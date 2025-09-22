نحوهی تعامل با این قابلیت جدید بسیار ساده طراحی شده است. یک نماد کوچک جمینای در بخش بالا و سمت راست مرورگر قرار میگیرد که با کلیک روی آن، گزینههایی برای درک بهتر محتوای صفحه یا بررسی عمیقتر یک موضوع خاص ارائه میشود. رابط کاربری «Ask Gemini» به کاربر اجازه میدهد تا مستقیماً دربارهی تب باز شده سوال بپرسد. یکی از برجستهترین ویژگیهای این سیستم، توانایی آن در تحلیل و پردازش اطلاعات از چندین تب مختلف بهصورت همزمان است. این قابلیت برای کاربرانی که نیاز به مقایسه و خلاصهسازی دادهها از منابع گوناگون دارند، بسیار مفید خواهد بود.
یکپارچگی عمیق با اکوسیستم گوگل، مزیت دیگر این ابزار است. هوش مصنوعی Gemini میتواند با اپلیکیشنهایی مانند تقویم گوگل، یوتیوب و نقشه تعامل داشته باشد. برای مثال، کاربران میتوانند بدون خروج از یک مقالهی آنلاین، یک قرار ملاقات تنظیم کنند یا نقطهی مشخصی از یک ویدیو را پیدا کنند. گوگل همچنین تأیید کرده که تا پایان ماه جاری، حالت جستجوی هوش مصنوعی (AI Mode) از طریق نوار آدرس کروم فعال خواهد شد و به کاربران امکان میدهد پرسشهای طولانی و پیچیدهی خود را مستقیماً تایپ کنند. از دیگر امکانات آتی میتوان به بهبود حافظهی مرورگر برای یافتن سریعتر سایتهای بازدید شده و تقویت سیستم «Safe Browsing» برای جلوگیری از حملات فیشینگ اشاره کرد.
چشمانداز گوگل برای آینده حتی بلندپروازانهتر است. در ماههای آتی، هوش مصنوعی Gemini به قابلیتهای عاملمحور مجهز خواهد شد. این بدان معناست که دستیار هوشمند میتواند وظایف چندمرحلهای و زمانبر مانند رزرو یک سرویس یا ثبت سفارش آنلاین را بهتنهایی و با دستور کاربر به انجام برساند. گوگل همچنین برنامههایی برای ارائهی این دستیار هوشمند در نسخهی iOS مرورگر کروم در آیندهی نزدیک دارد تا تجربهای یکپارچه را در تمام پلتفرمها فراهم آورد.
