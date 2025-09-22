متا از عینک هوشمند متا ری-بن دیسپلی با قیمت ۷۹۹ دلار رونمایی کرد

یکی از برجستهترین ویژگیهای این محصول، مچبند جدیدی به نام «Meta Neural Band» است. این مچبند با بهرهگیری از فناوری EMG (الکترومیوگرافی)، سیگنالهای عضلانی بسیار ضعیف مچ دست را خوانده و آنها را به فرمانهای کنترلی برای عینک تبدیل میکند. این یعنی کاربران میتوانند با حرکات ظریف انگشتان، در منوها جابهجا شوند، کلیک کنند یا در آیندهای نزدیک، پیامهای کوتاه بنویسند. این عینک همچنین از شش میکروفون و اسپیکر با اتصال بلوتوث بهره میبرد.
در بخش قابلیتها، عینک هوشمند متا ری-بن دیسپلی امکانات گستردهای را ارائه میدهد. کاربران میتوانند پیامهای واتساپ، مسنجر و اینستاگرام را مشاهده کرده و تماسهای ویدیویی زنده برقرار کنند. نمایشگر داخلی به عنوان یک منظرهیاب عمل کرده و به ثبت عکسها و ویدیوهای بهتر کمک میکند. قابلیت مسیریابی گامبهگام برای پیادهروی، که در ابتدا به صورت بتا برای شهرهای منتخب عرضه میشود، از دیگر ویژگیهای کاربردی آن است. دوربین 12 مگاپیکسلی این عینک دارای زوم 3 برابری است و باتری آن با استفادهی ترکیبی تا شش ساعت دوام میآورد که این میزان با کیس شارژ به 30 ساعت افزایش مییابد. مچبند عصبی نیز با هر بار شارژ تا 18 ساعت کار کرده و با استاندارد IPX7 در برابر آب مقاوم است. این محصول از 30 سپتامبر در آمریکا عرضه شده و در اوایل سال 2026 به بازارهای اروپا و کانادا نیز خواهد رسید.
منبع: androidauthority
