زلزله‌ی ۵ میلیارد دلاری در سیلیکون‌ولی؛ سرمایه‌گذاری انویدیا در اینتل رسماً تأیید شد

همکاری استراتژیک میان این دو شرکت، حوزه‌های کلیدی فناوری را هدف قرار داده است. بر اساس توافق، انویدیا و اینتل پردازنده‌های سفارشی برای مراکز داده و تراشه‌های ترکیبی برای کامپیوترهای شخصی را به‌طور مشترک توسعه خواهند داد. ویژگی برجسته‌ی این محصولات، بهره‌گیری از فناوری اتصال پرسرعت انویدیا خواهد بود که می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی در برابر محصولات AMD و برادکام ایجاد کند. علاوه‌بر این، انویدیا با طراحی پردازنده‌های گرافیکی اختصاصی برای CPUهای اینتل، به تقویت جایگاه این شرکت در بازار PC کمک خواهد کرد. «جنسن هوانگ»، مدیرعامل انویدیا، این همکاری را گامی در جهت «ساخت نسل بعدی رایانش» از طریق ادغام دو پلتفرم جهانی خوانده است.

این سرمایه‌گذاری از چند منظر قابل تحلیل است. از یک سو، اینتل منابع مالی ضروری برای پیشبرد برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ی خود، به‌ویژه در زمینه‌ی فرآیند تولید نسل بعدی موسوم به 14A، را به دست می‌آورد. این تزریق سرمایه می‌تواند سرعت بازگشت اینتل به رقابت فناورانه با شرکت‌هایی مانند TSMC را افزایش دهد. از سوی دیگر، این اقدام برای انویدیا نیز یک حرکت هوشمندانه تلقی می‌شود. با هم‌سو شدن با سیاست‌های دولت آمریکا که به دنبال تقویت زنجیره‌ی تأمین داخلی تراشه است، انویدیا جایگاه خود را در برابر فشارهای ژئوپلیتیکی، به‌خصوص محدودیت‌های صادرات به چین، مستحکم‌تر می‌کند.

این اتحاد غیرمنتظره، هشداری جدی برای رقبای مشترک این دو شرکت، به ویژه AMD و TSMC، محسوب می‌شود. AMD که هم در بازار CPU و هم GPU با این دو شرکت رقابت می‌کند، اکنون با یک جبهه‌ی متحد و قدرتمند روبه‌روست. TSMC نیز که بخش بزرگی از تولید تراشه‌های انویدیا را بر عهده دارد، ممکن است در بلندمدت با تقویت ظرفیت‌های تولیدی اینتل، بخشی از سفارشات خود را از دست بدهد. به نظر می‌رسد این همکاری، آغازگر دوره‌ی جدیدی از رقابت و اتحاد در صنعت پیچیده‌ی نیمه‌هادی‌ها باشد.

منبع: GSMArena

