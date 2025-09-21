خودروی فوق سریع تمام الکتریکی BYD، یانگ‌وانگ U9 Extreme، به سرعت رکوردشکن 308 مایل در ساعت دست یافت

یک خودروی فوق سریع جدید، رکورد بوگاتی را برای سریع‌ترین خودروی تولیدی شکست، و جای تعجب نیست که یک وسیله نقلیه الکتریکی است. در طول یک پخش زنده در سایت تست خودروی پاپنبورگ در آلمان، یانگ‌وانگ U9 Extreme به حداکثر سرعت 496.22 کیلومتر در ساعت، یا حدود 308.33 مایل در ساعت رسید. این متریک از رکورد قبلی بوگاتی شیرون سوپر اسپورت 300+، که در سال 2019 به 304.77 مایل در ساعت دست یافت، پیشی می‌گیرد.

به طور رسمی، رکورد سریع‌ترین خودروی تولیدی از میانگین دویدن‌ها در هر دو جهت محاسبه می‌شود، در حالی که U9 Extreme تنها در یک جهت به حداکثر سرعت 308 مایل در ساعت رسید. این به معنای کم‌اهمیت جلوه دادن این دستاورد نیست، که لحظه محوری آن از پخش زنده توسط CarNewsChina، برجسته شد، زیرا رکورد بوگاتی نیز یک دویدن یک طرفه بود. اگرچه جای تعجب نیست که U9 Extreme توانست این محدودیت ها را پشت سر بگذارد زیرا با چهار موتور بسته بندی شده است که کمتر از 3000 اسب بخار تولید می کنند. این خودروی فوق سریع برقی همچنین بر روی یکی از اولین پلتفرم های 1200 ولت جهان اجرا می شود که عملکرد و کارایی بهتری را به همراه کاهش وزن ارائه می دهد.

مانند Chiron Super Sport 300+، U9 Extreme نیز بسیار محدود خواهد بود و تولید آن حداکثر 30 دستگاه خواهد بود. هنوز قیمتی وجود ندارد، اما با نگاهی به این مشخصات، به احتمال زیاد این EV هزینه بالایی خواهد داشت. با این حال، با این دستاورد اخیر، یانگ‌وانگ U9 Extreme نباید مشکلی در فروش سریع داشته باشد.