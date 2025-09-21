یک تحلیلگر از مؤسسهی Daishin Securities به نام پارک کانگ-هو، پیشبینی کرده که این تغییر به سامسونگ اجازه میدهد تا هزینههای خود را مدیریت کرده و سودآوری بخش گوشیهای هوشمند خود را افزایش دهد. وابستگی به کوالکام همواره یکی از چالشهای مالی سامسونگ بوده و موفقیت اگزینوس 2600 میتواند این معادله را به نفع غول کرهای تغییر دهد. این اقدام همچنین رقابت مستقیم سامسونگ با TSMC در بازار تولید تراشههای پیشرفته را تشدید خواهد کرد.
عملکرد اگزینوس 2600 در بنچمارکهای اولیه، امیدها را برای یک رقابت تنگاتنگ با کوالکام و اپل زنده کرده است. این تراشه نه تنها با Snapdragon 8 Elite Gen 5 رقابت میکند، بلکه توانسته در بنچمارک چند هستهای Geekbench 6 از A19 Pro اپل نیز بهتر عمل کند. این یک پیروزی مهم برای تیم مهندسی سامسونگ است، حتی اگر در بخش تکهستهای همچنان 15 درصد ضعیفتر باشد. این پیشرفت قابل توجه نسبت به اگزینوس 2500، نشان میدهد که سامسونگ در مسیر درستی حرکت میکند.
برای مقابله با چالش مدیریت حرارت، سامسونگ فناوری نوآورانهی «Heat Pass Block» را در اگزینوس 2600 به کار گرفته تا از افت عملکرد به دلیل گرمای زیاد جلوگیری کند. نکتهی قابل توجه این است که سامسونگ بر مشکلات تولید غلبه کرده و قرار است تولید انبوه این چیپست 2 نانومتری را تا پایان ماه جاری آغاز کند. این جدول زمانی فشرده نشان میدهد که سامسونگ به تواناییهای خود اطمینان کامل دارد و آماده است تا با قدرت وارد رقابت سال 2026 شود.
منبع: wccftech
نوشته گلکسی S26 اولترا به طور کامل با تراشه اگزینوس ۲۶۰۰ راهی بازار میشود اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala