گزارش شده است که برخی از مدل‌های آیفون 17 مستعد خراش‌های بسیار قابل مشاهده هستند

خریداران اولیه برای هشدار در مورد ماهیت احتمالی مستعد خراش بودن مدل و ترکیب رنگ خاص آیفون 17، به وب مراجعه می‌کنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، کسانی که آخرین آیفون را در فروشگاه‌ها نمایش می‌دهند، متوجه شدند که آیفون 17 پرو در رنگ آبی تیره و آیفون ایر در مدل مشکی فضایی، قبلاً خراش‌ها و ساییدگی‌های بسیار قابل توجهی دارند. این گزارش با پست‌های رسانه‌های اجتماعی پس از انتشار پشتیبانی می‌شود، جایی که کاربران نمایش مدل‌هایی را با علائم باقیمانده ناشی از استفاده با شارژر MagSafe ضبط کردند و عکس‌هایی از محفظه دوربین پشتی با لبه‌های شکسته به نمایش گذاشتند.

در ویدئویی از JerryRigEverything، این یوتیوبر مدل‌های آیفون 17 را با تیغ، سکه و کلید آزمایش می‌کند. این ویدیو لبه‌های محفظه دوربین پشتی آیفون 17 پرو را به عنوان مناطق به‌ویژه مستعد ساییدگی نشان می‌دهد، زیرا لایه اکسید آلومینیوم رنگی حاصل از فرآیند آنودایز معمولاً به گوشه‌های تیز نمی‌چسبد. با این حال، این یوتیوبر همچنین عمداً سطح دوربین مدل آبی آیفون 17 پرو و پشت گوشی را علامت‌گذاری کرد که خراش‌های واضحی را نشان داد که به راحتی پاک می‌شدند.

قابلیت مشاهده خراش‌ها می‌تواند ناشی از تصمیم اپل برای بازگشت از شاسی تیتانیومی آیفون 16 پرو به آلومینیوم باشد که شناخته شده است مستعد علامت‌گذاری است. با این حال، همه این خراش‌ها ظاهری هستند و بر عملکرد آخرین آیفون‌ها تأثیری نخواهند گذاشت. بسیاری از خریداران آیفون ممکن است اصلاً با این مشکل مواجه نشوند، زیرا اکثر صاحبان از قاب استفاده می‌کنند.