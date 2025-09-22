ناسا مریخ نورد VIPER خود را برای ماموریت 2027 با Blue Origin احیا می کند

ظاهراً ناسا در حال تلاش دوباره برای ماموریت مریخ نورد یخی خود است. این آژانس فضایی اعلام کرد که پروژه Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) - که پس از یک سری تأخیر و افزایش هزینه ها، سال گذشته لغو شد - می تواند در سال 2027 تحت برنامه خدمات محموله تجاری قمری (CLPS) با Blue Origin به ماه سفر کند. Blue Origin ابتدا باید برنامه ریزی کند و نحوه کار تحویل در سطح ماه را نشان دهد، و اگر همه چیز مطابق میل ناسا باشد، VIPER توسط فرودگر Blue Moon Mark 1 این شرکت منتقل خواهد شد.

Blue Origin هنوز تلاشی برای فرود روی ماه نکرده است، اما انتظار می رود اولین فرصت برای فرودگر Blue Moon Mark 1 آن در اواخر امسال به عنوان بخشی از تحویل CLPS دیگری پرتاب شود. این ماموریت همچنین به اطلاع رسانی به تصمیم ناسا در مورد Rideshare VIPER کمک می کند، که از یک فرودگر Mark 1 دوم استفاده می کند که به گفته این آژانس، در حال حاضر در حال تولید است. اگر VIPER در نهایت به ماه برسد، در محیط شدید قطب جنوب ماه مستقر خواهد شد تا به دنبال یخ آب و سایر منابعی باشد که می تواند از ماموریت های آینده پشتیبانی کند.

جوئل کرنز، معاون مدیر اداره اکتشاف در اداره ماموریت های علمی ناسا، در بیانیه ای گفت: "این تحویل می تواند به ما نشان دهد که یخ به احتمال زیاد در کجا یافت می شود و دسترسی به آن آسان تر است، به عنوان یک منبع آینده برای انسان." "و با مطالعه این منابع آب قمری، ما همچنین بینش ارزشمندی در مورد توزیع و منشاء مواد فرار در سراسر منظومه شمسی به دست می آوریم و به ما کمک می کند تا فرآیندهایی را که محیط فضایی ما را شکل داده اند و چگونگی تکامل منظومه شمسی داخلی ما را بهتر درک کنیم."



