در فلز محصور شده است، که جایگزینی آن را آسان‌تر می‌کند و محافظت در برابر خم شدن را ارائه می‌دهد.